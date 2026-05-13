VNPAY và VPBank hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế số thuận tiện

Ngày 12/5, VNPAY và VPBank SME ký kết hợp tác đẩy mạnh triển khai giải pháp nộp thuế số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Trước đó, VPBank SME cùng VNPAY phối hợp triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số dành cho hộ kinh doanh, ghi nhận kết quả tích cực bước đầu trong việc đơn giản hóa quy trình vận hành, quản lý tài chính, hỗ trợ kê khai thuế. Tiếp nối định hướng này, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, tập trung triển khai giải pháp dành cho nhóm doanh nghiệp SME.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp SME chiếm đến 98%. Đây là lực lượng chủ chốt của nền kinh tế, nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức trong quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế trong khi nguồn lực về nhân sự còn hạn chế.

Từ thực tế đó, nhu cầu về giải pháp vừa đơn giản, vừa hiệu quả và không phát sinh nhiều chi phí ngày càng lớn. Thay vì sử dụng các công cụ rời rạc, doanh nghiệp cần một nền tảng tích hợp, dễ thao tác và tiết kiệm thời gian. Đáp ứng nhu cầu này, VNPAY và VPBank SME triển khai hợp tác, đẩy mạnh giải pháp nộp thuế số, hỗ trợ doanh nghiệp SME từng bước thích ứng môi trường kinh doanh số.

Lễ ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp nộp thuế số cho doanh nghiệp giữa VPBank SME và VNPAY. Ảnh: VNPAY.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện VPBank SME cho biết việc kết hợp giữa năng lực tài chính của ngân hàng và nền tảng công nghệ của VNPAY sẽ mang đến các giải pháp thiết thực hơn cho khách hàng. Đặc biệt, với nhóm khách hàng SME của VPBank, đây hứa hẹn là bộ giải pháp được thiết kế phù hợp, giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn, hợp đồng thuận tiện mà vẫn tối ưu nguồn lực, chi phí.

Trong khi đó, đại diện VNPAY nhấn mạnh các giải pháp nộp thuế số được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp doanh nghiệp SME từng bước tiếp cận và thích ứng môi trường kinh doanh số. Đồng thời, VNPAY liên tục cập nhật các công nghệ mới, tích hợp AI nhằm tối ưu thao tác và trải nghiệm sử dụng cho toàn bộ khách hàng.

Đại diện VPBank SME chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp nộp thuế số với VNPAY. Ảnh: VNPAY.

Đặc biệt, với nhiều doanh nghiệp SME, nhu cầu ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp diễn ra thường xuyên, nhưng quy trình ký giấy truyền thống vẫn mất nhiều thời gian, phát sinh chi phí lưu trữ, phụ thuộc vào việc gặp trực tiếp. Giải pháp hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số giúp các doanh nghiệp SME giải quyết bài toán về xuất hóa đơn nhanh chóng, lưu trữ hợp đồng lâu dài, ký số từ xa.

Việc kết nối các chức năng này giúp hình thành bộ giải pháp toàn diện từ thanh toán, ghi nhận doanh thu đến kê khai để nộp thuế chính xác. Thay vì xử lý từng khâu riêng lẻ, dữ liệu được đồng bộ và tổng hợp tự động, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực, chuẩn bị đầy đủ thông tin cho việc kê khai.

Bộ giải pháp nộp thuế số được may đo phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các đơn vị này vận hành tối ưu, giảm thiểu chi phí. Ảnh: VNPAY.

Hợp tác giữa VPBank SME và VNPAY được kỳ vọng góp phần thúc đẩy việc phổ cập các giải pháp tài chính số, giúp doanh nghiệp SME từng bước tiếp cận phương thức vận hành hiện đại. Qua đó, doanh nghiệp có thể thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch trong hoạt động tài chính, tuân thủ các quy định về thuế.