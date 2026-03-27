Vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh

Vivo Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi smartphone mới thuộc V Series gồm vivo V70 và vivo V70 FE.

Sự kiện tiếp tục mở rộng dải sản phẩm dành cho người dùng yêu thích thời trang, công nghệ nhiếp ảnh tiên tiến và hiệu năng bền bỉ trong nhịp sống hiện đại.

Mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh

Tiếp nối định hướng phát triển hình ảnh trên V Series, vivo V70 nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung với hệ thống camera đồng chế tác cùng Zeiss, gồm camera siêu tele Zeiss 50 MP, camera chính Zeiss OIS 50 MP, camera góc siêu rộng Zeiss 8 MP và camera selfie nhóm Zeiss 50 MP hỗ trợ lấy nét tự động. Chế độ Sân khấu AI tối ưu zoom lên đến 10x và giữ chi tiết chủ thể trong môi trường biểu diễn ở khoảng cách phù hợp, kết hợp khả năng quay video 4K 60 fps lần đầu tiên trên V Series và Khử nhiễu âm thanh AI, giúp người dùng bắt trọn thần thái nhân vật, linh hoạt ghi lại khoảnh khắc từ các sân khấu quy mô vừa và nhỏ đến du lịch hoặc sáng tạo video ngắn.

Bên cạnh đó, vivo V70 FE định vị là flagship nhiếp ảnh thời thượng, nổi bật với Camera AI siêu sắc nét 200 MP. Thiết bị có thể thu trọn cả khung hình rộng lẫn chi tiết ở khoảng cách xa với độ sắc nét cao. Công cụ cắt ảnh siêu rõ nét cho phép cắt nhiều khung hình từ một bức ảnh mà vẫn giữ được độ chi tiết, ngay cả khi zoom sâu. Ngay cả sau nhiều lần crop, chất lượng hình ảnh vẫn được bảo toàn, mang đến độ rõ nét vượt trội ở mức thu phóng lên đến 900%, đồng thời hỗ trợ in ảnh khổ lớn với độ chi tiết cao.

Bộ đôi sản phẩm còn được trang bị các công cụ AI hỗ trợ hậu kỳ ngay trên thiết bị như Thời tiết ma thuật AI, Phong cảnh ma thuật AI… giúp tối ưu ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau.

Tôn vinh phong cách cá nhân

Ở vivo V70, thiết bị được hoàn thiện với khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không, thiết kế bo cong tinh tế, màn hình phẳng viền siêu mỏng và cụm camera kim loại mang phong cách tối giản nhưng cao cấp. Mặt lưng sử dụng kính AG chống bám vân tay và trầy xước, đi cùng tùy chọn màu Golden Hour với hiệu ứng ánh hoàng hôn, kết hợp quy trình quang khắc tạo cấu trúc bề mặt ở cấp độ micron, mang đến hiệu ứng ánh sáng chuyển động tinh tế. Bên cạnh đó là các phiên bản màu Xám Ánh Kim và Đen Huyền Quang.

Mặt lưng sử dụng kính AG chống bám vân tay và trầy xước, đi cùng tùy chọn màu Golden Hour.

Trong khi đó, vivo V70 FE theo đuổi thiết kế flagship mỏng nhẹ với độ dày 7,59 mm và khối lượng khoảng 200 g, dù vẫn tích hợp viên pin dung lượng lớn. Thiết bị sử dụng Công nghệ Cánh hoa xếp lớp tạo hiệu ứng chuyển sắc ánh kim nhẹ, mang đến cảm giác thời trang và trẻ trung, với các tùy chọn màu Muse Purple, Xanh Đại Dương và Bạc Ánh Lam.

Tùy chọn màu Muse Purple trên vivo V70 Series.

Hiệu năng bền bỉ và trải nghiệm thông minh

Vivo V70 được trang bị bộ nhớ LPDDR5X, lưu trữ UFS 4.1, hệ thống tản nhiệt buồng hơi thông minh diện tích lớn cùng viên pin BlueVolt 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 90 W FlashCharge. Thiết bị sở hữu màn hình OLED siêu nét 1.5K kích thước 6,59 inch, tần số quét 120 Hz, cảm biến vân tay siêu âm 3D thế hệ 2 và chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69, mang lại trải nghiệm ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng.

Ở chiều ngược lại, vivo V70 FE tập trung vào độ bền và tính thực dụng với viên pin BlueVolt 7.000 mAh - lớn nhất trên V Series - cùng sạc nhanh 90 W FlashCharge. Ngay cả khi chỉ còn 5% pin, thiết bị vẫn có thể duy trì hoạt động lên đến 21,6 giờ ở chế độ chờ hoặc 157 phút đàm thoại nhờ chế độ Siêu tiết kiệm pin. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo, màn hình AMOLED siêu nét 1.5K và hệ thống loa kép stereo đối xứng, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và đa nhiệm.

Cả vivo V70 và vivo V70 FE đều vận hành trên hệ điều hành OriginOS 6, mang đến trải nghiệm mượt mà thông qua khả năng tích hợp sâu giữa AI và hệ điều hành. Trên V70, hệ thống được tái cấu trúc cùng nền tảng Origin siêu mượt giúp cải thiện độ ổn định lâu dài; trong khi trên V70 FE, OriginOS 6 hoàn thiện trải nghiệm thông minh và kết nối cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Các tính năng như Đảo Origin, Tìm kiếm AI, Sáng tạo AI, Phụ đề AI, Gemini, Chuyển dữ liệu một chạm và công cụ vivo Office giúp tối ưu hóa việc ghi chú, sáng tạo nội dung và chia sẻ dữ liệu đa thiết bị.