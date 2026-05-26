'Vinhomes tiếp 'nhiên liệu' cho cỗ máy tăng trưởng'

TS Lê Xuân Nghĩa nhận định chính sách hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà của Vinhomes là bước đi chưa từng có tiền lệ, góp phần tiếp thêm dòng vốn cho thị trường bất động sản.

Theo TS Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, chính sách hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes vừa triển khai là bước đi chưa từng có tiền lệ, không chỉ giúp người nắm giữ vàng an toàn và có lợi khi mua nhà, mà còn góp phần chuyển hóa nguồn lực vàng thành vốn vào nền kinh tế, đóng góp lớn cho mục tiêu tăng trưởng của quốc gia.

Chính sách của Vinhomes không gia tăng hiện tượng “vàng hóa”

- Ngay khi Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ khách chuyển đổi vàng để mua nhà, một số ý kiến đã cho rằng điều này sẽ làm gia tăng hiện tượng “vàng hóa” nền kinh tế. Ông đánh giá thế nào về nhận định này?

- Nhận định cho rằng chính sách của Vinhomes gây ra hiện tượng “vàng hóa” là sự nhầm lẫn về mặt khái niệm và bản chất dòng tiền. Chúng ta cần hiểu rõ, “vàng hóa” chỉ thực sự xảy ra khi vàng trở thành phương tiện thanh toán trực tiếp thay thế cho tiền trong các giao dịch hàng hóa, nhất là hàng hóa có giá trị cao.

Tuy nhiên, Vinhomes không hề bán nhà bằng vàng như nhiều người nhầm tưởng, mà chỉ hỗ trợ khách chuyển đổi vàng thành tiền để mua nhà. Bản chất của mô hình này là tạo ra một cơ chế minh bạch để vàng được xác thực tính hợp pháp, quy đổi thành tiền thông qua các công ty vàng bạc đá quý, sau đó mới tham gia vào hoạt động giao dịch bất động sản.

Thậm chí, nếu quan sát kỹ, quy định của chương trình còn được thiết kế với các “bộ lọc” rất khắt khe. Chính sách này chỉ áp dụng đối với lượng vàng mà khách hàng đã sở hữu trước ngày 25/4, tức là trước khi chương trình được triển khai 1 tháng. Cơ chế này sẽ giúp triệt tiêu tâm lý đầu cơ, ngăn chặn việc người dân đổ xô đi mua vàng nhằm trục lợi từ chính sách.

- Vậy ở góc độ rộng hơn, chính sách này tác động như thế nào đến thị trường bất động sản và nền kinh tế, thưa ông?

- Hiện nay, thị trường bất động sản đang phải đối mặt với vấn đề thanh khoản. Chủ yếu do vốn tín dụng Ngân hàng thu hẹp và lãi suất quá cao. Nói cách khác, không chỉ bất động sản mà toàn nền kinh tế đang thiếu vốn. Trong khi một khối lượng lớn tiền nằm dưới dạng cất trữ, đặc biệt là ngoại tệ và vàng. Điều này thể hiện rất rõ khi tỷ lệ tiết kiệm của Việt Nam bằng 37% GDP, trong khi tỷ lệ đầu tư chỉ đạt 32% GDP.

Chính sách chuyển đổi vàng mua nhà của Vinhomes giúp khách hàng có cơ hội “chắc ăn lợi nhuận kép” - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư.

Ước tính, lượng vàng trong dân tại Việt Nam hiện khoảng 500-1.000 tấn, tương đương khoảng 80- 160 tỷ USD - nhiều hơn cả dự trữ ngoại tệ lúc cao nhất. Đây là nguồn lực khổng lồ nhưng lại đang bị “chôn cứng” trong két, không tham gia vào bất kỳ chu trình kinh tế nào.

Nếu vàng được chuyển hóa thành tiền và chảy vào thị trường bất động sản, cỗ máy tăng trưởng mới có "nhiên liệu" để tăng tốc. Đây là lĩnh vực có sức lan tỏa rất lớn, liên quan tới hơn 40 ngành nghề, như xây dựng, vật liệu, nội thất, đồ điện tử gia dụng, tài chính ngân hàng, thương mại hay dịch vụ…

Ước tính, cứ 1% tăng trưởng từ địa ốc sẽ tạo ra 1,3-1,4% tăng trưởng của nền kinh tế. Bất động sản khi ấy sẽ là một trong những động lực gắn liền với cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế.

Bản lĩnh của doanh nghiệp luôn trăn trở với vận hội của đất nước

- Ông nhìn nhận thế nào về tính an toàn và quyền lợi của người mua nhà trong chính sách của Vinhomes?

- Với chính sách của Vinhomes, tôi nghĩ chủ đầu tư mới là bên thiệt, còn người mua nhà vừa cho lợi, vừa an toàn.

Thứ nhất là về vấn đề bảo toàn giá trị tài sản. Nắm giữ vàng lâu nay được xem là cách phòng thủ trước lạm phát và biến động tỷ giá. Tuy nhiên, vàng không sinh lời, thậm chí còn mất phí khi gửi ngân hàng. Trong khi đó, chính sách của Vinhomes vẫn phát huy ưu thế "giữ giá" của vàng. Sau 5 năm, khách hàng vẫn được quyền lựa chọn nhận lại giá trị tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi, tức là có lợi nhuận 2%/năm. Đối với vàng vật chất, mức lợi nhuận này không phải là nhỏ.

Thứ hai là cơ hội tăng trưởng tài sản từ bất động sản. Thay vì để vàng nằm yên, người dân có thể sở hữu nhà - loại tài sản có xu hướng tăng giá trong dài hạn nhanh hơn vàng, đặc biệt là tại các siêu đô thị gắn với siêu hạ tầng. Nếu bất động sản tăng giá mạnh hơn vàng trong giai đoạn 5 năm đó, rõ ràng người mua sẽ được hưởng lợi.

Thứ ba là quyền lựa chọn linh hoạt sau 5 năm. Đây là yếu tố mà tôi tâm đắc nhất trong chính sách của Vinhomes. Từ trước đến nay, người có vàng khi đi mua nhà đều trăn trở những câu hỏi như bán vàng lúc này có mất giá không, vàng lên tiếp thì sao… Chính sách này sẽ phá vỡ thế lưỡng nan đó bằng cách tạo ra một lộ trình chuyển đổi có cam kết, có cơ chế hoàn trả rõ ràng. Dù trong tình thế nào, người mua vẫn sẽ hưởng lợi, không bao giờ có chuyện "tay trắng ra về".

- Vượt ra ngoài phạm vi của một chính sách bán hàng, ông đánh giá thế nào về tầm nhìn của Vinhomes đằng sau bước đi đầy táo bạo này?

Trong quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả trong tương lai, hiếm có doanh nghiệp nào ngoài Vinhomes có đủ bản lĩnh để tung ra một chính sách "chấn động" như vậy. Để thuyết phục người dân an tâm "chọn mặt gửi vàng" trong suốt nửa thập kỷ, doanh nghiệp phải có uy tín, vị thế và tiềm lực tài chính cùng năng lực quản trị rủi ro xuất sắc.

Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện nguồn lực, điều tôi đánh giá cao hơn cả là tâm huyết của Vinhomes. Hơn cả lợi ích kinh doanh, chính sách này thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp với sự phát triển của nền kinh tế, khi dám tiên phong tìm kiếm lời giải và tìm cách đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đó cũng là cách doanh nghiệp hưởng ứng tầm nhìn tự chủ chiến lược của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới.