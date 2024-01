VinFast VF Wild có gì để cạnh tranh trên thế giới bán tải EV?

Gây ấn tượng nhờ thiết kế đột phá khi ra mắt bản concept, VinFast VF Wild sẽ cạnh tranh ra sao khi thị trường bán tải điện đang ngày một nóng hơn.

VF Wild ra mắt toàn cầu tại sự kiện CES 2024. Ảnh: VinFast.

Gần 18 tháng sau thời điểm xác nhận chính thức ngừng hoạt động kinh doanh ôtô chạy xăng, VinFast đã trình làng toàn cầu thêm 2 mẫu xe thuần điện mới, đánh vào các phân khúc được xem là nóng nhất trên thị trường ôtô thế giới.

Trong số đó, bán tải thuần điện VF Wild là cái tên đã gây được ấn tượng không nhỏ với khách tham quan ngay từ thời điểm hé lộ tại triển lãm CES 2024 bởi nhiều điểm ấn tượng trong thiết kế.

Đặt chân vào phân khúc mới

Trước VF Wild, VinFast từng sản xuất đa dạng sản phẩm ôtô từ xe hạng A, sedan ở thời kỳ đầu cho đến SUV các phân khúc khi đã chuyển sang kỷ nguyên thuần điện. Dẫu vậy, dải sản phẩm của hãng xe điện Việt Nam vẫn còn bỏ trống một khoảng tương đối lớn, nơi Tesla cũng chỉ vừa mon men đặt chân vào hồi cuối năm 2023.

Ở thị trường Mỹ, bán tải là dòng xe độc tôn. Danh sách 5 mẫu xe được người Mỹ ưa chuộng nhất năm 2023 chứng kiến 3 cái tên dẫn đầu đều thuộc về phân khúc bán tải. Trong đó, dải sản phẩm F-Series của ông lớn Ford đã là dòng xe dẫn đầu thị trường xứ cờ hoa trong suốt 42 năm.

Còn ở năm 2022, theo một thống kê của Motor1, chỉ riêng khách hàng Mỹ đã tiêu thụ gần 2,7 triệu xe bán tải. Quốc gia chuộng bán tải thứ nhì thế giới trong năm 2022 là Thái Lan cũng chỉ ghi nhận doanh số hơn 388.000 xe.

Người Mỹ dành nhiều ưu ái cho xe bán tải. Ảnh: Motor1.

Với một thương hiệu có tham vọng chinh phục thị trường Mỹ như VinFast, việc ra mắt bán tải thuần điện để cạnh tranh là điều sớm muộn phải làm. Tuy nhiên thay vì chọn trình làng một mẫu bán tải cỡ lớn tương tự Ford F-150, Chevrolet Silverado, các bán tải của RAM hay Tesla Cybertruck, hãng xe điện Việt Nam lại nhắm đến phân khúc cỡ trung, nơi phần lớn bán tải đang có mặt trên thị trường quê nhà thuộc về.

Với chiều dài 5.324 mm và chiều rộng 1.997 mm, VinFast VF Wild khi về Việt Nam sẽ có kích thước tương đồng với các đối thủ trong phân khúc, từ Mazda BT-50 (5.280 x 1.870 mm), Nissan Navara (5.260 x 1.850 mm), Toyota Hilux (5.325 x 1.855 mm), Isuzu D-Max (5.265 x 1.870 mm) cho đến Mitsubishi Triton (5.305 x 1.815 mm) hay Ford Ranger (5.362 x 1.918 mm).

Chiến lược này của VinFast có thể giúp VF Wild dễ tiếp cận hơn đối với nhóm khách hàng trong nước nhưng mặt khác, nhiều khả năng sẽ gây ra không ít khó khăn cho hãng xe điện Việt Nam khi xâm nhập thị trường xứ cờ hoa. Sở dĩ có quan điểm này là bởi khách hàng Mỹ vốn nổi tiếng là những người đam mê ôtô cỡ lớn.

Peugeot 208, mẫu xe bán chạy nhất châu Âu trong năm 2022, sở hữu kích thước khiêm tốn khi đứng cạnh vua doanh số thị trường Mỹ Ford F-150. Ảnh: CarSized.

Thử nhìn vào tương quan giữa mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ và châu Âu trong năm 2022 để thấy sự khác biệt. Mẫu xe được người châu Âu ưa chuộng nhất là Peugeot 208 chỉ có chiều dài 4.055 mm, trong khi Ford F-150 bản Super Crew bán chạy nhất tại Mỹ có chiều dài lên đến 5.890 mm.

Tesla Cybertruck khi ra mắt cách đây không lâu cũng to hơn VF Wild nhờ kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt ở mức 5.885 x 2.030 x 1.905 mm. Theo Carscoops, gu chọn ôtô của người Mỹ xuất phát từ hệ thống đường sá rộng lớn cộng với giá nhiên liệu, vốn từ lâu rẻ hơn so với thu nhập, đã khiến người dân nước này có xu hướng nhắm đến sở hữu các mẫu xe ngoại cỡ.

