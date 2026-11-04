Chàng trai Hà Nội chốt cưới vợ sau câu nói 'Mệt thì về đây em nuôi'

Khi Khánh định bỏ dở việc học thạc sĩ ở Nhật, Hải nói: “Mệt quá thì bỏ hết đi, về đây em nuôi”. Nhiều năm sau, anh cùng vợ thực hiện ước mơ đến Paris.

Khánh và vợ chụp ảnh tại Nhật Bản.

Tháng 5, anh Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, sống ở Hà Nội) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hải, đặt chân đến Paris (Pháp). Chuyến đi là lời hẹn anh giữ trong lòng từ những năm tháng hai vợ chồng sống ở Nhật. Khi có thể cùng vợ đi qua Paris và Lisbon (Bồ Đào Nha), Khánh thấy vui vì đang lần lượt làm được những điều từng muốn dành cho vợ.

Ở tuổi 32, Khánh sống tại Hà Nội cùng vợ và hai con. Anh làm việc với nhiều công ty, xây dựng kênh nội dung về công nghệ và theo học văn bằng hai ngành Luật. Cuộc sống hôm nay có nhiều lựa chọn, nhưng anh vẫn nhớ mãi lời động viên "Mệt quá thì bỏ hết đi, về đây em nuôi" của vợ lúc anh từng muốn bỏ dở việc học thạc sĩ ở Nhật.

"Chốt cưới" vì một câu nói

Khánh và Hải gặp nhau năm 2014, khi cả hai là sinh viên năm thứ ba, cùng tham gia chương trình giao lưu sinh viên Jenesys 2.0 do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Sau thời gian làm bạn, cả hai xác định mối quan hệ vào tháng 3/2015. Từ đó, tình yêu của hai người thường được nối bằng những chuyến đi, lần tiễn nhau và cuộc gọi đường dài.

Năm cuối đại học, Hải sang Nhật trao đổi. Cô vừa trở về Việt Nam thì Khánh sang Nhật học thạc sĩ ngành Khoa học Thông tin. Đến năm 2017, Hải quay lại Nhật làm việc, nhưng hai người vẫn ở hai thành phố khác nhau.

Tháng 5, Khánh hoàn thành ước mơ của vợ là đặt chân đến Paris (Pháp).

"Chúng tôi quen với những cuộc gọi gần như mỗi ngày, kể cho nhau nghe chuyện học hành, công việc và những điều vụn vặt trong ngày", Khánh nói.

Nhịp sống của Khánh khi ấy chỉ quanh quẩn giữa phòng thí nghiệm và ký túc xá. Nhiều hôm anh ở lại phòng lab đến khuya. Môi trường nghiên cứu khắt khe, những va chạm trong công việc, áp lực học hành và tài chính khiến anh mệt mỏi.

"Có thời gian tóc rụng nhiều đến mức mỗi lần tắm, tôi thấy cả nắm tóc rơi xuống. Cuộc sống ngột ngạt đến mức tôi muốn bỏ hết cho nhẹ đầu", anh kể.

Giữa năm 2018, khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, anh bày tỏ với Hải về ý định từ bỏ. Qua điện thoại, Hải đáp: "Mệt quá thì bỏ hết đi, về đây em nuôi".

Hải cho biết thời điểm đó, câu nói xuất phát tự nhiên để an ủi bạn trai trong lúc khó khăn. Nhưng với Khánh, "về đây em nuôi" giống như một cánh cửa được mở ra đúng lúc. Anh hiểu nếu không thể tiếp tục, mình vẫn có nơi để trở về và có người sẵn lòng cùng mình xoay xở.

"Lạ là khi biết mình được phép dừng lại, mình lại có thêm sức để đi tiếp", Khánh kể.

Anh quyết định cố nốt những tháng cuối, hoàn thành luận văn rồi chuyển đến Tokyo sống cùng bạn gái. Thời điểm ấy, Hải làm việc cho một tập đoàn dầu khí ở Yokohama. Thu nhập của cô đủ để chi tiêu thoải mái nhưng không dư dả nhiều. Nếu Khánh chuyển lên sống cùng, hai người sẽ phải tính toán kỹ hơn. Dẫu vậy, Hải vẫn sẵn sàng đón anh.

"Sau những ngày dài, tôi vẫn có Hải ở bên để chuyện trò. Những ngày bình thường ấy giúp tôi hiểu thế nào là một điểm tựa vững chắc. Tôi nghĩ nhất định phải cưới cô ấy", anh nói.

Sau khi tốt nghiệp, Khánh chuyển lên Tokyo để sống cùng vợ.

"Nghỉ hưu" ở tuổi 25

Từ thời đại học, Khánh đã nghĩ đến việc làm sao để không phải phụ thuộc cả đời vào một công việc toàn thời gian. Năm thứ hai, anh bắt đầu nhận dự án tự do, làm game, website và ứng dụng.

