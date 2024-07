Vingroup lãi cao nhất 5 năm

Vingroup vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt hơn 65.043 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ nhưng lãi sau thuế lại tăng gấp đôi lên 2.019 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lợi nhuận ròng tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 43.300 tỷ đồng , giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gần gấp 3 lên 11.177 tỷ đồng đã giúp tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận khoản lãi sau thuế đạt 684 tỷ đồng trong quý, tăng hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế, nhiều năm gần đây, Vingroup vẫn ghi nhận doanh thu chuyển nhượng một phần dự án bất động sản hoặc các giao dịch bán buôn tại các dự án bất động sản vào hoạt động tài chính. Đây là lý do trong nhiều quý liên tục, doanh thu từ hoạt động tài chính của tập đoàn này đều đạt từ vài nghìn tỷ cho tới vài chục nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 65.043 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.019 tỷ đồng . So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tiêu doanh thu bán niên năm nay của tập đoàn đã giảm 24% nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn gấp đôi. Đây cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất mà tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận được trong 5 năm gần nhất.

Kể từ năm 2019 đến nay, kết quả kinh doanh quý I và II của Vingroup thường xuyên ở mức thấp so với 2 quý cuối năm.

Với các mảng kinh doanh trọng yếu, Vingroup cho biết trong nửa đầu năm nay VinFast đã bàn giao 21.747 ôtô điện, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý II, nhà sản xuất xe điện này đã bàn giao 12.058 xe tới khách hàng, tăng 24% so với quý I và tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Indonesia, VinFast cũng đã khai trương cửa hàng đại lý, mở bán hai mẫu xe VF e34 và VF 5, đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy lắp ráp ze điện tại Subang, tây Java. Nhà máy này dự kiến đi vào hoạt động từ quý IV/2025 sẽ sản xuất các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch.

Tại thị trường Philippines, VinFast cũng đã khai trương 3 cửa hàng đại lý đầu tiên nhằm cung cấp các mẫu xe VF 5, VF 7 và VF 9 cho người tiêu dùng địa phương.

LỢI NHUẬN VINGROUP TĂNG HƠN GẤP ĐÔI SAU NỬA NĂM 2024 KQKD của Vingroup trong thời gian gần đây. Dữ liệu: BCTC. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II Doanh thu thuần Tỷ đồng 18229 13854 28742 41168 38963 47143 47948 27428 21739 43300 Lãi ròng

512 516 506 589 589 398 567 495 1335 684

Thời gian tới, VinFast cho biết sẽ đặt trọng tâm tối ưu quản lý chi phí và nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động - kinh doanh. Theo đó, công ty điều chỉnh mục tiêu giao xe ở mức khoảng 80.000 xe trong năm 2024, tăng 2,3 lần so với năm 2023 và nhà máy tại bắc Carolina (Mỹ) dự kiến đi vào sản xuất trong năm 2028.

Trong khi đó, với hoạt động của công ty con Vinhomes, Vingroup cho biết nhà phát triển bất động sản này đã ghi nhận doanh số bán hàng đạt 51.500 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 118.700 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, cùng với đà hồi phục của ngành du lịch, hoạt động kinh doanh của Vinpearl đã khởi sắc với tổng số đêm phòng bán trong quý II đạt gần 452.000 phòng, tăng 25%. Doanh thu của VinWonders và Vinpearl Golf trong quý cũng tăng lần lượt 52% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.