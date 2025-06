Neuer cứu thua khó tin

Rạng sáng 30/6, Bayern Munich đánh bại Flamengo 4-2 để giành vé vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025™, nơi họ sẽ gặp PSG. Trong thắng lợi này, Neuer để lại khoảnh khắc xuất thần khiến cả khán đài kinh ngạc.

Tình huống diễn ra ở phút 15, khi Araujo của Flamengo xâm nhập gần khung thành Bayern. Pha ra chân quyết đoán của anh bị phản xạ nhanh nhạy của Neuer chặn đứng. Neuer với khoảnh khắc xuất thần này giúp Bayern không bị Flamengo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Ngay sau tình huống, máy quay ghi lại màn ăn mừng phấn khích của Joshua Kimmich hướng về Neuer. Nhiều đồng đội tại Bayern cũng không thể tin vào pha cứu thua của cựu tuyển thủ Đức.

Màn tỏa sáng của Neuer nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: "Đó là một pha cứu thua không thể tin nổi." CĐV khác lên tiếng: "Neuer thời đỉnh cao là đây". Người hâm mộ khác viết: "Đẳng cấp của Neuer là mãi mãi".

Tuy nhiên, Neuer cũng phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong trận đấu này. Ở phút 33, Gerson giúp Flamengo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút 55, Neuer cũng không thể cản phá được quả phạt đền của Jorginho.

Dù vậy, màn tỏa sáng của Harry Kane với cú đúp đã giúp Bayern đánh bại Flamengo 4-2 và ghi tên vào vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025™. "Hùm xám" sẽ gặp PSG vào ngày 5/7.

