Vivo V70 FE - 'trợ lý du lịch' nên sở hữu năm 2026

Vivo V70 FE là "trợ lý du lịch" hữu ích, giúp mùa hè của bạn thêm rực rỡ.

Với sự đồng hành của vivo V70 FE, chuyến đi Nam Du của một bạn trẻ trở nên đáng nhớ nhờ loạt tính năng giúp người dùng sống trọn trong từng khung hình.

Nhỏ gọn và chuẩn chống nước cho chuyến đi biển

Trong hành trình khám phá Nam Du, nhỏ gọn là yêu cầu tất yếu mà bạn trẻ này đặt ra cho chiếc smartphone đồng hành. Anh ấn tượng với thiết kế đẹp đến từng góc cạnh của vivo V70 FE. Với trọng lượng điện thoại dưới 200 g, anh dễ dàng cầm nắm, thoải mái chạy dọc bờ biển hay bỏ gọn vào túi quần. Máy mỏng vừa phải, không tạo cảm giác "cứa tay", đi kèm khung hợp kim nhôm sang trọng, tạo cảm giác lung linh dưới nắng.

Anh bị thu hút bởi màu Muse Purple và cảm nhận màu thực tế bắt mắt hơn nhiều so với hình ảnh trước đó. Mặt lưng chuyển sắc ánh kim cùng công nghệ cánh hoa xếp lớp giúp thiết bị thu hút mọi ánh nhìn.

Du khách ấn tượng với màu Muse Purple của vivo V70 FE.

Dù thiết kế trông mỏng nhẹ, vivo V70 FE vẫn sở hữu khả năng chống nước IP68 và IP69 ấn tượng. Khi lỡ vẩy nước lên máy, người dùng vẫn có thể an tâm sử dụng mà không lo ảnh hưởng đến thiết bị. Nhờ vậy, dù lên thuyền hay lặn nước, anh vẫn có thể cầm máy trong tay để không bỏ lỡ giây phút nào trong chuyến đi.

Quay chụp nét căng

Không chỉ dừng ở thiết kế, nam du khách kỳ vọng chiếc smartphone có thể mang đến bức ảnh sắc nét, chân thực để lưu giữ kỷ niệm và làm mới trang cá nhân. Vivo V70 FE đáp ứng với camera AI sắc nét 200 MP, chống rung OIS giúp ghi lại toàn cảnh bãi biển chỉ bằng một chạm, thậm chí zoom xa đến 30x vẫn rõ nét. Công nghệ Tele và khả năng zoom 900% trở thành "vũ khí" giúp anh bắt khoảnh khắc ở bất kỳ góc độ. Không chỉ chụp tốt, máy còn quay video 4K mượt mà, ổn định nhờ chống rung kép OIS và EIS, tái hiện từng chuyển động và âm thanh của thiên nhiên nhờ tính năng khử nhiễu AI.

Bên cạnh đó, vivo V70 FE mang lại sự yên tâm về pin với viên BlueVolt 7.000 mAh, đủ sức đồng hành cả ngày mà không lo gián đoạn. Ngay cả khi cần nạp lại năng lượng, sạc siêu tốc 90 W giúp thiết bị nhanh chóng trở lại trạng thái sẵn sàng, giữ trải nghiệm liền mạch.

Du khách trải nghiệm khả năng quay video 4K sắc nét trên vivo V70 FE.

Bên cạnh đó, người dùng dễ dàng "hậu kỳ" cho bức ảnh với khả năng "zoom cực cận". Khi chụp bức ảnh quá rộng, bạn trẻ này vẫn có thể crop chi tiết với chất lượng giữ nguyên. Anh tâm sự trong chuyến đi, dù "lỡ tay" chụp quá xa cho bạn, khi cắt gần lại thì bức ảnh vẫn đảm bảo độ phân giải như ban đầu.

Chỉnh ảnh bằng AI

Điều bạn trẻ này thích nhất là bộ lọc AI đa dạng, giúp chụp ảnh đúng nhu cầu. Dù ngoại cảnh, chân dung hay selfie, phần camera đều có filter riêng với nhiều phong cách và kiểu màu cho người dùng lựa chọn.

Vivo V70 FE sở hữu bộ lọc AI đa dạng khi chụp ảnh.

Thiết bị sở hữu nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh AI như xóa vật thể, cân chỉnh màu và đặc biệt là AI Magic Weather. Khi thời tiết Nam Du bất ngờ chuyển xấu khiến ảnh kém tươi, anh vẫn dễ dàng "biến hóa" lại bầu trời trong xanh, nắng đẹp sau vài thao tác.

Để "đánh dấu" thành quả của vivo V70 FE, anh chèn phần khung viền đặc trưng hợp tác cùng PopMart Zsiga vào ảnh. Ngoài ra, tính năng in ấn sắc nét cho phép sản xuất bức ảnh khổ lớn phục vụ các dịp quan trọng trong công ty.

Khung viền vivo hợp tác cùng PopMart Zsiga.

"Trợ lý du lịch" xứng tầm

Mang hệ điều hành OriginOS 6 tiên tiến, hỗ trợ tối ưu tính năng AI, vivo V70 FE trở thành “trợ lý du lịch” được lòng nhiều du khách. Đẹp bên ngoài, xịn bên trong - tất cả gói gọn trong chiếc máy mỏng nhẹ, cùng du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất và sẵn sàng đồng hành trong hành trình tiếp theo.

Vivo V70 FE trở thành "trợ lý du lịch" được lòng nhiều du khách.

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng sở hữu bộ đôi sản phẩm nhận loạt ưu đãi áp dụng đến hết 15/4 với tổng giá trị đến 5,5 triệu đồng. Các chương trình gồm: Quà tặng loa Bluetooth EP-Windy hoặc phiếu mua hàng 350.000 đồng, chương trình trả chậm 0% lãi suất kỳ hạn đến 14 tháng, bảo hành 24 tháng và chính sách thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 3,5 triệu đồng. Đồng thời, khách hàng được hưởng ưu đãi gói data 5G Viettel tốc độ cao, 15 GB trong 15 ngày.

Ngoài ra, khách hàng có thể trải nghiệm bộ đôi vivo V70 thông qua chuỗi workshop nhiếp ảnh diễn ra vào ngày 11/4 tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động.