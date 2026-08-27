Phúc Long khai trương cửa hàng mới ở Hà Nội

Ngày 27/8, Phúc Long khai trương cửa hàng flagship thứ 4 tại 87 Đinh Tiên Hoàng, kết nối văn hóa trà với dấu ấn bưu điện và Hồ Gươm.

Đây là không gian mới giữa lòng thủ đô, được phát triển với tinh thần “Tôn vinh di sản, ghi dấu thời đại”, hứa hẹn là điểm đến thưởng trà, cà phê và trải nghiệm thương hiệu đồng thời là không gian giao thoa giữa nhịp sống hiện đại cùng hơi thở lịch sử.

Phúc Long Hoàn Kiếm - điểm đến văn hóa mới giữa lòng Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đặc trưng của Việt Nam. Qua thời gian, thành phố không ngừng thay đổi nhưng vẫn giữ lại những lớp ký ức trong kiến trúc, con phố, công trình và câu chuyện gắn với đời sống của nhiều thế hệ.

Phúc Long Hoàn Kiếm với không gian rộng rãi giữa lòng bưu điện.

Đó cũng chính là lý do Phúc Long Heritage lựa chọn Hà Nội cho một không gian mang trên mình tinh thần di sản. Sau hành trình gìn giữ và phát triển văn hóa trà Việt, Phúc Long mong muốn tìm một nơi mà câu chuyện của thương hiệu có thể đối thoại tự nhiên với câu chuyện của một thành phố mang dáng dấp lịch sử.

Phúc Long Hoàn Kiếm với không gian mô phỏng ga tàu.

Không đơn thuần là vị trí trung tâm, khu vực giao giữa phố Đinh Tiên Hoàng và Đinh Lễ, ngay bên Hồ Gươm, Phúc Long Hoàn Kiếm hiện diện tại một trong những không gian giàu tính biểu tượng của Hà Nội, tạo nên một mối liên kết tự nhiên giữa Phúc Long - bưu điện - Hồ Gươm.

Bưu điện Hà Nội và những chuyến tàu đầu tiên của hành trình mới

Từ tinh thần ấy, không gian Phúc Long Hoàn Kiếm được xây dựng theo hình ảnh kho lưu trữ trà và thư tín, kết nối hành trình của Phúc Long từ những vùng trà Việt Nam đến tay mỗi vị khách, với những dấu ấn bưu chính của khu vực Hồ Gươm.

Tất cả được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế từ bảng thông tin gợi nhớ bảng ga và bưu điện cổ, tem thư, dấu bưu điện, những chiếc rương hành lý, quầy báo và các mảng trưng bày mang tinh thần lưu trữ.

Hệ tranh tem được phát triển xuyên suốt không gian, kể lại những câu chuyện về Hà Nội, kiến trúc, đời sống Việt Nam và nguồn gốc của trà, tạo nên một ký ức vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Thiệp nổi thể hiện cửa hàng Phúc Long Hoàn Kiếm.

Kiến trúc mang nét Đông Dương kết hợp bảng màu xanh Phúc Long, kem ngà, gỗ nâu và đồng, tạo cảm giác trang nhã, có chiều sâu, hoài niệm nhưng không cũ kỹ. Những chi tiết cổ điển được tiết chế và làm mới để phù hợp tinh thần của một cửa hàng trà và cà phê đương đại.

Phúc Long Hoàn Kiếm được hình dung như một điểm hẹn giữa trà, thư và Hà Nội. Tại đây, mỗi tách trà là một câu chuyện được gửi đi, mỗi vị khách khi bước vào đều có thể mang theo một phần ký ức của Hà Nội.

Phúc Long Hoàn Kiếm là cửa hàng trọng điểm (flagship) thứ 4 của thương hiệu đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược chinh phục thị trường phía Bắc và nâng tầm trải nghiệm văn hóa trà Việt của Phúc Long.

Bảng hiệu Phúc Long nổi bật giữa không gian kiến trúc.

Đến nay, Phúc Long đã có 35 cửa hàng tại Hà Nội và với sự hiện diện của Phúc Long Hoàn Kiếm, đây sẽ là cửa hàng thứ 36, nâng tổng số lượng cửa hàng của Phúc Long lên 250 cửa hàng.