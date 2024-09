Vinicius bị chỉ trích

Nhà báo của Globo Esporte hướng trọng tâm vào cầu thủ của Real Madrid: “Cậu ấy không thể chỉ chơi nhờ danh tiếng của mình. Đã đến lúc phải cống hiến nhiều hơn. Vinicius phải tích cực di chuyển, thay vì chỉ tập trung vào cánh trái và phó mặc cánh phải cho Danilo như thế".

Về thất bại của tuyển Brazil, ông Ribeiro tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về Vinicius và những cầu thủ khác: "Đội bóng thiếu khả năng phối hợp trong các tình huống tấn công để những cầu thủ như Vinicius Junior và Rodrygo có thể phát huy phẩm chất hay nhất. Họ cũng thể hiện bản thân thiếu trách nhiệm trong trận đấu”.

Nhà báo người Brazil tiếp tục chỉ ra một hậu vệ như Danilo không phải mẫu người có thể kết thúc tốt những pha bóng tấn công của “Selecao”. HLV Dorival Junior có lựa chọn khác là William, hậu vệ phải được đánh giá là hay bậc nhất giải VĐQG của Brazil. Dù vậy, cầu thủ này vẫn chưa được chiến lược gia 61 tuổi sử dụng. Đây cũng là một trong những quyết định được nhà báo Ribeiro cho rằng đáng nghi ngờ.

Sau màn thể hiện nhạt nhòa ở Copa America 2024, những “vũ công Samba" nhận thất bại trước một Paraguay bị đánh giá yếu hơn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Hiện tại, họ có 10 điểm sau 8 trận, kém tuyển Argentina 8 điểm.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.