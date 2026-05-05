Vinhomes Global Gate Hạ Long ‘rã đông’ thị trường địa ốc

Thị trường bất động sản miền Bắc ghi nhận tín hiệu sôi động trở lại, khi phần lớn nguồn cung tại Vinhomes Global Gate Hạ Long nhanh chóng được hấp thụ ngay sau mở bán.

Thị trường bất động sản toàn miền Bắc đang chứng kiến một “cơn địa chấn” khi 80% quỹ căn tại Thiên Đường Nhiệt Đới 1 và Vịnh Bình Minh 1 thuộc khu Vịnh Thiên Đường, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã được "quét sạch" chỉ sau 36 giờ mở bán.

Khi khoảng cách địa lý không còn là vấn đề và những chính sách tài chính chưa có tiền lệ được tung ra, giới đầu tư hiểu rằng đã đến lúc chu kỳ mới của thị trường bắt đầu. Đây là nhận định của bà Nguyễn Mai Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VHS - trong những chia sẻ mới nhất về thị trường bất động sản.

Siêu hạ tầng lên tiếng, siêu đô thị đáp lời

- Việc Hạ Long được lựa chọn là nơi đặt depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản khu vực, thưa bà?

- Hạ Long từng có nhịp nghỉ khá dài để phục hồi sau biến động của đại dịch Covid-19. Thế nhưng, vùng đất mang “DNA” của di sản thiên nhiên thế giới chưa bao giờ đánh mất mãnh lực vốn có.

Bà Nguyễn Mai Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VHS.

Bước ngoặt thực sự đập tan sự trầm lắng ấy chính là sự kiện khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn hơn 5,6 tỷ USD - siêu công trình có khả năng “nén” quãng đường di chuyển xuống 23 phút khiến tâm lý toàn thị trường “rung lắc”. Đây không chỉ là đòn bẩy hạ tầng mà là cỗ máy gia tốc khiến các dự án bất động sản quanh tâm điểm nhà ga trở nên đắt giá gấp bội.

Chỉ cần 23 phút - vừa bằng thời gian nhâm nhi một tách cà phê, người dân Thủ đô đã có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn vịnh Hạ Long kỳ vĩ. Kịch bản không tưởng này sẽ đưa miền di sản trở thành “vùng đô thị mở rộng” của Hà Nội - kiến tạo nên làn sóng dịch chuyển tài sản và không gian sống “vô tiền khoáng hậu”.

- Bên cạnh cú hích từ hạ tầng, bất động sản Hạ Long còn sở hữu điểm nhấn nào đủ sức tạo dấu ấn trong tâm trí khách hàng, giữa bối cảnh nguồn cung ngày càng dồi dào?

Khách hàng rất tinh tường. Họ không bị thu hút bởi các lời hứa suông mà bị chinh phục bởi những ý tưởng lớn. Vinhomes Global Gate Hạ Long mang trong mình hình hài và nhịp đập của những thủ phủ du lịch - giải trí sầm uất bậc nhất thế giới. Hãy nhìn vào những thỏi nam châm khổng lồ chuẩn bị xuất hiện. Làng hải sản Viet Seafood, thủ phủ nướng quốc tế Global Grill Town, đồi lẩu Wonder Hotpot Hill - tất cả đều là những trung tâm ẩm thực lớn nhất Việt Nam.

Thậm chí, với những công trình như sân khấu ngoài trời hướng biển 60.000 chỗ, công viên câu cá rừng ngập mặn 800 ha, công viên thuỷ cung 450 triệu lít nước, nhà hàng dưới đáy thuỷ cung 1.000 chỗ ngồi quy mô lớn nhất thế giới… Những điểm nhấn này chính là lời bảo chứng đanh thép nhất cho tiềm năng phát triển của dự án.

Nếu như trước đây, du lịch Hạ Long chủ yếu sôi động vào mùa hè, thì trong tương lai, bức tranh đó sẽ hoàn toàn khác. Du khách có thể đến vào mùa đông để trải nghiệm các tổ hợp ẩm thực nướng và lẩu, mùa xuân để hòa mình vào những concert và sự kiện quy mô lớn, mùa thu để câu cá, chơi golf hay tận hưởng các hoạt động nghỉ dưỡng cao cấp. Điều này đồng nghĩa Hạ Long không còn là điểm đến theo mùa, mà đang dần chuyển mình thành trung tâm du lịch - giải trí quanh năm.