Khác biệt là điểm nhấn

Dẫu vậy, sẽ thật bất công và thiếu khách quan nếu khẳng định VF Wild đã thua từ trước khi bắt đầu. Khi ra mắt khách tham quan tại triển lãm CES 2024, hãng xe điện Việt Nam vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về giá xe hay thông số động cơ của VinFast VF Wild.

Còn nhớ ở thời điểm giới thiệu Tesla Cybertruck lần đầu vào năm 2019, Elon Musk từng khẳng định mẫu bán tải này có giá bán dưới 40.000 USD và kết quả, bán tải điện của Tesla khi đến tay khách hàng có giá khởi điểm 60.990 USD .

Ông chủ Tesla cũng hứa hẹn Cybertruck sẽ có tầm hoạt động tối đa đến 800 km nhưng trên thực tế, kích thước quá khổ cùng khả năng khí động học thấp khiến Tesla Cybertruck bản Tiêu chuẩn chỉ có thể vận hành trên quãng đường khoảng 550 km sau một lần sạc đầy.

Tesla Cybertruck bản thương mại có thông số và giá bán gây thất vọng so với ở thời điểm trình làng bản concept. Ảnh: Top Gear.

Vì vậy ở thời điểm này, tính cạnh tranh của VinFast VF Wild tại các thị trường khác nhau là điều tương đối khó để bàn tới. Trước mắt, mẫu bán tải của VinFast khi ra mắt tại CES 2024 dưới dạng concept đã gây ấn tượng tốt nhờ những thiết kế táo bạo, mang tính khác biệt so với mặt bằng chung phân khúc bán tải.

Khi nhìn từ chính diện, VinFast VF Wild tạo ấn tượng khi sở hữu kính lái kéo dài gần hết nóc xe. Đây là một chi tiết thú vị, hiếm hoi trong phân khúc bán tải nhưng thường xuyên được bắt gặp trên các mẫu xe concept như Vision Neue Klass của BMW hay Grandsphere của Audi.

Di chuyển về phía đuôi xe, VF Wild tiếp tục cho thấy tính đột phá trong phân khúc với cửa sau mở ngược, tương tự thiết kế xuất hiện trên các dòng xe của Rolls-Royce.

Đáng chú ý, cửa mở ngược trên VF Wild bản concept tại triển lãm CES 2024 còn đi kèm với thiết kế không có cột B. Sự kết hợp này tạo ra một khoảng không gian rộng rãi cho khoang hành khách khi 4 cánh cửa được mở rộng, đồng thời là một lợi điểm giúp việc ra vào xe trở nên dễ dàng hơn.

Bản concept của VF Wild gây ấn tượng nhờ thiết kế khác biệt. Ảnh: VinFast.

VinFast VF Wild là một mẫu bán tải, và do vậy thùng hàng hẳn nhiên phải là một chi tiết đáng lưu tâm. Với mẫu bán tải đầu tiên của thương hiệu, VinFast giới thiệu thiết kế đặc biệt ở hàng ghế sau và vách lưng cabin, giúp thông khoang hành khách với thùng hàng và tạo ra một khoang chứa có chiều dài tối đa 2.438 mm.

Dù đây không phải là một thiết kế mới bởi từng xuất hiện trên một số mẫu bán tải điện như Rivian R1T hay Fisker Alaska, việc mở rộng chiều dài thùng hàng bằng cách thông với khoang hành khách là một tính năng chưa từng có trên bất kỳ mẫu bán tải nào tại thị trường Việt Nam.

Vẫn biết bản thương mại sẽ rất khác biệt so với bản concept, nhưng nếu VF Wild được giữ nguyên thiết kế mặt lưng cabin như khi ra mắt, mẫu bán tải điện của VinFast có thể tạo ra một điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường xe quốc tế nói chung và phân khúc bán tải nói riêng.

Chờ đợi gì ở VF Wild?

Bên cạnh ấn tượng từ các thiết kế đột phá trên VF Wild, người dùng hẳn phải có lý do để băn khoăn một khi bán tải điện của VinFast chính thức đi vào dây chuyền sản xuất thương mại.

Tại thị trường Việt Nam, trần kính trong suốt từ lâu đã là một đề tài gây tranh cãi, nhất là khi vận hành xe trong những ngày nhiều nắng. Kính lái kéo dài trên VinFast VF Wild vì thế được cho là điểm khiến khách hàng phân vân của mẫu xe này.

Việc thiếu vắng cột B trên xe về lý thuyết sẽ vẫn đủ an toàn cho hành khách. Tuy nhiên để đạt được điều đó, cả 4 cửa xe cần phải được gia cố kỹ hơn để đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm sườn và do vậy, chi phí sẽ bị đội lên khá nhiều.

