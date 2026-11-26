Tuyến cáp quang biển Việt Nam - Thái Lan - Singapore (VTS) dự kiến khai thác cuối năm 2030, bổ sung hướng truyền dẫn quốc tế và nguồn dung lượng cho VNPT.

Ngày 26/11, VNPT và các đối tác ký hợp đồng xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế VTS. Tuyến cáp sẽ bổ sung một hướng truyền dẫn cho hạ tầng viễn thông quốc gia, đồng thời tạo thêm nguồn dung lượng để VNPT phát triển dịch vụ kết nối quốc tế.

Kinh tế số tăng tốc kéo theo nhu cầu kết nối quốc tế

Báo cáo e-Conomy SEA 2026 của Google, Temasek và Bain & Company ước tính tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ giao dịch (GMV) của lĩnh vực kinh tế số được khảo sát tại Việt Nam đạt 49 tỷ USD năm 2026, tăng 20% so với năm trước và có thể đạt 90 tỷ USD vào năm 2030. Việc doanh nghiệp mở rộng sử dụng điện toán đám mây, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) làm tăng nhu cầu kết nối với trung tâm dữ liệu trong và ngoài nước.

Tại TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, các cụm công nghiệp, cảng biển, logistics có nhu cầu kết nối lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, 2 dự án trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghệ cao TP.HCM có tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD , chiếm hơn 80% vốn đăng ký cấp mới tại khu này. Khi trung tâm dữ liệu, nhà máy và doanh nghiệp tăng cường kết nối với đối tác trong khu vực, nhu cầu về kênh truyền dung lượng lớn, độ trễ thấp và có tuyến dự phòng cũng tăng theo.

VNPT đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, trong đó có mạng 5G.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030. Theo ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, phát triển hạ tầng công nghệ số tiên tiến, trong đó có 5G, trung tâm dữ liệu và nền tảng số quốc gia, là một trong 3 nhiệm vụ ưu tiên của tập đoàn.

VTS tăng cường năng lực kết nối quốc tế của VNPT

Vũng Tàu là nơi tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên của Việt Nam cập bờ. Tháng 11/1995, VNPT đưa tuyến Thái Lan - Việt Nam - Hong Kong (TVH) vào khai thác. Từ kinh nghiệm này, VNPT tiếp tục đầu tư, tham gia khai thác các hệ thống AAG, APG, AAE-1, Faster, SJC-2 và đang triển khai tuyến ALC.

Hệ thống vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 bổ sung khả năng cung cấp dịch vụ tại vùng sâu, vùng xa và biển đảo. Trên đất liền, VSTN, tuyến cáp dài khoảng 3.900 km do VNPT đầu tư 100%, khai trương ngày 4/8/2025, đi qua Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore, tạo thêm đường truyền độc lập với cáp biển để phân tải và dự phòng.

Ở trong nước, theo VNPT, tập đoàn đang vận hành 132.000 trạm BTS 3G/4G/5G, phủ sóng 97% lãnh thổ, 99% dân số tại 34/34 tỉnh, thành phố, cùng 30.100 km cáp quang trên các tuyến truyền dẫn trong nước.

VTS có tổng chiều dài khoảng 2.325 km, trong đó tuyến trục dài khoảng 1.147 km kết nối khu vực Vũng Tàu (TP.HCM) với Changi (Singapore) và có nhánh kết nối tới Thái Lan. VNPT là một trong những tập đoàn trong nước và quốc tế tham gia dự án. Dung lượng thiết kế là 30 Tbps mỗi đôi sợi, được kích hoạt theo từng giai đoạn căn cứ nhu cầu sử dụng.

Kỹ thuật viên VNPT vận hành, bảo dưỡng hạ tầng mạng.

Với VTS, đường truyền về Singapore có thể kết nối tiếp tới nhà mạng và trung tâm dữ liệu tại đó. Tuyến biển song song với hướng đi Singapore qua cáp đất VSTN giúp VNPT có thêm lựa chọn khi bố trí đường truyền chính và dự phòng cho khách hàng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) là đại diện chủ đầu tư phần tham gia của VNPT. Tại Việt Nam, VNPT sử dụng trạm cập bờ hiện có và đấu nối dung lượng về mạng VNPT. Tại Singapore, VNPT đầu tư đường truyền từ trạm cập bờ Changi đến điểm hiện diện của mình tại Equinix và Global Switch.

Từ năng lực dự phòng đến nguồn thu từ kinh doanh hạ tầng

Theo dự báo của VNPT, dung lượng truyền dẫn quốc tế của tập đoàn tăng trên 22% mỗi năm giai đoạn 2026-2030. VTS giúp VNPT có thêm dung lượng phục vụ tăng trưởng và phân tải giữa các hướng truyền dẫn khi một tuyến gặp sự cố.

VTS cũng tạo dư địa để VNPT đẩy mạnh kinh doanh hạ tầng. Ngoài nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ, nhóm khách hàng tiềm năng ở phía Nam còn có doanh nghiệp sản xuất, tài chính và logistics, với nhu cầu kết nối tới hệ thống đặt tại Singapore và kênh dự phòng để duy trì hoạt động.

VNPT có thể cung cấp dung lượng bán buôn, kênh dung lượng lớn cho trung tâm dữ liệu hoặc hoán đổi dung lượng với đối tác. Kết hợp VTS với cáp đất VSTN, mạng trục trong nước, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, VNPT hướng đến nâng độ tin cậy của mạng lưới, mở rộng thị trường khách hàng doanh nghiệp và phát triển nguồn thu dài hạn từ hạ tầng.