Giới đầu tư an tâm trước “tấm khiên tài chính” của Vinhomes

- Hiện yếu tố lãi suất vẫn là lý do khiến nhiều người ngần ngại xuống tiền. Nút thắt này có đang cản bước nhà đầu tư tại Vinhomes Global Gate Hạ Long không, thưa bà?

Được biết, ngay sau sự kiện ra mắt dự án, các sàn giao dịch đã ghi nhận hơn 5.000 lượt booking chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên. Đặc biệt, 80% giỏ hàng của Thiên Đường Nhiệt Đới 1 và Vịnh Bình Minh 1 đã sold-out chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Đó là con số minh chứng cho niềm tin lớn của thị trường vào sản phẩm. Cội nguồn của sự tự tin ấy đến từ “tấm khiên” tài chính siêu việt từ Vinhomes.

Làm nghề nhiều năm, kinh qua vô số chu kỳ thị trường, tôi chưa từng chứng kiến một chủ đầu tư nào tung ra gói hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm ròng rã suốt 5 năm trời, đồng thời khóa chặt trần lãi suất ở mức 9%/năm trong 2 năm tiếp theo sau ưu đãi. Đây không còn là chính sách kích cầu mà là cam kết đồng hành sắt đá, dốc chung hầu bao của Vinhomes cùng khách hàng.

Đó là lý do giữa một “rừng” nguồn cung và trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn chực chờ biến động thì dòng tiền thông minh vẫn ồ ạt tìm về Vinhomes Global Gate Hạ Long. Nhà đầu tư nhìn thấy ở đây sự an tâm tuyệt đối. Cuộc chơi bất động sản hiện tại không còn là những nhịp lướt sóng chớp nhoáng mà là tầm nhìn trung và dài hạn.

- Vinhomes Global Gate Hạ Long còn đang khiến thị trường chú ý về chính sách giãn xây. Bà nhìn nhận thế nào về bước đi này của chủ đầu tư?

Giãn xây là nước cờ tinh tế, một bộ cánh được Vinhomes "may đo" vừa vặn cho thời cuộc. Bản chất sâu xa của mũi nhọn này là triệt tiêu hoàn toàn gánh nặng tài chính cho khách hàng ở chặng đầu tiên khi mua nhà.

Ví dụ, với một căn thấp tầng trị giá khoảng 5 tỷ đồng , nhờ chính sách giãn xây, khách hàng chỉ phải thanh toán 70% giá trị (bao gồm quyền sử dụng đất và giá trị thương mại), tức khoảng 3,5 tỷ đồng . Con số này tương đương giá một căn chung cư 2 phòng ngủ ở vùng ven Hà Nội.

Chính sách này sẽ giúp nhà đầu tư bắt nhịp vừa vặn với nhịp chuyển động của hạ tầng. Khi hệ tiện ích khổng lồ dần được hoàn thiện và đã có dòng khách nhất định, đó sẽ là lúc nhà đầu tư bắt đầu triển khai xây dựng nhà. Xây xong là có ngay mặt bằng nhộn nhịp để đưa vào kinh doanh, sinh lời ngay lập tức.

Quay trở lại ví dụ nêu trên, trong 2 năm giãn xây, với 1,5 tỷ đồng (tương đương 30% chi phí xây nhà) chưa phải nộp ngay, nhà đầu tư có thể mang gửi tiết kiệm. Với mức lãi suất trung bình 8%/năm, khoản “tiền đẻ ra tiền” này có thể thu về gần 250 triệu đồng tiền lãi.

Đó chính là nghệ thuật quản trị vốn. Dòng tiền không một giây phút “ngủ quên”, tài sản tự động tối ưu hóa lợi nhuận từng ngày. Với nhà đầu tư muốn đón sóng hạ tầng và canh điểm rơi thì đây sẽ là kế hoạch lý tưởng, nắm phần thắng lớn trong tay.