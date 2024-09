Bóng đá Brazil chới với trên bờ vực thẳm

Tuyển Brazil đang có khởi đầu tệ nhất tại các vòng loại World Cup. Trắng tay trước Paraguay khiến "Selecao" chỉ có thể đạt 13 điểm tối đa sau khi giai đoạn một của vòng loại World Cup 2026 khép lại. Thế nhưng, đó là khi thầy trò Dorival Junior đánh bại được Chile trên sân đối thủ vào ngày 11/10.

Trong 5 kỳ vòng loại World Cup gần nhất (không tính năm 2014 do Brazil là chủ nhà), số điểm thấp nhất "Selecao" giành được sau khi giai đoạn một kết thúc là 16, tại vòng loại World Cup 2010. Thống kê này chỉ ra thực trạng đáng buồn với gã khổng lồ bóng đá Nam Mỹ khi họ tụt dốc quá thảm hại.

Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Brazil giành tới 22 điểm sau khi giai đoạn một kết thúc. Vậy chuyện gì đã xảy ra với nền bóng đá hùng mạnh này chỉ trong thời gian ngắn?

Với trận gặp Paraguay, tuyển Brazil cho thấy sự bế tắc, thiếu ý tưởng trong các tình huống tấn công. Đội bóng được đánh giá cao hơn kiểm soát bóng 67%, nhưng chỉ tung ra 7 pha dứt điểm, bằng với chủ nhà. Số pha sút trúng đích của Brazil cao hơn (3 so với 2), nhưng quan trọng không ghi được bàn thắng nào.

Trên sân Estadio ueno Defensores del Chaco (Asunción), khoảnh khắc Diego Gomez tung cú vẫy má làm tung lưới thủ thành Alisson Becker từ ngoài vùng cấm, CĐV Brazil như chết lặng. Ống kính truyền hình quay được cảnh HLV Dorival Junior ôm đầu thất vọng. Xa xa, Vinicius Jr - ứng viên nặng ký cho giải thưởng Quả bóng vàng - mang gương mặt chán chường.

Lẽ ra, những tình huống xử lý ngẫu hứng như vậy phải thuộc về Brazil - đội bóng vẫn được miêu tả sở hữu những vũ công nhảy múa với trái bóng. Trên đất Paraguay, tuyển Brazil không chỉ đánh mất tính hiệu quả trong lối chơi, mà cả những pha xử lý điệu nghệ. Ronaldinho có lẽ đã đúng khi nói rằng tuyển Brazil giờ chơi thứ bóng quá tẻ nhạt.

Ở trận này, ông Dorival Junior tung ra sân tam tấu Rodrygo Goes, Endrick và Vinicius Jr. Tất cả không phát huy được những phẩm chất hay nhất. Trang Goal chấm Rodrygo và Vinicius điểm 5 trên 10. Riêng Endrick bị điểm 4. Trùng hợp thay, đây là bộ ba khoác áo Real Madrid.

Ngạn ngữ có câu: "Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì. Còn một nửa của sự thật không bao giờ là sự thật". Việc chơi cho Real Madrid - một trong những CLB mạnh nhất thế giới - trở nên vô nghĩa với Rodrygo, Vinicius và Endrick. Đây là tuyển Brazil, không phải Real Madrid. Lực lượng của tuyển Brazil hiện tại giảm sút rất nhiều, không còn những tiền vệ làm bóng xuất chúng.

Ngày trước, bóng đá Brazil có Kaka, Ronaldinho sở hữu nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Họ có thể tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo đánh sập mọi hàng thủ dù là kiên cố nhất. Chạm trán Paraguay, Andre, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes giống "công nhân" hơn "nghệ sĩ sân cỏ". Trong số này, không ai chơi bóng cho những tên tuổi hàng đầu thế giới.

Trong nỗ lực vẫy vùng để giải cứu tuyển Brazil, ông Dorival Junior đưa Luiz Henrique và Joao Pedro vào sân thay Endrick và Bruno Guimarães. Những làn gió mới mang tới nguồn sinh khí khác cho "Selecao" trên mặt trận tấn công, tuy nhiên hiệu quả vẫn là con số 0 trình trĩnh.

Joao Pedro dễ dàng bị các hậu vệ Paraguay bóp nghẹt. Luiz Henrique tắt tiếng, không thể phát huy khả năng rê dắt ấn tượng ở biên phải. Bên cánh đối diện, Vinicius Jr cũng bị cầu thủ đối phương theo kèm rất chặt, dẫn tới thiếu khoảnh khắc bùng nổ.

Gục ngã trước Paraguay, tuyển Brazil đã thua 4 trận từ đầu vòng loại World Cup 2026. Họ mới giành được 3 chiến thắng và có 1 trận hòa. Trên bảng xếp hạng, Venezuela bắt kịp điểm số với "Selecao", trong khi Paraguay và Bolovia phà hơi thở sát gáy thầy trò Dorival Junior. Trên AS, tờ báo Tây Ban Nha chạy dòng tiêu đề lớn "Tuyển Brazil trên bờ vực thẳm", như một lời cảnh báo cho những khó khăn chuẩn bị ập tới.

Sau chiến thắng 1-0 trước Ecuador tuần rồi, ông Dorival Junior khẳng định sẽ đưa tuyển Brazil vào chung kết World Cup 2026. Nhưng đến trước trận gặp Paraguay, nhà cầm quân 62 tuổi nhấn mạnh rằng người hâm mộ đừng mong chờ "màn trình diễn bùng nổ" sẽ đến tức thì.

"Chúng tôi không muốn tạo ra ảo ảnh cho người hâm mộ. Tuyển Brazil chưa thể chơi 'vũ bão' từ ngày này sang ngày khác", HLV Dorival Junior phát biểu trong cuộc họp báo, đồng thời kêu gọi người hâm mộ hãy tỏ ra kiên nhẫn hơn với đội nhà.

HLV Dorival Junior tiếp tục dành lời khen cho tuyển Brazil, miêu tả rằng "Selecao" tiến bộ, tìm lại được hướng đi. "Tôi thấy các cầu thủ 'mạnh mẽ hơn' và chơi bóng với sự 'quyết liệt hơn' trong các pha tranh chấp'", thuyền trưởng tuyển Brazil nói.

24 giờ sau phát biểu ấy, tuyển Brazil gục ngã trong trận đấu người hâm mộ không hề thất bất cứ điều gì tích cực về lối chơi của "Selecao" như tuyên bố của HLV Dorival Junior. "Tuyển Brazil trình diễn thứ bóng đá nghèo nàn và để thua Paraguay lần đầu tiên sau 16 năm", tờ Odia bình luận.

Trong hiệp hai, ngay cả khi chiếm lĩnh thời lượng kiểm soát bóng, tuyển Brazil vẫn bất lực trong việc tìm ra giải pháp để phá vỡ hàng thủ của Paraguay - đội bóng tỏ ra rất mạnh ở những tình huống tranh chấp bóng bổng lẫn dưới sân. Khi trận đấu trôi về cuối, "Selecao" cũng không tạo ra được áp lực nghẹt thở để tìm bàn thắng. Trang Globo dùng chữ "kém cỏi" và "thiếu sức sống" để miêu tả màn trình diễn thầy trò Dorival Junior.

Hồi đầu tuần, tiền đạo Rodrygo cho biết tuyển Brazil đang nhớ Neymar. Chân sút này chia sẻ thêm rằng tất cả muốn thấy cựu ngôi sao Barcelona trở lại sớm nhất có thể. Hiện Neymar nỗ lực thực hiện quá trình hồi phục chấn thương đeo bám dai dẳng suốt một năm qua.

Dù vậy, Neymar giờ đã 32 tuổi. Đôi chân của ngôi sao người Brazil không còn lành lặn khi trải qua nhiều ca phẫu thuật điều trị chấn thương. Ở thời đỉnh cao, Neymar cũng không thể dẫn lối "Selecao" tới chức vô địch World Cup. Vậy tuyển Brazil có thể chờ đợi gì ở tiền đạo này trong thời gian tới?

Khi bế tắc, người ta thường có xu hướng tìm kiếm sự hoài niệm. Họ bấu víu vào những vinh quang của quá khứ để tự an ủi bản thân. Mong mỏi của Rodrygo cũng đại diện cho người hâm Brazil, muốn thấy Neymar tái xuất.

Song, điều đó phác họa rõ nét nhất cho tình hình của bóng đá Brazil lúc này. Họ đang thiếu những cầu thủ xuất chúng trên sân cỏ, để rồi chỉ còn biết trông chờ vào tên tuổi đã qua thời đỉnh cao.

