Vịnh Hạ Long, Sa Pa lọt top 7 điểm đến thịnh hành của TripAdvisor

Trong danh sách 7 điểm đến thịnh hành thế giới của Nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất TripAdvisor, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Sa Pa (Lào Cai) lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và 5.

Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Sa Pa (tỉnh Lào Cai) của Việt Nam vừa được Nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn Giải thưởng Best of the Best năm 2024 của Travellers’ Choice (tạm dịch: Lựa chọn của du khách).

Trong danh sách 7 điểm đến thịnh hành trên thế giới này, Vịnh Hạ Long và Sa Pa lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 5.

Giải thưởng Best of the Best tôn vinh những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận có số lượt đánh giá và nhận xét vượt xa mong đợi của du khách ở mức cao trong vòng 12 tháng.

7 điểm đến trên chiếm chưa tới 1% trong số 8 triệu điểm đến mà Tripadvisor bình chọn và trao giải thưởng ý nghĩa này.

Một góc Vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Đánh giá về Vịnh Hạ Long, bài viết trên trang chủ của TripAdvisor mô tả khách du lịch đến thăm danh thắng này để ngắm nhìn cận cảnh những đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp tại đây. Trải qua nhiều thế kỷ bào mòn bởi gió mưa, những kỳ quan thiên nhiên này trở nên thật ngoạn mục.

TripAdvisor gợi ý du khách thuê thuyền kayak, thuyền buồm hoặc đăng ký một tour tham quan để trải nghiệm và khám phá những vẻ đẹp nơi đây.

Trong khi đó, bài viết mô tả thị trấn Sa Pa nằm ở vùng núi phía Tây Bắc của Việt Nam, rực rỡ sắc màu và vô cùng tươi đẹp, mang đến cho du khách một ốc đảo hoàn hảo giữa chuyến thám hiểm núi non hùng vĩ hoặc tham quan các thửa ruộng bậc thang ấn tượng.

Nhà thờ đá kiến trúc Gotich ở trung tâm thị trấn là điểm nổi bật tại trung tâm mua sắm gồm nhiều sạp hàng, cửa hiệu. TripAdvisor gợi ý du khách nên thưởng thức món ăn Việt Nam hoặc món Âu ở khu trung tâm của thị trấn và không nên bỏ lỡ phiên "chợ tình" đầy thú vị vào tối Thứ Bảy hằng tuần.

Đứng đầu danh sách nhận giải thưởng trên là thủ đô Tokyo của Nhật Bản - nơi giao hòa giữa những nét truyền thống và văn hóa hiện đại. Thứ hai là thủ đô Seoul, trung tâm kinh doanh và văn hóa của Hàn Quốc, nơi hội tụ cả các tòa nhà chọc trời và những ngôi chùa Phật giáo cổ kính. Trong danh sách này còn có đảo Palawan của Philippines, thủ đô Bogota của Colombia và thành phố Pattaya của Thái Lan.

Khách du lịch quốc tế đến với Sa Pa trong dịp thị xã kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/ TTXVN.

Đây không phải là lần đầu tiên Sa Pa và vịnh Hạ Long được bình chọn là điểm đến du lịch quốc tế.

Mới đây, ấn phẩm du lịch Times Travel của Ấn Độ đã vinh danh 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2024, trong đó có 3 địa danh Việt “lọt” danh sách này gồm Sa Pa (tỉnh Lào Cai), vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Theo Times Travel, Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc tỉnh Quảng Ninh và là một trong những Di sản Thiên nhiên được thế giới công nhận. Di sản này luôn nhận được sự đánh giá cao của các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới cũng như truyền thông quốc tế.

Xếp ở vị trí thứ 23 trong top 50 điểm đến đẹp nhất năm 2024, đặc biệt, với 2,6 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, Vịnh Hạ Long (Việt Nam) đứng thứ 4 trong 10 kỳ quan thiên nhiên được tham quan nhiều nhất thế giới.

Đứng ở vị trí thứ 45 trong danh sách 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2024, Sa Pa, thành phố miền núi phía bắc thuộc tỉnh Lào Cai là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Lào Cai.

Chìm trong những áng mây bồng bềnh, thị trấn Sa Pa như một thành phố trong sương huyền ảo, làm cho du khách cữ ngỡ như mình đang lạc trong chốn thần tiên.

Địa danh Sa Pa thu hút đông đảo du khách nước ngoài yêu thích khám phá thiên nhiên, núi non hùng vĩ. Miền đất yên tĩnh này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số vùng cao, đem những văn hóa khác lạ của Việt Nam đến với du khách.