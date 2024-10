Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Morocco ngày càng phát triển

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tiếp ông Mustapha El Ktiri, Cao ủy Những người kháng chiến và cựu thành viên Quân giải phóng Vương quốc Morocco, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng chào đón Cao ủy cùng các thành viên trong đoàn đã tới Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhân dân Hà Nội vừa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn ông Mustapha El Ktiri đã tạo những điều kiện thuận lợi trong chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Morocco của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 29/5-3/6/2024; trong đó có hoạt động trao đổi với lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện, Quốc hội và các chính đảng Maroc; đặc biệt là tham dự Hội thảo Hồ Chí Minh tại Trụ sở Cơ quan Cao ủy về Cựu kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Morocco.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà ông Nguyễn Trọng Nghĩa dành cho đoàn, Cao ủy Những người kháng chiến và cựu thành viên quân giải phóng vương quốc Morocco, Mustapha El Ktiri nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Morocco từ trong quá khứ tới hiện tại.

Ông Mustapha El Ktiri bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu hơn về quan hệ Việt Nam - Morocco.

Hai bên cũng cần trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ để góp phần đưa hai đất nước Việt Nam và Morocco phát triển cùng với thế giới, song vẫn giữ vững độc lập tự chủ.

Kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm Marc vừa qua, đặc biệt là khi tới thăm Làng Việt Nam tại Morocco, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động khi gặp mặt bà con người Việt Nam ở nước ngoài, những bà mẹ Maroc có con tham gia ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam chống thực dân Pháp.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên và luôn trân trọng sự ủng hộ mà nhân dân Morocco đã dành cho dân tộc Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, tham gia vào các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Với bề dày lịch sự quan hệ gần 60 năm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn hai bên sẽ tích cực phối hợp với nhau nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực và nâng tầm hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của hai nước, trong đó có tăng cường giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp cựu chiến binh của hai nước.

