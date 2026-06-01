Vivo X300 Ultra bắt trọn nhịp thở rừng xanh qua dự án đồng hành UNESCO

Phim ngắn “Cội nguồn” nằm trong chiến dịch “Capture the Future” - dự án hợp tác toàn cầu giữa vivo với UNESCO, thực hiện cùng đạo diễn Nhu Đặng và ghi hình bằng vivo X300 Ultra.

Dự án “Capture the Future” trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng sức mạnh của công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại và thiên nhiên. Qua đó, dự án kỳ vọng thúc đẩy nhận thức và cam kết chung của cộng đồng hướng đến tương lai toàn cầu phát triển bền vững.

“Cội nguồn” - lời nhắn nhủ gửi tương lai

Tại Việt Nam, hành trình này có sự đồng hành của đạo diễn Nhu Đặng trong vai trò người dẫn dắt hình ảnh. Để truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, đạo diễn chọn Vườn quốc gia Nam Cát Tiên làm bối cảnh chủ đạo. Giữa không gian nguyên sơ của một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Việt Nam, câu chuyện về nguồn cội bắt đầu được kể lại bằng lăng kính đậm chất điện ảnh của vivo X300 Ultra.

Đạo diễn Nhu Đặng đồng hành dự án “Capture the Future”.

Từ những khuôn hình rộng lớn, bao la của núi rừng hùng vĩ đến từng chi tiết nhỏ của sự sống đang khẽ khàng chuyển động, camera vivo X300 Ultra đều bắt trọn một cách chân thực và nguyên bản. Công nghệ hình ảnh tiên tiến đóng vai trò như công cụ trao quyền, giúp con người lột tả vẻ đẹp diệu kỳ của tự nhiên, lưu giữ cảm xúc mạnh mẽ, chân thực và đầy chiều sâu.

Bộ phim là lời kể về mối liên kết nguyên bản giữa con người và thiên nhiên, khi chúng ta được nuôi dưỡng bởi đất trời và cũng mang trách nhiệm gìn giữ vẻ đẹp ấy cho mai sau. Một vòng lặp bền vững đã tồn tại qua hàng triệu năm của đại ngàn.

Công nghệ trở thành cầu nối tôn vinh giá trị bền vững

Làm phim giữa rừng sâu chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, ngay cả với ê-kíp chuyên nghiệp sử dụng thiết bị quay chuyên dụng.

Trong môi trường nhiều cây xanh với ánh sáng thay đổi liên tục dưới tán cây cổ thụ và sự dịch chuyển không báo trước của các loài vật, việc đạo diễn Nhu Đặng quyết định sử dụng vivo X300 Ultra để ghi hình thay vì thiết bị chuyên dụng cồng kềnh, mang lại trải nghiệm thực tế đầy thử thách. Tuy nhiên, điều đó cũng chứng minh sức mạnh camera của chiếc smartphone này.

Camera trên vivo X300 Ultra chứng minh sức mạnh trong môi trường ánh sáng thay đổi liên tục.

“Bước vào Nam Cát Tiên, tôi đặt mục tiêu bắt trọn sự nguyên bản của thiên nhiên mà không gây ra bất kỳ xáo trộn nào cho hệ sinh thái. Vivo X300 Ultra với sự nhỏ gọn, linh hoạt của một chiếc smartphone giúp tôi dễ dàng len lỏi qua những lối mòn, tiếp cận góc máy tưởng chừng bất khả thi mà không làm kinh động đến thế giới tự nhiên”, đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ.

Giữa không gian ánh sáng phức tạp của đại ngàn, thiết bị lột tả chân thực các dải tương phản động, từ tia nắng sớm xuyên qua sương mờ đến từng khoảng tối sâu thẳm của gốc cây đại thụ.

Nhờ chất lượng điện ảnh chuẩn Zeiss, mỗi khung hình của Cội nguồn hiện lên với chiều sâu duy mỹ, màu sắc nguyên bản và độ chân thực tối đa. Khả năng quay video 4K 120 fps mang đến chuyển động slow-motion mượt mà và giàu cảm xúc, trong khi chuẩn 10-bit Log cho phép giữ lại tối đa chi tiết vùng sáng - tối để hậu kỳ linh hoạt hơn như camera điện ảnh chuyên nghiệp.

Đặc biệt, hệ thống camera đa tiêu cự Zeiss giúp ê-kíp dễ dàng sáng tạo đa dạng ngôn ngữ hình ảnh, từ khung hình rộng lớn của đại ngàn đến chi tiết nhỏ nhất của sự sống đang chuyển động.

Chất lượng điện ảnh chuẩn Zeiss mang đến khung hình ấn tượng.

Thông qua dự án “Capture the Future”, vivo và đạo diễn Nhu Đặng hy vọng phim ngắn Cội nguồn sẽ trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, cổ vũ bạn trẻ tự tin cầm máy, dùng chính chiếc smartphone của mình để ghi lại, lan tỏa câu chuyện gìn giữ màu xanh của Trái Đất. Bởi lẽ, bảo tồn thiên nhiên không phải điều quá xa xôi, mà bắt đầu từ việc chúng ta biết trân trọng và lưu giữ các giá trị nguyên bản xung quanh mình.