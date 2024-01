Việt Nam sắp có Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch hơn 5.000 tấn

Ngày 28/1, Lễ Khai quang Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới sẽ diễn ra tại núi Bà Đen, Tây Ninh.

Tôn tượng Di Lặc Bồ Tát trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain.

Lễ Khai quang Đại tượng Phật Di Lặc tại núi Bà Đen vào ngày 28/1/2024 (tức ngày 18/12 năm Quý Mão) sẽ là một sự kiện văn hóa tâm linh được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Hơn 500 hòa thượng, tăng ni sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng ngàn Phật tử, du khách thập phương sẽ tham dự sự kiện được tổ chức với nhiều nghi lễ thiêng liêng.

Dịp này, hơn 20.000 ngọn đăng do chính tay các Phật tử và du khách viết lời nguyện ước sẽ được thắp sáng trên đỉnh núi để đón mừng lễ an vị tôn tượng Di Lặc Bồ Tát bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.

Đây sẽ là đêm hoa đăng lớn nhất và kỳ ảo nhất từng được tổ chức trên đỉnh núi thiêng Bà Đen.

Đến với Lễ Khai quang Đại tượng Phật Di Lặc, Phật tử và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí trang nghiêm của lễ an vị tôn tượng mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa như bốc thẻ may mắn, buộc dây đỏ cầu may cho một Năm mới nhiều tài lộc và bình an.

Hơn 20.000 ngọn đèn đăng sẽ được thắp sáng trong Lễ Khai quang Tượng Phật Di Lặc. Ảnh: Nguyễn Minh Tú/Vietnam+.

Tọa lạc tại độ cao hơn 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Đại tượng Phật Di Lặc khổng lồ có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn.

Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang.

So với những bức tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên thế giới được kiến tạo từ đá, cả về chiều cao và trọng lượng, Đại tượng Phật Di Lặc tại Núi Bà Đen là bức tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.

Đại tượng Phật Di Lặc được tạo tác ở tư thế ngồi trên thác nước chảy tràn với với khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỉ, hình tướng mập mạp, cổ đeo tràng hạt, mắt hướng về phía Đông, nơi Mặt trời mọc như hướng về tương lai, là một biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc trên đỉnh núi Bà Đen linh thiêng.

Trong văn hóa Phật giáo, Di Lặc được xem là vị Phật của tương lai. Theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những buồn phiền, giận dữ, áp lực của con người thành niềm vui, niềm hạnh phúc.

Vì vậy, Phật Di Lặc còn được gọi là Phật cười. Người ta tin rằng nụ cười nội tâm của Phật Di Lặc mạnh tới mức luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ và hoan hỉ.

Toàn cảnh đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Nguyễn Minh Tú/Vietnam+.

Phật Di Lặc tới đâu, ở đó có hạnh phúc, có niềm vui, sự an lạc và may mắn. Bởi vậy, Lễ Khai quang Đại tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen trở thành một sự kiện văn hóa tâm linh vô cùng ý nghĩa trên ngọn núi thiêng của vùng đất Nam Bộ.

Với các Phật tử, hành trình hành hương đến với núi Bà Đen để chiêm bái Di Lặc Bồ Tát sẽ là hành trình tìm đến miền đất của sự hoan hỉ, cởi bỏ mọi muộn phiền, âu lo để kiếm tìm niềm hạnh phúc viên mãn.

Lễ Khai quang còn là dịp để Phật tử và du khách được chiêm ngưỡng Cầu Ước - cây cầu tâm linh đặc biệt - nơi để du khách chiêm bái tượng Phật Di Lặc, ngắm bao quát toàn cảnh vùng đồng bằng và Hồ Dầu Tiếng mênh mông từ trên cao.

Phía sau lưng và bao quanh tượng Di Lặc Bồ Tát là thác nước nhân tạo khổng lồ với chiều cao 35m, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ trên đỉnh núi Bà Đen.

Đứng dưới thác nước, đi trên Cầu Ước, chiêm bái tượng Di Lặc Bồ Tát, vị Phật tượng trưng cho "hỷ, xả" đang nở nụ cười hoan hỉ, sẽ là hành trình kiếm tìm hỷ lạc và chạm tới hạnh phúc đích thực của du khách.

Hệ thống Chùa Bà trên ngọn núi thiêng Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain.

Núi Bà Đen được biết đến là điểm đến hành hương hàng đầu Nam Bộ, nổi tiếng với hệ thống Chùa Bà linh thiêng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, với ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch có tuổi đời 300 năm nằm ở lưng chừng núi.

Trên đỉnh núi, cùng với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi, Đại tượng Di Lặc Bồ Tát sẽ làm nên một hành trình kết nối và thức tỉnh "từ, bi, hỷ, xả" - bốn đức tính tiềm tàng bên trong mỗi con người khi đến với ngọn núi thiêng của Nam Bộ.