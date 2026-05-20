Nhà đầu tư giải bài toán dòng tiền ở nhà phố Vinhomes Golden City

Không chỉ là tài sản chờ tăng giá, nhà phố tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) được nhà đầu tư lựa chọn nhờ khả năng tạo dòng tiền thực khi đô thị dần thành hình.

Từ thiết kế đa công năng, lợi thế cộng đồng cư dân quy mô lớn đến hạ tầng, khu nam Hải Phòng đang tăng tốc "về đích". Mỗi mét vuông nhà phố tại đây được tính toán để vừa khai thác hiệu quả trước mắt, vừa tích lũy giá trị dài hạn.

Một căn nhà phố với "2 dòng tiền"

Trong chu kỳ mới của thị trường, giới đầu tư ngày càng ưu tiên tài sản có thể khai thác ngay, thay vì chỉ “găm hàng” chờ tăng giá. Đáp ứng cùng lúc nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư dài hạn, mô hình nhà phố thấp tầng tại Vinhomes Golden City được khách hàng đánh giá cao.

Nhà phố Vinhomes Golden City hưởng lợi từ vị trí và hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện. Ảnh phối cảnh.

Sở hữu thiết kế 4 tầng công năng, sản phẩm mở ra nhiều phương án khai thác linh hoạt. Tầng trệt có thể vận hành showroom, văn phòng đại diện, studio hoặc mô hình dịch vụ phục vụ cộng đồng cư dân tương lai. Trong khi đó, các tầng trên phù hợp phát triển căn hộ dịch vụ, homestay hoặc không gian lưu trú dành cho đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại khu công nghiệp lớn lân cận.

Theo định hướng phát triển của thành phố, khu nam Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng mới nhờ sự cộng hưởng của hệ thống cảng biển, logistics và công nghiệp. Hàng loạt khu công nghiệp như Tràng Duệ, Nam Đình Vũ, Deep C… mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Sở hữu thiết kế đa công năng, nhà phố Vinhomes Golden City phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng. Ảnh phối cảnh.

Anh Nguyễn Đình Quân, chủ nhân căn nhà phố tại phân khu Bình Minh, cho biết quyết định xuống tiền khá sớm vì nhìn thấy tiềm năng khai thác của khu vực. “Làm trong ngành logistics, tôi theo dõi rất sát sự phát triển hạ tầng và công nghiệp ở Hải Phòng. Khi dự án mở bán, tôi gần như chốt ngay vì thấy dư địa tăng trưởng khá lớn. Khu vực hưởng lợi trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, tuyến ven biển, cầu Rào 3, vành đai 2 cũng như sự mở rộng của khu công nghiệp và cảng biển. Khi chuyên gia đổ về ngày càng đông, nhu cầu ở thực và lưu trú sẽ tăng mạnh”, anh Quân chia sẻ.

Bên cạnh góc độ tăng giá tài sản, anh Quân đánh giá quy mô đại đô thị với khoảng 40.000 cư dân tương lai sẽ tạo ra cộng đồng tiêu dùng sôi động tại dự án. Theo anh, khi cư dân về ở đông đúc, nhu cầu thiết yếu như mua sắm, cà phê, ăn uống, chăm sóc sức khỏe hay dịch vụ gia đình sẽ hình thành tự nhiên và tạo dòng khách ổn định mỗi ngày. “Gia đình tôi đang tính toán phương án khai thác tầng 1 để mở siêu thị mini phục vụ cư dân trong khu”, anh Quân nói.

Ba giá trị hội tụ tại Vinhomes Golden City

Vinhomes Golden City cũng thu hút khách ở thực nhờ hệ tiện ích ngày càng hoàn thiện, mang lại trải nghiệm rõ ràng hơn.

Chị Trần Thanh Lan, chủ nhân căn liền kề tại phân khu Mặt Trời, cho biết gia đình chị lựa chọn dự án vì không gian sống xanh cùng hệ tiện ích cho nhiều thế hệ. “Gia đình tôi có 3 thế hệ cùng sinh sống nên khá quan tâm đến môi trường sống và tiện ích cộng đồng. Trước đó, tôi mua ở đây dựa trên quy hoạch và định hướng phát triển. Khi trải nghiệm công viên Central Forest rộng 5 ha và không khí lễ hội tại Vinhomes Golden City, tôi càng tin tưởng vào quyết định của mình”, chị Lan chia sẻ.

Công viên Central Forest tại Vinhomes Golden City thu hút người dân đến vui chơi, giải trí.

Thực tế, khi các đại đô thị bước vào giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân, giá trị của nhà phố không chỉ nằm ở vị trí, mà còn đến từ chất lượng sống và khả năng vận hành. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng lựa chọn xuống tiền ở giai đoạn hiện tại - thời điểm dự án hiện hữu rõ nét và dư địa tăng trưởng của khu nam Hải Phòng còn khá lớn.

Đáng chú ý, chính sách tài chính trở thành lực đẩy quan trọng cho thị trường. Vinhomes đang triển khai chương trình “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm trong tối đa 5 năm cho khách hàng mua nhà đến ngày 20/7. Trong đó, gói 18 tháng được miễn hoàn toàn lãi suất; các gói còn lại áp dụng theo tỷ lệ vay 70-80% giá trị sản phẩm. Đặc biệt, khách hàng chọn kỳ hạn 18-36 tháng được hỗ trợ thêm 2 năm khóa trần lãi suất tối đa 9%/năm.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên tài sản có khả năng tạo dòng tiền và khai thác thực tế, nhà phố Vinhomes Golden City được xem là lựa chọn đáp ứng ba bài toán: An cư, kinh doanh và tích lũy tài sản dài hạn tại tâm điểm phát triển mới của phía nam thành phố cảng Hải Phòng.