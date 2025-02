Vinhomes tính làm khu đô thị gần 4 tỷ USD tại Long An từ 2026

Vinhomes dự kiến xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây từ năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ công trình vào cuối năm 2030.

Khu đô thị Phước Vĩnh Tây có quy mô gần 1.090 ha, tọa lạc tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang lấy ý kiến tham vấn, liên danh chủ đầu tư CTCP Vinhomes - VIG sẽ đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) trong năm nay.

Nhà phát triển bất động sản dự kiến xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư từ quý I/2026 đến quý IV/2027. Toàn bộ khu đô thị có thể được hoàn thành vào cuối năm 2030.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô sử dụng đất gần 1.090 ha, lớn nhất tỉnh Long An tính đến thời điểm hiện tại. Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Dự án có tổng chi phí thực hiện lên đến trên 80.000 tỷ đồng , chi phí giải phóng mặt bằng gần 10.700 tỷ đồng , tương đương tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ USD .

Ngoài dự án này, tại Long An, Vinhomes còn có dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, trải rộng trên diện tích 930 ha, tổng mức đầu tư gần 74.500 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD ). Thời gian qua, dự án được giới thiệu trên thị trường với tên Vinhomes Long An.

Bên cạnh đó còn có Khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Dự án rộng gần 200 ha, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng và là dự án bất động sản tỷ USD đầu tiên ở địa bàn tỉnh Long An.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường công bố hồi cuối năm 2023, chủ đầu tư cho biết sẽ san nền và thi công các hạng mục chính của dự án Khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa từ đầu năm 2025. Khu đô thị này có thể vận hành từ tháng 2/2028.

Tại một sự kiện cuối năm ngoái, Giám đốc Đầu tư của Vinhomes từng cho biết năm nay sẽ tung ra lượng hàng lớn, trong đó phía Nam tập trung ở vùng ven TP.HCM như Long An, Cần Giờ.

Năm 2024, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần 102.000 tỷ đồng , không thay đổi nhiều so với năm liền trước. Tuy nhiên, tổng doanh thu thuần hợp nhất sau quy đổi, bao gồm cả doanh thu từ các hoạt động hợp tác kinh doanh của Vinhomes đã đạt mức kỷ lục 141.812 tỷ đồng , vượt kế hoạch năm và tăng 13% so với năm trước. Lợi nhuận ròng sau thuế đạt 35.052 tỷ đồng , tương đương 1,4 tỷ USD quy đổi, tăng 4% so với năm 2023.