Tại Tokyo (Nhật Bản), Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea) và Marubeni Foods Corporation trao biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chuỗi giá trị chè tại Mộc Châu.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về Hợp tác kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bản ghi nhớ tiếp nối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp được công bố từ tháng 3/2026, với định hướng “Chè Vinatea - Chất lượng Nhật Bản”. Hai bên đặt mục tiêu phát triển sản phẩm chè có nguồn gốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chất lượng của thị trường Nhật Bản, phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế.

Phát triển chuỗi chè chất lượng cao tại Mộc Châu

Vinatea có lợi thế sở hữu vùng nguyên liệu khoảng 550 ha tại Mộc Châu, liên kết với 2.000 hộ nông dân, có sản lượng khoảng 2.000 tấn chè mỗi năm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng lãnh đạo Vinatea và đối tác Nhật Bản Marubeni Foods tại gian hàng trưng bày sản phẩm của Vinatea ở Tokyo.

Trong đó, Vinatea đóng góp vùng nguyên liệu và năng lực tổ chức sản xuất, Marubeni Foods mang đến kinh nghiệm kỹ thuật, quản lý chất lượng và phát triển thị trường được tích lũy qua hoạt động tại vùng chè Shizuoka của Nhật Bản.

Bên cạnh nâng cao chất lượng chè truyền thống, hai doanh nghiệp tập trung phát triển dòng trà xanh chất lượng cao, đặc biệt là nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất đồ uống trà tại Nhật Bản.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch nghiên cứu phát triển Tencha, loại trà nguyên liệu dùng để chế biến matcha, cùng sản phẩm matcha dạng bột mịn. Các sản phẩm này được định hướng phục vụ thị trường trong nước, xuất khẩu sang Nhật Bản và từng bước mở rộng sang nước khác.

Lãnh đạo Vinatea cũng kỳ vọng hợp tác với Marubeni Foods giúp người trồng chè Mộc Châu tiếp cận kỹ thuật canh tác, quy trình chế biến và quản lý chất lượng theo yêu cầu của thị trường Nhật Bản, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập.

Đại diện Marubeni Foods Corporation (bên trái) và đại diện Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea) (bên phải) trong buổi ký kết hợp tác.

Việc hiện thực hoá định hướng “Chè Vinatea - Chất lượng Nhật Bản” là hành trình không dễ dàng. Bởi lẽ, thị trường Nhật Bản yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kiểm soát dư lượng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật ở mức gần bằng 0, mức độ vệ sinh, nội chất. Ngoài ra, cần minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng để cơ quan quản lý sở tại có thể truy xuất từng lô chè, vùng trồng, nhật ký sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thời gian cách ly.

Khi ký hợp đồng hợp tác, đối tác Nhật Bản sẽ cử chuyên gia đến Việt Nam giám sát tất cả khâu từ canh tác đến thu hái, bảo quản, vận chuyển, chế biến, xuất hàng. Đối tác cũng yêu cầu phía xuất khẩu phải chịu trách nhiệm đến cùng và không giới hạn phạm vi trách nhiệm về chất lượng sản phẩm dù sản phẩm đó được phân phối đến đối tác thứ bao nhiêu. Bên bán phải chịu trách nhiệm cập nhật, tuân thủ cũng như giám sát tuân thủ quy định pháp lý trên toàn chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm chè khi phân phối tại Nhật Bản.

Mở cơ hội đưa chè Việt vào chuỗi cung ứng quốc tế

Thực tế, từ trước tới nay người Nhật chỉ dùng trà nội địa và sản phẩm chủ yếu xuất khẩu. Bản hợp tác giữa Vinatea và Marubeni Foods cho thấy vị thế số 1 về ngành chè của Vinatea tại Việt Nam. Giá trị chiến lược ở đây không đơn thuần là quan hệ mua bán chè mà là hợp tác phát triển sản phẩm, chuyển giao kinh nghiệm quản lý canh tác và công nghệ chế biến theo yêu cầu của thị trường Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tìm hiểu sản phẩm chè Vinatea tại gian hàng trưng bày của doanh nghiệp ở Tokyo.

Qua đó, hoạt động định vị Việt Nam trong chuỗi cung ứng chè của Nhật Bản, mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất trà xanh đáp ứng thị hiếu và tiêu chuẩn Nhật Bản, trong bối cảnh ngành chè Nhật Bản đối mặt khó khăn về lao động và sản lượng.

Marubeni Foods được thành lập năm 1974, thuộc sở hữu 100% vốn của Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu và phân phối trà, cà phê, nguyên liệu đồ uống và thực phẩm. Doanh nghiệp có cơ sở chế biến trà tại Shizuoka cùng mạng lưới cung ứng cho nhà sản xuất thực phẩm, đồ uống tại Nhật Bản.

Tập đoàn Marubeni có khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, mạng lưới thương mại, logistics và chuỗi cung ứng quốc tế rộng lớn. Đây là nền tảng quan trọng để hợp tác cùng Vinatea nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm chè giá trị gia tăng và mở rộng thị trường quốc tế.