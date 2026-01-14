Võ Thanh Hòa cùng vivo X300 Pro lan tỏa câu chuyện Tết

Bộ phim ngắn chào đón Tết Bính Ngọ 2026 được quay bằng vivo X300 Pro mang tới thông điệp đầy ý nghĩa và nhân văn đó là “bền bỉ để đi xa, bền bỉ để về nhà”.

Vừa qua, vivo đã chính thức ra mắt TVC Tết “Cùng vivo gọi Tết về”, đánh dấu một mùa Tết được kể theo một cách nhẹ nhàng, chân thành và đầy bền bỉ. Đây cũng là lần đầu tiên vivo hợp tác cùng đạo diễn Võ Thanh Hòa trong một dự án Tết để mang đến những cung bậc cảm xúc cho người xem. Đồng thời, iTVC được ghi hình bằng vivo X300 Pro để tạo nên những thước phim độc đáo cũng không kém phần chuyên nghiệp.

Từ lời tri ân tới những con người bền bỉ

iTVC mở ra bằng một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chạm đến rất nhiều người: “Có bao nhiêu điều bạn không nói trong một cuộc gọi về nhà?”. Không phải vì không muốn sẻ chia, mà bởi ở đầu dây bên kia là gia đình - nơi chỉ cần nghe con vẫn ổn, vẫn đang cố gắng mỗi ngày là đã đủ yên lòng. Tết trong câu chuyện của vivo không đến bằng pháo hoa hay những khoảnh khắc rộn ràng, mà đến từ chính những cuộc gọi ngắn ngủi, những lời nói được chọn lọc để giữ lại điều tốt đẹp nhất cho người thân.

Khi những cuộc gọi về nhà vang lên, Tết cũng theo đó mà trở về rất nhẹ, rất thật và rất gần.

Dưới góc nhìn của đạo diễn Võ Thanh Hòa, “Cùng vivo gọi Tết về” là hành trình của những con người bền bỉ nhất năm - những người không cho phép mình bỏ cuộc dù cuộc sống ngoài kia có nhiều chông chênh. Họ có thể mệt mỏi, áp lực nhưng khi gọi về nhà, tất cả được nén lại trong một nụ cười, một câu “con vẫn ổn”. Bền bỉ để đi xa, bền bỉ để về nhà - thông điệp ấy được truyền tải một cách nhẹ nhàng, một lời cổ vũ mà vivo muốn gửi gắm đến người dùng như một sự công nhận trong một năm bền bỉ đã qua.

Trong mạch cảm xúc của ITVC Tết “Cùng vivo gọi Tết về”, Y31d không chỉ là một chiếc smartphone, mà trở thành người bạn đồng hành lặng lẽ của từng nhân vật.

Câu chuyện trở nên gần gũi hơn khi được dẫn dắt bởi những gương mặt quen thuộc như Lê Dương Bảo Lâm, Nguyên Thảo, Võ Điền Gia Huy, Hoàng Tóc Dài. Mỗi nhân vật là một lát cắt đời sống khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung đó là sự bền bỉ và tình cảm gia đình luôn là nơi để quay về. Song hành cùng các nhân vật là hình ảnh vivo Y31d - “chiến mã” siêu pin, siêu bền, đại diện cho tinh thần bền bỉ trong đời sống hàng ngày.

Với “Cùng vivo gọi Tết về”, vivo khẳng định lấy con người và cảm xúc làm trung tâm, để công nghệ trở thành công cụ kết nối và sẻ chia.

Trong bộ phim ngắn, từ người bán hàng livestream miệt mài suốt nhiều giờ, anh tài xế giao hàng rong ruổi trên những cung đường cuối năm, cho đến cậu sinh viên tất bật với việc học và làm thêm ở mỗi khoảnh khắc mưu sinh ấy, Y31d luôn hiện diện để giúp họ giữ nhịp công việc không gián đoạn. Pin dung lượng lớn 7.200mAh cho phép họ yên tâm làm việc cả ngày dài, sạc nhanh 44 W giúp nhanh chóng quay lại guồng quay, còn tính năng sạc ngược biến Y31d thành nguồn năng lượng chia sẻ cho những thiết bị khác trong lúc cấp bách. Tính năng kháng nước, kháng bụi IP68 & IP69+ cũng giúp chiếc máy bền bỉ theo chân các nhân vật vượt qua mọi tình huống bất ngờ trong nhịp sống cuối năm. Điểm nhấn cảm xúc của câu chuyện là món quà “ngựa vàng” bà nội nhận được trong chuỗi livestream “Cùng vivo gọi Tết về” (11/1, 16/1, 24/1 và 30/1), nơi Y31d trở thành cầu nối mang Tết và niềm vui đến gần hơn với mỗi gia đình.

Đến chất xúc tác công nghệ

Điểm tạo nên dấu ấn đặc biệt của “Cùng vivo gọi Tết về” nằm ở chỗ công nghệ không đứng ngoài câu chuyện, mà hòa vào dòng chảy cảm xúc như một phần tự nhiên của quá trình kể chuyện. Việc lựa chọn vivo X300 Pro làm thiết bị quay chính không đơn thuần là một thử nghiệm công nghệ, mà là một tuyên bố rõ ràng về khả năng quay phim của X300 Pro giúp rút ngắn khoảng cách giữa smartphone và máy quay chuyên nghiệp.

Camera Telephoto 10x ghi lại các cảnh quay zoom cận các nhân vật từ mọi hướng.

Được trang bị hệ thống camera cao cấp với cảm biến lớn, ống kính ZEISS và khả năng xử lý hình ảnh chuyên sâu, X300 Pro cho thấy năng lực ghi hình vượt trội trong điều kiện ánh sáng khó. Từ căn phòng nhỏ thiếu sáng cho đến các phân cảnh chuyển động liên tục, thiết bị vẫn duy trì độ ổn định cao, chi tiết rõ ràng và dải sáng cân bằng. Khả năng chống rung CIPA 5.5 chủ động giúp khung hình luôn mượt mà, trong khi hệ thống xử lý ánh sáng và màu sắc theo chuẩn tự nhiên giữ lại trọn vẹn sắc độ đời thường - từ ánh vàng ấm áp trong căn phòng, đến màu da chân thực của nhân vật.

Khả năng chống rung CIPA 5.5 chủ động giúp khung hình luôn mượt mà.

Không chạy theo những hiệu ứng phô trương, X300 Pro ưu tiên tái hiện hình ảnh gần với những gì mắt người nhìn thấy nhất. Nhờ khả năng kiểm soát nhiễu hiệu quả, dải tương phản rộng và tông màu ZEISS trung tính, từng khung hình trong TVC giữ được cảm xúc nguyên bản, chất lượng file Raw đảm bảo chất lượng. Công nghệ lúc này không còn là yếu tố gây chú ý, mà lùi lại phía sau, âm thầm làm tròn vai trò của một người ghi chép trung thực để câu chuyện, con người và cảm xúc được đứng ở vị trí trung tâm.