"Tôi làm nhiều để tích lũy kinh nghiệm, tăng thu nhập và từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu tự chủ tài chính", Khánh nói.

Những năm tháng ấy dạy Khánh nhiều hơn kỹ năng chuyên môn. Làm việc với khách hàng nước ngoài giúp anh cải thiện tiếng Anh; tự nhận dự án buộc anh học cách quản lý thời gian, ngân sách và tiến độ. Anh muốn có thể tự chọn việc mình làm, thay vì để một lịch làm việc cố định quyết định phần lớn cuộc sống.

Sau đại học, Khánh từ chối lời mời làm việc với mức lương cao tại công ty công nghệ Rakuten để theo học cao học ở Nhật. Tốt nghiệp xong, anh nhận nhiều dự án công nghệ tự do, cùng đối tác ở Đức, Mỹ và Australia, mong sớm tiến gần mục tiêu tự chủ tài chính. Đánh đổi là những ngày thức đến 4-5h sáng.

Làm nhiều công việc từ thời còn đi học giúp Khánh tự chủ tài chính từ sớm, thực hiện ước mơ đưa vợ đi khắp thế gian.

Cuối tháng 12/2019, ở tuổi 25, anh trở về Việt Nam vì nhận thấy mình có nhiều cơ hội phát triển hơn tại quê nhà. Khi ấy, anh cũng đã dành dụm được một khoản vốn để đầu tư vào các công ty công nghệ của bạn bè.

"Tôi gọi là 'nghỉ hưu' vì được tự chọn việc và tự sắp xếp thời gian. Còn thực chất mình vẫn làm rất nhiều", Khánh cho hay.

Hiện tại, Khánh và vợ đã tự chủ tài chính, có thể đi du lịch đến nơi cả hai muốn đến. Anh cho biết vợ chồng vẫn quản lý chi tiêu rõ ràng, cân nhắc các khoản mua sắm lớn và cùng bàn bạc trước khi quyết định.

Khánh chịu trách nhiệm chính về tài chính, còn Hải đảm nhận phần lớn việc gia đình và chăm sóc hai con. Hai vợ chồng dùng chung ứng dụng quản lý tài chính để theo dõi thu chi. Nếu phân vân trước một món đồ, họ đưa vào danh sách chờ rồi xem lại sau vài tuần.

Sau nhiều năm bên nhau, Khánh và Hải học cách lắng nghe, điều chỉnh cách trò chuyện và cùng tìm hướng giải quyết.

Dù đã bên nhau nhiều năm, Khánh và Hải vẫn có những lúc bất đồng. Anh cho rằng khác biệt lớn nhất giữa hai người nằm ở cách tiếp nhận và xử lý vấn đề.

"Tôi thiên về lý trí, còn vợ thiên về cảm xúc. Hồi mới cưới, mỗi khi có chuyện, tôi thường đi thẳng vào vấn đề để cùng tìm cách giải quyết. Vợ lại chú ý nhiều đến cách tôi nói hơn là điều tôi muốn nói. Có lúc tôi chỉ muốn đưa vấn đề ra để cả hai cùng xử lý, nhưng vợ cảm thấy như đang bị chỉ trích hoặc áp đặt. Không ít lần cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng", Khánh nói.

Sống với nhau lâu, cả hai dần hiểu nhau hơn và học cách điều chỉnh. Khánh nhận ra khi nói chuyện với vợ, không phải lúc nào cũng chỉ cần tập trung vào đúng sai hay thông tin. Đôi khi, anh cần quan tâm đến cảm xúc của Hải trước, nói mềm mỏng hơn để cô cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng.

Hải cũng học cách tách thông tin khỏi cảm xúc. Khi nghe điều gì không dễ chịu, thay vì nghĩ ngay rằng mình đang bị chỉ trích hay phản đối, cô cố gắng bình tĩnh nhìn vào điều Khánh thực sự muốn nói và vấn đề hai người cần giải quyết.

Sau nhiều năm bên nhau, Khánh và Hải hiểu rằng bất đồng là điều khó tránh.

"Quan trọng không phải là không bao giờ tranh luận, mà là hiểu cách người kia suy nghĩ, biết điều chỉnh cách nói và cùng hướng đến việc giải quyết vấn đề, thay vì cố chứng minh ai đúng, ai sai", Hải cho hay.

Từ khi có thể chủ động hơn với công việc, Khánh nói anh nhận ra rõ hơn giá trị của thời gian dành cho gia đình. Khi các con đi học, hai vợ chồng cùng tập gym hoặc chơi pickleball. Anh vẫn tiếp tục học văn bằng hai, song có thể tự thu xếp lịch sinh hoạt quanh những ưu tiên trong đời.