Có gì bên trong cửa hàng 'khoác' thương hiệu mới của Phúc Long?

Phúc Long ra mắt diện mạo mới tại cửa hàng Phúc Long Phoenix285 CMT8, TP.HCM với không gian mang hơi thở truyền thống, vừa năng động, phù hợp với phong cách sống của Gen Z.

Không chỉ là bước thay đổi về hình ảnh thương hiệu, diện mạo mới của Phúc Long còn là sự khởi đầu cho hành trình làm mới trải nghiệm, kết nối sâu sắc hơn với các thế hệ tiêu dùng Việt Nam của một thương hiệu trà Việt gần 60 năm tuổi.

Không gian mới với trải nghiệm trà Việt thu hút gen Z

Thị trường trà - cà phê Việt Nam đang chứng kiến sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên làn sóng tiêu dùng mới đầy sôi động. Nổi bật trong xu hướng này là thế hệ khách hàng trẻ, đặc biệt là Gen Z (sinh từ khoảng năm 1997 tới 2012) - không chỉ dẫn dắt xu hướng, mà còn định hình những thói quen tiêu dùng mới, năng động và khác biệt. Người dùng thế hệ này yêu thích các thương hiệu thể hiện giá trị và văn hóa Việt Nam với yếu tố vượt thời gian hoặc cổ điển.

Phúc Long ra mắt diện mạo mới tại cửa hàng Phúc Long Phoenix 285 CMT8, TP.HCM.

Nắm bắt thị hiếu và luôn tìm cách đáp ứng nhu cầu khách hàng, cửa hàng Phúc Long Phoenix 285 Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM vừa ra mắt diện mạo mới được thiết kế hiện đại, tinh giản nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống từ văn hóa trà Việt. Đây cũng chính là bước đầu tiên trong chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu của Phúc Long trong năm nay, đồng thời bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành thương hiệu trà được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam

Thương hiệu tập trung đồng bộ hoá trải nghiệm, thiết kế đổi mới để phù hợp với phong cách sống của Gen Z với tông màu xanh nhạt chủ đạo, ánh sáng tự nhiên và nội thất hiện đại, tạo nên một không gian vừa mang hơi thở truyền thống vừa năng động. Mỗi chi tiết gùi trà thủ công, những hoạ tiết đan lát, từng sợi mây, từng nút đan… là cảm hứng chủ đạo trong thiết kế thương hiệu mới. Tất cả mang ý nghĩa biểu tượng về sự gắn bó bền chặt giữa người trồng, người pha và người thưởng trà, giữa Phúc Long và thế hệ khách hàng cùng tình yêu với trà Việt.

Không gian được bố trí mở, đa dạng khu vực từ mang đi nhanh gọn, cho đến khu vực ngồi lại thoáng đãng, phù hợp với nhu cầu làm việc, gặp gỡ hay thư giãn.

Đặc biệt, khách hàng còn có thể khám phá khu vực trải nghiệm các dòng trà thượng hạng như shan tuyết, phổ nhĩ, móng rồng... Đây là một điểm chạm mới mà Phúc Long mong muốn mang nghệ thuật trà Việt đến gần hơn với thế hệ tiêu dùng mới.

Bà Patricia Marques -Tổng giám đốc Phúc Long chia sẻ: “Những thay đổi này là minh chứng cho sự thấu hiểu khách hàng, hướng đến tạo dựng điểm dừng chân hiện đại và thoải mái, nơi mọi người có thể thư giãn và cùng tận hưởng khoảnh khắc bên nhau”.

Thương hiệu mới của Phúc Long - khi truyền thống “gặp gỡ” hiện đại

Việc khai trương cửa hàng trọng điểm (flagship) của Phúc Long là một phần trong chiến lược thay đổi nhận diện mới, không chỉ làm mới hình ảnh mà còn nâng cấp toàn diện mọi điểm chạm từ chất lượng sản phẩm đến trải nghiệm khách hàng.

Là thương hiệu gần 60 năm gắn bó với văn hóa trà Việt, Phúc Long ghi dấu ấn bằng sự hòa quyện giữa giá trị truyền thống và chất lượng độc đáo. Điều tạo nên nét riêng của Phúc Long là quy trình dầm trà thủ công từ các nhân viên pha chế được đào tạo bài bản, kỳ công tạo nên ly trà đậm vị đặc trưng.

Đồng thời là một thành viên thuộc hệ sinh thái Masan, Phúc Long kiên định với tầm nhìn trở thành thương hiệu trà được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ phục vụ một ly trà, Phúc Long còn là nơi tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ và mong muốn kể những câu chuyện mới mẻ, gần gũi hơn về trà với giới trẻ.

Khách hàng được trải nghiệm nghệ thuật trà cao cấp ở Góc trà nghệ nhân (Tea Master) tại cửa hàng, hào hứng nhận quà tặng độc quyền từ Phúc Long.

Theo đó, nhận diện thương hiệu logo mới của Phúc Long vẫn giữ cảm hứng từ dáng tách trà truyền thống Việt Nam, thanh nhã, tinh tế và đầy tính biểu tượng. Không chỉ là vật dụng chứa trà, tách trà, mà đây là biểu trưng của sự kết nối tâm giao. Những đường nét bo tròn mềm mại, phối hợp cùng hình khối tối giản, giúp hình ảnh thương hiệu mang đến cảm giác truyền thống mà hiện đại, tinh tế mà lại gần gũi của văn hóa trà Việt.

Cùng với hành trình “khoác chiếc áo mới”, bà Patricia Marques nhấn mạnh về chiến lược phát triển của Phúc Long: “Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin và thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, việc không ngừng nâng cao đào tạo đội ngũ nhân viên là chìa khóa tạo nên trải nghiệm khác biệt cho mỗi khách hàng”.

Trong hành trình gắn kết các thế hệ nuôi dưỡng văn hóa trà Việt và khơi nguồn cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, Phúc Long phục vụ mỗi ly trà, mỗi ly cà phê với tinh thần “triệu ly như một”, bằng tất cả sự sáng tạo, tâm huyết, kiên định như gùi trà bền bỉ chở hương vị trà Việt cùng Phúc Long vươn mình trong kỷ nguyên mới.