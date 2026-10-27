VN-Index giảm hai phiên liên tiếp

Áp lực bán tại nhóm ngân hàng, dầu khí và công nghệ đẩy thị trường chứng khoán kết phiên trong sắc đỏ.

VN-Index tiếp tục đi lùi trong ngày 27/10. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 27/10 với diễn biến giằng co khi lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn không đủ bù đắp áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index liên tục biến động quanh mốc tham chiếu. Chỉ số có thời điểm bật tăng lên vùng 1.772 điểm trong phiên sáng, song nhanh chóng thu hẹp đà tăng khi áp lực chốt lời xuất hiện tại nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và công nghiệp.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giao dịch trong trạng thái giằng co. Dù có lúc phục hồi lên trên 1.766 điểm, VN-Index không thể duy trì sắc xanh trước sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, lực đỡ chủ yếu đến từ VIC, trong khi phần lớn nhóm ngân hàng và nhiều mã trụ khác giảm giá.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 1,68 điểm (-0,1%) xuống 1.761,87 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,18 điểm (+0,1%) lên 259,50 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (-0,2%) xuống 126,09 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 13.922 tỷ đồng , tăng gần 3% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 15.382 tỷ đồng .

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 400 mã giảm giá (gồm 20 mã giảm sàn) trong khi có 274 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần) và 829 mã giữ tham chiếu.

Tại rổ VN30, chỉ số giảm nhẹ xuống 1.888 điểm. Nhóm này có tổng cộng 10 mã tăng giá, 15 mã giảm và 5 mã đứng tham chiếu.

VN-Index chưa ngừng giảm. Ảnh: TradingView.

Điểm nhấn của phiên hôm nay nằm ở cổ phiếu VIC (+1,4%) khi mã này đóng góp tới 5,26 điểm cho VN-Index, vượt xa các cổ phiếu có tác động tích cực còn lại như VPL, MWG, HVN, MBB, MSB, HPG, VJC, MSN và VIB.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng là một trong những nhóm chịu áp lực bán đáng kể. VPB (-1,7%), TCB (-0,7%), HDB (-0,9%), SSB (-0,6%), CTG (-0,8%) và LPB (-2,5%) đồng loạt giảm giá. Một số mã khác như BID (-0,3%) và STB (-0,3%) cũng đóng cửa dưới tham chiếu.

Dù vậy, nhóm này vẫn ghi nhận một số điểm sáng như MSB (+1,6%), NAB (+1,2%), VIB (+1,1%), SHB (+0,9%) và MBB (+0,5%).

Nhóm chứng khoán cũng không mấy tích cực với HCM (-0,8%), VIX (-1,6%), VCI (-0,7%), VND (-1,5%), TCX (-1,7%) và ORS (-2,3%). SSI và VCB đứng tham chiếu.

Tại nhóm công nghiệp và công nghệ, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh như GMD (-3,4%), GEE (-0,7%), GEX (-1,9%), VSC (-1,4%) và FPT (-1,1%).

Nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán với BSR (-1,7%), PVT (-1,6%) và GAS (-2%). Trong khi đó, cổ phiếu bán lẻ và tiêu dùng có phần tích cực hơn với MWG (+1,2%), MSN (+0,6%) và HPG (+0,5%).

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 319 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Áp lực bán tập trung tại ACB với giá trị bán ròng gần 177 tỷ đồng , tiếp đến là FPT (- 149 tỷ đồng ), GMD (- 69 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, TCB dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 197 tỷ đồng , tiếp theo là VNZ (+ 171 tỷ đồng ), MSN (+ 54 tỷ đồng ), VIB (+ 33 tỷ đồng ) và VIC (+ 29 tỷ đồng ).