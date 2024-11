Vinicius gặp họa

Theo Relevo, La Liga đã gửi công văn yêu cầu Real Madrid giải trình về bức hình trên Instagram của Vinicius. Trong đó, cầu thủ người Brazil đã xem trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid ở Champions League trên một kênh sóng của Brazil (TNT Sport). Hành động này được coi là vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

"Việc truy cập, xem nội dung Champions League ở Tây Ban Nha phải thông qua kênh truyền hình Movistar. Vinicius có thể đã dùng VPN (mạng riêng ảo) hoặc đĩa vệ tinh", Relevo cho biết.

Vào thời điểm bức hình được đăng tải, La Liga xác định Vinicius ở trên lãnh thổ Tây Ban Nha, không phải tại Brazil.

Trước đó, Chủ tịch La Liga, Javier Tebas nhiều lần lên án hành động vi phạm bản quyền tại Tây Ban Nha. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kiểm soát được nạn vi phạm bản quyền. Chúng tôi biết tất cả những người vi phạm và sẽ truy đến cùng", ông Tebas tuyên bố cách đây không lâu.

Vừa qua, Real thông báo Vinicius Jr. dính chấn thương bắp đùi trái và dự kiến phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Chấn thương khiến ngôi sao người Brazil vắng mặt trong trận cầu quan trọng với Liverpool tại Champions League và Getafe, Athletic, Girona, Atalanta, Rayo Vallecano tại La Liga. Mặc dù vậy, Real Madrid vẫn hy vọng Vinicius có thể kịp bình phục để tham dự cúp Liên lục địa diễn ra tại Doha vào ngày 18/12.

Vinicius đang là cầu thủ tấn công quan trọng nhất của Real Madrid với 12 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 18 trận ra sân. Sự vắng mặt của anh là tổn thất lớn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt là trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương.

