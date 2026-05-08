Vivo X300 Ultra mở rộng giới hạn sáng tạo video trên di động

Vivo X300 Ultra nâng cao trải nghiệm quay video trên di động với hệ thống ống kính Zeiss đa tiêu cự, khả năng ghi hình 4K và bộ công cụ màu chuẩn điện ảnh.

Tiếp nối hành trình chinh phục đỉnh cao mới, vivo X300 Ultra trao quyền sáng tạo cho người dùng để biến mọi khoảnh khắc đời thường thành thước phim đậm chất điện ảnh.

Tạo tuyệt tác với bộ sưu tập ống kính bậc thầy Zeiss

Dòng sản phẩm vivo X300 Ultra thiết lập chuẩn mực mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động nhờ tích hợp bộ sưu tập ống kính bậc thầy Zeiss. Hệ thống sở hữu bộ ba ống kính Zeiss Prime với tiêu cự 85 mm, 35 mm và 14 mm. Điểm đặc biệt nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm biến siêu nhạy sáng và tiêu cự cố định chuyên dụng. Sự đồng bộ này tạo nên hệ thống hình ảnh toàn diện, đạt tiêu chuẩn khắt khe của nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Camera Tele Zeiss Apo 85 mm chuẩn Gimbal sở hữu cảm biến độ phân giải 200 MP. Ống kính này thu lại những chi tiết cả khi ở mức zoom cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe Zeiss Apo về độ chính xác quang học. Nhờ hệ thống chống rung OIS chuẩn Gimbal 3 độ, thiết bị loại bỏ tối đa tình trạng mờ nhòe khi chụp cầm tay, giữ cho mọi khung hình luôn ổn định và chân thực.

Camera phóng sự chuyên nghiệp Zeiss 35 mm mô phỏng gần nhất với thị giác của mắt người. Được trang bị cảm biến Sony LYTIA 901 với kích thước lớn 1/1.12 inch và hỗ trợ xuất ảnh trực tiếp độ phân giải 200 MP, camera này mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng, đặc biệt là khả năng tái tạo chi tiết tự nhiên và rõ nét trong môi trường thiếu sáng.

X300 Ultra tạo nên bước tiến đột phá với camera góc siêu rộng Zeiss 14 mm. Sở hữu cảm biến siêu nhạy cùng khẩu độ lớn, ống kính này loại bỏ hạn chế thường thấy trên các dòng góc rộng truyền thống, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe nhất của nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

Sáng tạo cùng hệ sinh thái video chuẩn điện ảnh Zeiss

X300 Ultra mang đến khả năng quay phim chuẩn kỹ thuật cao trên tất cả camera sau, hỗ trợ đồng thời hai định dạng video 4K 120 fps 10-bit Log đa tiêu cự và video 4K 120 fps Dolby vision đa tiêu cự. Điều này giúp thiết bị luôn đảm bảo trải nghiệm hình ảnh động đồng nhất.

Với tính năng video 4K đa tiêu cự hệ màu chuẩn điện ảnh kết hợp khả năng ghi hình độ phân giải cao cùng chuẩn mực khoa học màu sắc vivo tiên tiến, thiết bị mang lại hiệu suất màu sắc đậm chất điện ảnh ngay khi vừa bấm máy nhờ quy trình tối ưu hóa tông màu khép kín.

Bảng màu vivo đa năng, cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết từ tông màu, độ phơi sáng, độ lệch màu cho đến vùng sáng và độ sắc nét. Sự can thiệp sâu này trao quyền cho nhà sáng tạo tinh chỉnh mọi khía cạnh của thước phim, đảm bảo đầu ra theo đúng ý đồ nghệ thuật.

X300 Ultra cung cấp phong cách video đậm chất điện ảnh chỉ với một chạm, lấy cảm hứng từ phim ảnh như Film look và Film style. Trong đó, chế độ Film style còn hỗ trợ chữ ký hình mờ (watermark) điện ảnh đặc trưng.

Hệ thống giám sát hình ảnh cũng được nâng cấp, hỗ trợ áp dụng bảng màu 3D LUT tùy chỉnh để xem trước thời gian thực ngay trong quá trình quay Log. Ngoài ra, hệ màu vivo Log đã tương thích hoàn toàn với quy trình làm việc chuẩn ACES. Điều này cho phép thước phim Log từ X300 Ultra được tích hợp và chỉnh màu mượt mà cùng với thiết bị quay phim điện ảnh chuyên nghiệp trong không gian màu tiêu chuẩn nhất quán, thiết lập hệ sinh thái hình ảnh di động toàn diện, trải dài từ giai đoạn tiền kỳ đến hậu kỳ chuyên nghiệp.

Thấu hiểu âm thanh là một phần không thể tách rời trong nghệ thuật kể chuyện, X300 Ultra được trang bị hệ thống thu âm 4 micro chuẩn chuyên gia nâng cấp. Được thiết kế để thích ứng linh hoạt với đa dạng môi trường tác nghiệp, hệ thống cung cấp 6 chế độ thiết lập sẵn, gồm kịch bản chuyên dụng được tinh chỉnh để ưu tiên làm nổi bật nguồn âm thanh mục tiêu một cách thông minh, đồng thời triệt tiêu tiếng ồn xung quanh. Sự cải tiến này đảm bảo nhà sáng tạo luôn thu được chất âm trong trẻo, sắc nét, bổ trợ cho chất lượng hình ảnh đẳng cấp của thước phim.

Với đổi mới mang tính đột phá, X300 Ultra nâng tầm nhiếp ảnh di động lên đỉnh cao mới, minh chứng cho sự tập trung không ngừng nghỉ của vivo vào kỹ thuật quang học, nhiếp ảnh điện toán và tối ưu hóa hệ thống toàn diện. Hiện, vivo X300 Ultra được bán tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc. Người dùng có thể tham khảo thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi hấp dẫn tại đây.