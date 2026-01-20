Vịnh Ngọc là hình mẫu 'cổ phiếu xanh' trong chu kỳ đầu tư 2026-2035

Khi dòng tiền toàn cầu dịch chuyển sang các giá trị bền vững, bất động sản gắn với wellness và sinh thái tự nhiên trở thành chuẩn đầu tư mới.

Trong bức tranh đó, Vịnh Ngọc thuộc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được đánh giá như “cổ phiếu xanh” bởi sự khan hiếm về quỹ đất, bài bản về chuẩn ESG và sở hữu dư địa tăng trưởng bền vững cho thập kỷ tới.

Dòng tiền toàn cầu rẽ hướng tìm đến bất động sản xanh

Sau giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều vào kỳ vọng ngắn hạn, dòng tiền toàn cầu bước vào pha tái phân bổ có tính chọn lọc cao. Lạm phát kéo dài, chi phí năng lượng leo thang, biến đổi khí hậu phức tạp khiến quỹ đầu tư và giới nhà giàu ưu tiên nắm giữ tài sản có khả năng giữ giá, chống chịu chu kỳ và tạo giá trị bền vững.

Trong bối cảnh đó, ESG vượt khỏi vai trò “điểm cộng” để trở thành bộ lọc bắt buộc. Những tài sản tăng trưởng bằng cách đánh đổi môi trường sống, sức khỏe cư dân hay chi phí vận hành dài hạn bị loại khỏi dòng vốn lớn. Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư gắn với chuẩn xanh, quản trị minh bạch và phát triển bền vững được ưu tiên nhờ tính ổn định cao và rủi ro thấp hơn.

Bất động sản (BĐS) gắn với wellness và sinh thái tự nhiên, vì thế, trở thành loại tài sản “chất lượng cao”, với giá trị được nâng đỡ bởi nhu cầu ở thực ngày càng lớn của tầng lớp trung - thượng lưu.

Biệt thự Vịnh Ngọc với 3 mặt giáp hồ, tầm nhìn lên đến 8 km. Ảnh phối cảnh.

Yếu tố then chốt khiến BĐS ESG được ví như “cổ phiếu xanh” của chu kỳ 2026-2035 là tính khan hiếm: Quỹ đất tự nhiên nguyên bản thu hẹp, trong khi tiêu chuẩn quy hoạch và vận hành bền vững ngày càng khắt khe, đặc biệt tại đô thị lớn và khu vực ven biển.

Theo TS Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và thế giới, trong 10-20 năm tới, số đại đô thị đạt chuẩn full-cycle ESG++ có thể chỉ chiếm dưới 1% tổng số dự án BĐS toàn cầu. Khi nguồn cung gần như không thể mở rộng, trong khi cầu tăng đều theo thời gian, nhóm tài sản này thường được định giá cao hơn mặt bằng chung nhờ khả năng giữ giá tốt và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Vịnh Ngọc - “cổ phiếu xanh” ESG++ của chu kỳ mới

Trong xu hướng đó, Vịnh Ngọc - “vịnh tỷ phú” tại Vinhomes Green Paradise - được nhắc đến như hình mẫu “cổ phiếu xanh” của chu kỳ mới. Giá trị của Vịnh Ngọc nằm ở sự hội tụ giữa quỹ đất ven biển, hệ sinh thái tự nhiên nguyên bản và mô hình đô thị ESG++ tiên phong trên thế giới.

Trước hết là bài toán quỹ đất. TP.HCM gần như không còn dư địa phát triển khu đô thị biển mới với quy mô lớn và pháp lý ổn định. Trong khi đó, Vịnh Ngọc sở hữu quỹ đất ven biển hiếm hoi, được quy hoạch bài bản và hưởng lợi trực tiếp từ loạt hạ tầng chiến lược đang được triển khai tại Cần Giờ. Yếu tố này đặt Vịnh Ngọc vào nhóm tài sản có nền tảng khan hiếm từ điểm xuất phát.

Giá trị khác biệt thứ 2 đến từ mô hình “đô thị mặt nước quy mô lớn” - chuẩn mực hiếm trên thế giới. Thực tế cho thấy quần thể sở hữu mặt nước hàng trăm hecta như Dubai Creek Harbour hay Marina Bay đều ghi nhận biên độ tăng giá 200-400% sau khoảng một thập kỷ. Với biển hồ Lagoon hơn 800 ha - rộng hơn cả diện tích đảo Sentosa (Singapore), Vịnh Ngọc không chỉ tái hiện mô hình này, mà còn khác biệt ở giá trị sinh thái thật, khi mặt nước trở thành hạ tầng kiến tạo không gian sống, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế trong một siêu đô thị ESG++.

Giá trị ESG++ của Vịnh Ngọc còn được củng cố bởi bối cảnh sinh thái độc đáo với phía sau là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng 75.000 ha được UNESCO công nhận, phía trước là không gian mở của Thái Bình Dương. Hệ sinh thái xanh hàng triệu năm tuổi này vận hành như “cỗ máy điều hòa tự nhiên”, giúp nền nhiệt khu vực thấp hơn trung tâm TP.HCM 2-3 độ C, từ đó hứa hẹn thu hút giới thượng lưu đến an cư và đầu tư tích sản.

“Quan sát các khu vực lấn biển trên thế giới, cả hiện tại lẫn mô hình có thể triển khai trong tương lai, có thể thấy vị thế của Vịnh Ngọc gần như độc nhất vô nhị”, TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế vĩ mô, đánh giá.

Chuẩn sống này tiếp tục được hoàn thiện bởi hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đó là Bệnh viện Quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác phát triển cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàng đầu nước Mỹ. Sự kết hợp giữa môi trường sinh thái trong lành và hạ tầng y tế đẳng cấp đưa Vịnh Ngọc trở thành BĐS wellness chuẩn mực, nơi cộng đồng cư dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững.

Bệnh viện Quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic trong lòng khu Vịnh Ngọc. Ảnh phối cảnh.

Ở góc độ đầu tư, TS Lê Xuân Sang nhận định rằng BĐS ESG++ là nhóm tài sản có tính phòng thủ cao và duy trì biên độ tăng trưởng hấp dẫn, đặc biệt với dự án ven biển có quy hoạch ổn định và nguồn cung hạn chế.

Thực tế tại thị trường BĐS trưởng thành cho thấy dòng vốn dài hạn luôn ưu tiên đô thị lấy sinh thái và sức khỏe cư dân làm nền tảng. Các mô hình như Singapore với định hướng “City in a Garden”, Copenhagen - đô thị trung hòa carbon, hay Dubai - Sustainable City đều ghi nhận mức tăng giá ấn tượng so với thị trường đại trà.

Trong tương quan đó, Vịnh Ngọc nói riêng và Vinhomes Green Paradise nói chung đang đi đúng quỹ đạo của các đô thị ESG hàng đầu thế giới nhưng ở giai đoạn sớm của chu kỳ. Với giới đầu tư, đây không chỉ là lựa chọn an cư chất lượng, mà còn là cơ hội nắm giữ “cổ phiếu xanh” khan hiếm, bền vững, ít rủi ro và có dư địa tăng trưởng trong thập kỷ tới.