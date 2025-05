Vinicius thách thức FIFA

Tiền đạo sinh năm 2000 vừa hoàn tất thủ tục để sở hữu CLB thứ 2, đó là Athletic MG.

Vinicius liên tục mua CLB.

Năm ngoái, Vinicius đã mua lại đội bóng Bồ Đào Nha Alverca và trở thành đồng sở hữu của CLB này. Giờ đây, anh tiếp tục mua thêm đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2 Brazil, Athletic MG.

Athletic đang đứng thứ 15 và hy vọng vào việc thay đổi vận mệnh sau sau khi được Vinicius hứa đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid thoải mái "bành trướng" sự nghiệp ngoài sân cỏ, bất chấp các cáo buộc về vi phạm bộ quy tắc đạo đức của FIFA.

Trước đó, công ty Tiberis Holding do Brasil đệ đơn khiếu nại lên Phòng điều tra đạo đức của FIFA vào ngày 7/4, yêu cầu lệnh cấm thi đấu đối với Vinicius. Tâm điểm của cáo buộc nằm ở việc Vinicius bị cho là có liên quan đến hoạt động sở hữu các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp thông qua công ty ALL Agenciamento Esportivo - doanh nghiệp do cha anh và người đại diện Thassilo Soares điều hành.

Điều này bị xem là hành vi vi phạm Điều 20 của Bộ quy tắc đạo đức FIFA và Điều 22 của Bộ quy tắc công lý thể thao RFEF, khi cả hai đều nghiêm cấm cầu thủ chuyên nghiệp, dù trực tiếp hay gián tiếp, sở hữu cổ phần trong các câu lạc bộ bóng đá đang hoạt động, để tránh xung đột lợi ích.

Trong khi FIFA vẫn đang xem xét vụ việc, nếu bị kết luận vi phạm, hình phạt có thể từ nghĩa vụ bán cổ phần, phạt tiền, cho đến án phạt nặng nhất là cấm thi đấu hai năm.

Tại Real Madrid, nhiều cầu thủ cũng đã trở thành Chủ tịch CLB, có thể kể đến Kylian Mbappe sở hữu CLB hạng hai Pháp Caen, trong khi Luka Modric là đồng sở hữu của Swansea.