Chỉ là bản concept nên nhiều chi tiết trên VF Wild có thể sẽ được chỉnh sửa khi ra mắt bản thương mại. Ảnh: VinFast.

Tương tự tính năng camera thay cho gương chiếu hậu gần như chắc chắn sẽ bị loại bỏ, bản thương mại của VF Wild nhiều khả năng sẽ không xuất hiện kính lái kéo dài hay cột B "tàng hình".

Tuy nhiên, VinFast VF Wild vẫn có thể thành công nếu chú trọng vào các yếu tố về động cơ, bộ pin, quãng đường di chuyển cũng như tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ người lái.

Ở thời điểm hiện tại, mẫu xe đầu bảng VF 9 của VinFast đang sử dụng bộ pin CATL dung lượng 123 kWh. Với phiên bản Eco, xe có khả năng di chuyển trên quãng đường tối đa 626 km theo công bố của nhà sản xuất.

Nhiều khả năng, VF Wild sẽ dùng chung bộ pin với VF 9 bởi đặc thù của bán tải vốn sở hữu kích thước và khối lượng bản thân lớn, đồng thời còn phải gánh một tải trọng lớn hơn nhiều so với ôtô con thông thường. Những yếu tố này đòi hỏi xe phải có một bộ nguồn đủ lớn để cung cấp năng lượng hoạt động, cùng với một động cơ đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Dù khối lượng của VF Wild cũng như thông số chi tiết về động cơ và pin vẫn chưa được hãng xe công bố, có lẽ VinFast sẽ không để mẫu bán tải điện đầu tiên của mình có phạm vi hoạt động dưới 500 km sau một lần sạc đầy.

Chi tiết về động cơ hay bộ pin trên VF Wild vẫn còn là một ẩn số. Ảnh: VinFast.

VinFast VF Wild cũng gần như chắc chắn sẽ thừa hưởng công nghệ ADAS do VinFast phát triển cho dòng xe điện của mình. Trong đó, nhiều tính năng hỗ trợ người lái đáng chú ý có thể xuấthiện trên VF Wild bao gồm hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp…

Bên cạnh đó, lợi điểm của ôtô điện nói chung và VF Wild nói riêng sẽ nằm ở khả năng cập nhật, nâng cấp phần mềm OTA (Over-The-Air). Yếu tố này giúp xe điện có thể dễ dàng bổ sung các tính năng mới hoặc sửa lỗi tồn đọng thông qua kết nối mạng mà không mất quá nhiều thời gian lưu xe tại các xưởng sửa chữa.

Giá tiền cũng sẽ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng thành công hay thất bại của VF Wild.

Nhiều ý kiến tin rằng nếu VinFast VF Wild mang toàn bộ thiết kế từ bản concept lên bản thương mại và đắp thêm các trang bị cao cấp cùng dung lượng pin lớn, giá xe đến tay khách hàng sẽ không còn tính cạnh tranh ngay tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên trong trường hợp ngược lại và nếu giá xe có thể loanh quanh mốc 1 tỷ đồng với các trang bị hợp lý, VinFast VF Wild có thể sẽ trở thành làn gió mới thú vị trong phân khúc bán tải, đồng thời sẵn sàng thách thức vị thế số một mà Ford Ranger đang độc chiếm.

Điểm mặt đối thủ của VinFast VF Wild

Khi cập bến thị trường Việt Nam, VF Wild gần như sẽ trở thành cái tên độc nhất trong phân khúc bán tải điện, dù vẫn phải cạnh tranh với các đối thủ ở nhóm bán tải cỡ trung sử dụng động cơ truyền thống, đặc biệt là Ford Ranger.

Khi nhìn sang các thị trường nước ngoài, VinFast VF Wild tỏ ra tương đối yếu thế hơn bởi ở đó đã có không ít cái tên sừng sỏ đến từ những thương hiệu ôtô hàng đầu. Một số mẫu bán tải điện đáng chú ý đang có mặt trên thị trường bao gồm Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, Rivian R1T hay mới đây nhất là Tesla Cybertruck.

Bên cạnh đó, BYD cũng rục rịch ra mắt một mẫu bán tải thuần điện với thiết kế được cho là khá tương đồng với F-150 Lightning. Isuzu, Toyota hay Hyundai cũng đã lên kế hoạch sản xuất bán tải chạy điện trước sức ép ngày một lớn từ các đối thủ.

Phân khúc bán tải thuần điện đã bắt đầu nóng lên với nhiều cái tên cả mới lẫn cũ sẵn sàng gia nhập cuộc chơi. Liệu VinFast VF Wild có đủ khả năng cạnh tranh với các mẫu bán tải điện khác, hay ít nhất là giành được thị phần kỳ vọng tại thị trường quê nhà? Có lẽ phải chờ đến khi VinFast công bố giá bán cũng như thông số chi tiết của mẫu bán tải thuần điện để có thể hiểu rõ hơn ưu - nhược điểm của tân binh xe điện này.