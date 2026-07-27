VinFast Kinet và trải nghiệm xe máy điện thể thao thế hệ mới

VinFast Kinet vừa ra mắt đã nhận được "cơn bão" lời khen từ người dùng và giới chuyên môn nhờ thiết kế thể thao, cá tính cùng chất lượng vận hành mượt mà.

Mới ra mắt thị trường, VinFast Kinet nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế thể thao, khả năng tăng tốc nhanh và quãng đường di chuyển lên tới 145 km. Những trải nghiệm đầu tiên từ người dùng cho thấy mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc xe điện linh hoạt cho cả đi phố lẫn đi xa.

Đổi pin linh hoạt, tăng tốc dưới 6 giây

Nhiều người dùng xe điện thường e ngại tình trạng hết năng lượng giữa đường khi đi xa, tuy nhiên, VinFast Kinet đã giải quyết triệt để vấn đề nhờ trang bị hai pin LFP 1,5 kWh, cho quãng đường tối đa lên tới 145 km. Thông số này giúp Kinet dễ dàng chinh phục các điểm đến ngoại ô hoặc thực hiện những chuyến đi dài vào cuối tuần.

Là một trong những người đầu tiên trải nghiệm mẫu xe VinFast Kinet, reviewer Dương Dê đánh giá, sự chủ động trên những hành trình dài của Kinet đến từ cơ chế hoán đổi pin linh hoạt tại hệ thống tủ đổi công cộng V-Green.

VinFast Kinet gây chú ý với thiết kế thể thao và quãng đường di chuyển tối đa 145 km.

"Bây giờ trạm đổi pin của VinFast rất nhiều, được phân bố với mạng lưới rộng nên thuận tiện cho người dùng. Khi đi đường xa, việc đổi pin tại trạm công cộng giúp cho xe nạp năng lượng liên tục, thao tác cũng đơn giản và nhanh chóng", reviewer Dương Dê nhấn mạnh.

Không chỉ nạp năng lượng nhanh, VinFast Kinet còn chứng tỏ được hiệu năng vận hành tốt khi xe sở hữu khối động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa lên tới 5.200 W, cho phép đạt vận tốc tối đa 90 km/h. Đặc biệt, khả năng tăng tốc của Kinet được reviewer Trí Đê miêu tả "ấn tượng" khi chỉ mất chưa đầy 6 giây để tăng tốc từ 0 lên 50 km/h.

"Kinet đạt gia tốc tốt hơn các mẫu xe điện khác tôi từng trải nghiệm. Do đó trong những tình huống cần vượt xe trên đường hoặc khi leo đèo dốc và chở nặng, sức mạnh của Kinet sẽ đáp ứng được hoàn toàn", reviewer xe Trí Đê nhận định.

Đáng tiền từ thiết kế tới trang bị

Theo các chuyên gia, giá trị của Kinet không chỉ nằm ở khả năng vận hành và cơ chế đổi pin mà còn thể hiện qua thiết kế thể thao cùng các trang bị phục vụ nhu cầu hàng ngày.

VinFast Kinet có thiết kế góc cạnh với các mảng khối dứt khoát, tạo dáng xe khỏe khoắn. Cụm đèn LED Projector tạo nét nhận diện ở phần đầu, trong khi vành 14 inch cùng lốp sau bản rộng giúp tổng thể xe vững chãi hơn.

Chiều cao yên 785 mm giúp người ngồi thoải mái, trong khi khoảng sáng gầm 160 mm hỗ trợ xe di chuyển qua gờ giảm tốc và những đoạn đường không bằng phẳng. Cấu hình này phù hợp với cả người dùng nam và nữ khi đi lại hàng ngày.

"Kinet dùng được tốt kể cả với người có chiều cao khiêm tốn. Như tôi cao 1,65 m khi để chân xuống không phải rướn, trông rất vừa vặn", reviewer xe kênh YouTube Tony Phùng cho biết.

Khoang cốp dưới yên cũng là điểm được reviewer Tony Phùng đánh giá cao ở VinFast Kinet. Theo anh, dung tích 22 L là lợi thế đáng chú ý với một mẫu xe máy điện thể thao, khi đủ để chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân cần thiết. Bên cạnh đó, Kinet còn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày như hộc chứa đồ, cổng sạc, Smart Key, tính năng định vị xe và thiết lập vùng an toàn.

Khoang cốp 22 lít là điểm cộng đáng chú ý với một mẫu xe máy điện mang dáng thể thao.

Với những giá trị về vận hành, công nghệ, VinFast Kinet đang có mức giá niêm yết từ 40 triệu đồng (không kèm pin) và 49,9 triệu đồng (kèm pin). Người mua xe vào thời điểm này sẽ nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe, hỗ trợ phí thuê pin trong vòng một năm tương đương với 3,6 triệu đồng quy đổi tiền mặt khi mua xe tại đại lý.

Những người đang là chủ xe máy điện VinFast (không yêu cầu giấy phép lái xe) được ưu đãi thêm 1 triệu đồng khi mua Kinet. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng đối với chủ ôtô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast khác. Sau khi áp dụng các chính sách hỗ trợ, chi phí sở hữu Kinet còn từ 33,6 triệu đồng.

Theo reviewer Lê Thượng Tiến, VinFast Kinet là mẫu xe đáng cân nhắc trong tầm giá khi mang lại nhiều lợi thế về vận hành, trang bị và chi phí sử dụng so với các lựa chọn cùng phân khúc. Sau khi trải nghiệm thực tế, anh cho rằng Kinet cho cảm giác lái linh hoạt, khả năng tăng tốc tốt và đủ tiện ích cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Với thiết kế thể thao, khả năng vận hành ổn định, cơ chế đổi pin nhanh và nhiều trang bị thực dụng, VinFast Kinet cho thấy nỗ lực của VinFast trong việc mở rộng lựa chọn xe máy điện cho người dùng đô thị, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển linh hoạt cả trong phố lẫn những hành trình xa.