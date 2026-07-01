Vingroup lọt top 5 tập đoàn lớn nhất khu vực, vượt nhiều đại gia Thái Lan

Trong top 15 doanh nghiệp đứng đầu Đông Nam Á, Vingroup đứng ở vị trí thứ 4, vượt mặt nhiều tập đoàn lớn đến từ Singapore và Thái Lan.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 4 tại Đông Nam Á về giá trị vốn hóa. Ảnh: VIC.

Dữ liệu tổng hợp từ CompaniesMarketCap cho thấy trong top 15 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, vị trí đầu bảng xếp hạng hiện thuộc về DBS Group với vốn hóa thị trường 144 tỷ USD . Tập đoàn ngân hàng có trụ sở tại Singapore này đã củng cố vị thế nhờ đẩy mạnh ngân hàng số và mở rộng hoạt động trên phạm vi khu vực.

Xếp ngay sau là Delta Electronics với vốn hóa 114 tỷ USD , phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất điện tử và công nghệ xanh. Một ngân hàng khác của Singapore là OCBC đứng thứ 3 với vốn hóa 86 tỷ USD , qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của Singapore trong lĩnh vực ngân hàng tại Đông Nam Á.

Đáng chú ý, trong bảng cập nhật mới nhất, đại diện của doanh nghiệp Việt Nam - Tập đoàn Vingroup - đã vươn lên vị trí thứ 4 trong khu vực với vốn hóa khoảng 65 tỷ USD , trong khi công ty con là Vinhomes cũng lọt top 15 với quy mô vốn hóa 25 tỷ USD . Kết quả trên giúp Vingroup vượt qua hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi của Singapore như Singtel, Sea Limited, Flex hay UOB…

Ngoài ra, top 15 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á còn có sự xuất hiện của các doanh nghiệp Thái Lan khác bao gồm PTT PCL, AIS, GULF Development, Airports of Thailand; trong khi Indonesia có Bank Central Asia và Maybank. Các doanh nghiệp, tập đoàn này hiện đều xếp sau Vingroup về quy mô vốn hóa thị trường.

Trang Seasia Stats nhận định bức tranh doanh nghiệp Đông Nam Á tiếp tục mở rộng nhanh chóng, phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực trong nền kinh tế toàn cầu cũng như niềm tin ngày càng tăng của giới đầu tư. Năm 2026, nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á chủ yếu gồm các ngân hàng, công ty công nghệ, doanh nghiệp viễn thông và các tập đoàn năng lượng.

Bảng xếp hạng cho thấy Singapore tiếp tục giữ vai trò là trung tâm tài chính của Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam cũng đóng góp nhiều doanh nghiệp lớn cho nền kinh tế khu vực. Nhìn chung, các doanh nghiệp trên phần nào phản ánh quá trình chuyển mình mạnh mẽ của Đông Nam Á, khi khu vực ngày càng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất thế giới.

Riêng Vingroup, đà tăng của cổ phiếu VIC thời gian gần đây gắn liền với các thông tin về định hướng mở rộng đầu tư của tập đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp, đã giúp vốn hóa của tập đoàn tăng nhanh chóng. Không chỉ công ty hưởng lợi, theo bảng xếp hạng tài sản của Forbes, đà tăng của VIC còn giúp khối tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng gần chạm mốc 40 tỷ USD , giúp vị doanh nhân Việt Nam xếp thứ 93 trong bảng danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới.

Gần đây, Vingroup đã liên tiếp công bố các dự án quy mô lớn, đáng chú ý là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Cụ thể, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 485.000 tỷ đồng , tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , cũng cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

Kế hoạch doanh thu kể trên không chỉ là kỷ lục của Vingroup mà còn là kỷ lục của một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Việt Nam.