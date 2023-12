Điểm sáng du lịch Việt Nam năm 2023

Năm 2023, du lịch Việt Nam khởi sắc tích cực khi vượt xa các mục tiêu đặt ra, lượt tìm kiếm các điểm đến tăng mạnh và nhận nhiều danh hiệu tốt.

Năm 2023, du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: Lonely Planet.

Trong năm 2023, các địa phương đã nỗ lực phục hồi bằng cách quảng bá, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm kích cầu du lịch và giới thiệu nhiều sản phẩm mới.

Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế, nhiều điểm đến có lượng khách tìm kiếm tăng vượt bậc và nhận "cơn mưa" giải thưởng tại lễ trao giải World Travel Awards.

Những con số ấn tượng

Năm 2023, có 5 triệu khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Á.

Tổng hợp thông tin từ cơ quan du lịch các nước cho thấy Thái Lan đón hơn 800.000 lượt khách Việt Nam, Nhật Bản đón hơn 500.000 lượt khách, Hàn Quốc hơn 420.000 lượt khách và Đài Loan khoảng 350.000 lượt khách.

Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan được du khách Việt yêu thích. Ảnh: Yonhap.

Riêng Việt Nam đón 12,5 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa con số đặt ra hồi đầu năm là 8 triệu lượt và đạt mục tiêu điều chỉnh vào tháng 10 là 12,5-13 triệu lượt.

Tháng 8 được xem là thấp điểm về đón khách quốc tế đến Việt Nam, nhưng năm nay lại tăng trưởng tích cực với hơn 1,2 triệu lượt khách. Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ trong tháng 12, Việt Nam đón thêm 1,38 triệu lượt khách quốc tế - con số cao nhất trong năm.

Khu vực châu Á là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Thị trường Hàn Quốc gần 3,6 triệu lượt khách, tiếp đến là Trung Quốc với 1,74 triệu lượt khách. Khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng bất ngờ với hơn 390.000 lượt, gấp 2 lần số liệu của năm 2019. Ngoài ra, lượng khách Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia cũng khá cao, dao động 250.000-500.000 lượt.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng du khách nội địa trong năm 2023 đạt 108 triệu lượt, vượt 5,8% so với mục tiêu. Tính đến tháng 12, tổng thu du lịch ước tính đạt 678.000 tỷ đồng , vượt 4,3% so với mục tiêu.

Loạt điểm đến tăng tìm kiếm

Theo báo cáo dữ liệu từ Agoda - công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến - tìm kiếm du lịch liên quan đến Việt Nam tăng khoảng 298% so với năm trước. Trong đó, lượt tìm kiếm các điểm đến trong nước của du khách Việt tăng 17%.

Tính đến tháng 10, TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Bình và Phú Yên thu hút khách bậc nhất vì tổ chức nhiều cuộc thi, lễ hội.

TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Bình và Phú Yên là 4 điểm đến được du khách nội địa và quốc tế quan tâm. Ảnh: Thanh Đức, Đoàn Nguyên.

So với năm 2022, lượng khách tìm kiếm TP.HCM tăng 334%. "Thành phố không ngủ" nổi tiếng với các món ăn đặc sắc, đường phố nhộn nhịp, đặc biệt là khu phố Tây Bùi Viện náo nhiệt. Trong năm 2023, nhiều du khách đến TP.HCM du lịch kết hợp tham gia Tuần lễ Du lịch, Lễ hội bánh mì Việt Nam và lễ hội khinh khí cầu.

Với đường bờ biển dài, lối đi ven biển rộng rãi và nhiều bãi tắm đẹp, Đà Nẵng tăng 280% lượng khách tìm kiếm. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra vào tháng 6, 7 là điểm thu hút nhiều du khách nội địa và quốc tế.

Tràng An là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở Ninh Bình, tăng 236%. Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, núi non bạt ngàn. Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan thêm Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính và nhiều hang động. Cuộc thi Tràng An Marathon 2023 diễn ra vào tháng 11 góp phần giới thiệu di sản văn hóa, lan tỏa vẻ đẹp Ninh Bình đến với du khách.

Lượng khách tìm kiếm Phú Yên cũng tăng 105% so với năm 2022. "Xứ hoa vàng cỏ xanh" mê hoặc du khách bởi bãi biển xanh, cát trắng và hệ san hô đa dạng. Bãi Xép (huyện Tuy An) là điểm đến nhận được nhiều sự yêu thích vì thực phẩm biển phong phú. Nơi đây thường xuyên tổ chức các Lễ hội giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc.

Đạt nhiều danh hiệu

Trong năm 2023, du lịch Việt Nam thắng "đậm" tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA).

Tại lễ trao giải WTA ở Dubai (UAE), Việt Nam đã vượt qua các ứng cử viên "nặng ký" để giành giải "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2023". Trước đó, Việt Nam đã 3 lần nhận giải thưởng này vào năm 2019, 2020 và 2022. Chứng tỏ sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam với quốc tế không hề nhỏ.

Hà Nội 3 lần liên tiếp thắng giải "Điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu thế giới". Hà Nam lần đầu nhận giải "Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới". Phú Quốc (Kiên Giang) được vinh danh "Hòn đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới".

Mộc Châu (Sơn La) nhận giải "Điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới" và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lần thứ 2 nhận giải "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới".

Việt Nam nhận "cơn mưa" giải thưởng tại lễ trao giải World Travel Awards. Ảnh: Travel Associates.

Tại lễ trao giải WTA khu vực châu Á và châu Đại Dương diễn ra tại TP.HCM, Việt Nam được xướng tên là "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á" và "Điểm đến hàng đầu châu Á". Trong đó, TP.HCM nhận được "cú đúp" giải thưởng "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á" và "Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á".

Thủ đô Hà Nội được vinh danh ở 3 hạng mục, gồm "Điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á", "Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á" và "Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á".

Tam Chúc được bình chọn là "Điểm du lịch văn hóa hàng đầu Việt Nam" và "Điểm du lịch văn hóa hàng đầu châu Á". Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh là "Công viên quốc gia hàng đầu châu Á".

Hà Nam nhận giải "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam" và "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á". Mộc Châu nhận 2 giải, gồm "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" và "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á".

Quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà cũng được UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới. Ảnh: Vũ Cúc Phương.

Trong dịp kỷ niệm ngày Các thành phố Thế giới vào tháng 10, UNESCO đã công nhận Đà Lạt và Hội An là thành phố sáng tạo của UNESCO. Hội An thuộc lĩnh vực thủ công - nghệ thuật dân gian, còn Đà Lạt thuộc lĩnh vực âm nhạc.

Ngoài ra, quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà cũng được UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới bởi nơi đây sở hữu đảo đá vôi có thảm thực vật che phủ, các đỉnh nhọn núi đá vôi nhô lên trên mặt biển cùng nhiều hang động.