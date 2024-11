Vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc cuộc thi 'Tự hào một dải biên cương'

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Tối 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, năm 2024.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; một số Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" ngày càng có nhiều dấu ấn và hiệu quả thiết thực. Cuộc thi đã thu hút ngày càng đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, nhất là thế hệ trẻ tích cực tham gia sáng tác, quảng bá, tuyên truyền các tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh về chủ đề biên giới và lãnh thổ quốc gia, qua đó góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, ý thức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao các tác giả đã tích cực tham gia Cuộc thi và chúc mừng các tác giả có các tác phẩm xuất sắc được trao giải.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, thông tin đối ngoại về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương đến các địa phương quan tâm, tiếp tục quán triệt sâu sát đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trong tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, gắn các nội dung tuyên truyền về biên giới lãnh thổ với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, cấp ở các địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương đến các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế, nhất là thông tin về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, tình hình an ninh biên giới phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục phát huy thành công Cuộc thi, Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương"; đề cao vai trò, định hướng nghệ thuật, tạo không gian khuyến khích các nghệ sĩ sáng tác, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật.

Các cơ quan, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền về biên giới và lãnh thổ quốc gia, đặc biệt coi trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để có biện pháp tuyên truyền phù hợp. Các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đoàn thể, địa phương quan tâm xây dựng lực lượng làm công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ quốc gia, có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu sâu sắc; trong đó, quan trọng nhất là đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư khu vực biên giới và cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Từ kết quả Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, phát hành, xuất bản cuốn sách ảnh điện tử với công nghệ hiện đại, đồng thời chỉ đạo tổ chức triển lãm thực tế ảo và triển lãm ảnh tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tăng cường tính lan tỏa của cuộc thi.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo và hiệu quả hơn với các cuộc thi có quy mô và chất lượng cao, thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” được tổ chức hai năm một lần. Trong lần thứ ba tổ chức, chỉ trong vòng 5 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 14.000 bức ảnh tham gia dự thi của gần 2.000 tác giả đến từ 63 tỉnh, thành phố. Cùng với sự gia tăng về số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm nay cũng được nâng lên rõ rệt.

Nhiều tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ thể hiện góc máy, bố cục, khoảnh khắc đắt giá, giàu cảm xúc, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, sinh hoạt, lao động của nhân dân ta ở các địa phương khu vực biên giới, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đồng thời, lan tỏa ý nghĩa, những hoạt động, những việc làm giản dị, thiêng liêng, tôn vinh lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, phản ánh truyền thống 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong Lễ trao giải, Hội đồng Giải thưởng đã vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi năm nay gồm: 2 giải Vàng cho hai tác phẩm “Cờ Tổ quốc bay trên Đồi A1 - Điện Biên Phủ” của tác giả Vũ Minh Hiển (Hà Nội) và “Cà phê Tây Nguyên - Tự hào thương hiệu Việt” của tác giả Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên), cùng 4 giải Bạc, 6 giải Đồng và 10 giải Khuyến khích.

128 tác phẩm được lựa chọn để triển lãm giới thiệu tới công chúng trên mọi miền của Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.