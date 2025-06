Vitinha đáp trả Messi

Phát biểu sau trận đấu, Vitinha chia sẻ: "Messi à? Những gì anh ấy làm được ở độ tuổi này khiến tất cả ngỡ ngàng. Messi vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại".

Những phát biểu này của Vitinha đến sau khi anh và Messi có một tình huống va chạm trên sân. Trong một pha bóng, Vitinha dễ dàng rê dắt vượt qua M10. Ngôi sao của Inter Miami đã tỏ ra mất bình tĩnh và phản ứng bằng cách liên tục vung tay về phía Vitinha để trả đũa. May mắn cho Messi khi trọng tài đã không phạt thẻ anh trong tình huống này.

Dù có một chút căng thẳng, Messi và Vitinha vẫn ôm nhau giảng hòa vào cuối trận. PSG cũng đã chia sẻ hình ảnh này trên các kênh truyền thông để xoa dịu dư luận.

Trong quá khứ, L'Equipe tiết lộ rằng Vitinha và Messi từng xảy ra mâu thuẫn trên sân tập. Khi đó, siêu sao người Argentina nói với đàn em: "Sự yếu đuối của cậu khiến chúng ta bị tổn thương". Câu nói này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Khi được hỏi về mâu thuẫn trên, Vitinha lập tức phủ nhận. Anh viết trên trang cá nhân: “Tôi không thường bình luận về những gì diễn ra trên báo chí, nhưng lần này tôi phải nói. Điều này hoàn toàn sai sự thật".

Vitinha có một năm thi đấu bùng nổ tại PSG, trở thành một phần quan trọng giúp CLB giành cú ăn ba trong mùa giải 2024/25. Ở đội tuyển quốc gia, anh còn góp công giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2025.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.