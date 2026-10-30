Thêm lựa chọn giải khát tại nhà cho tín đồ trà trái cây

Với vị trà trái cây chua ngọt dễ uống và cách pha chế nhanh gọn, Blendy Trà Chanh Đào và Blendy Trà Đào giúp khoảnh khắc thư giãn hàng ngày trở nên tiện lợi hơn.

Trà trái cây là một trong những thức uống được nhiều người yêu thích nhờ sự kết hợp giữa vị trà đậm đà và hương trái cây tươi mát. Tuy nhiên, không phải lúc nào người dùng cũng có thời gian đến quán hoặc chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để tự pha chế. Sản phẩm dạng bột hòa tan tiện lợi vì thế trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong nhịp sống bận rộn.

Thêm lựa chọn cho tín đồ trà trái cây

Nắm bắt nhu cầu của người dùng, Công ty Ajinomoto Việt Nam giới thiệu hai hương vị mới thuộc dòng thực phẩm bổ sung Blendy là Blendy Trà Chanh Đào và Blendy Trà Đào. Bộ đôi hướng đến người yêu thích trà trái cây muốn thưởng thức thức uống thơm ngon mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Blendy Trà Chanh Đào và Blendy Trà Đào bổ sung vitamin C và chiết xuất cỏ ngọt Stevia.

Điểm nhấn của hai sản phẩm nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa trà đen đậm đà và vị đào ngọt thanh. Nếu Blendy Trà Đào thiên về vị ngọt dịu của trái cây, Blendy Trà Chanh Đào có thêm vị chanh tươi mát, phù hợp người yêu thích sự cân bằng giữa chua và ngọt.

Đặc biệt, dòng sản phẩm còn bổ sung vitamin C và chiết xuất cỏ ngọt Stevia - thành phần hỗ trợ tạo vị ngọt tự nhiên nhưng không tạo ra năng lượng.

Blendy Trà Chanh Đào và Blendy Trà Đào có thể pha nhanh với nước lọc và đá. Cách sử dụng đơn giản giúp người dùng dễ dàng thưởng thức ly trà trái cây để nạp lại năng lượng, dù đang ở nhà hay trong giờ nghỉ tại nơi làm việc.

Tiếp nối danh mục trà hòa tan Blendy

Hai hương vị trà trái cây Blendy mới tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm giải khát của Ajinomoto Việt Nam. Trước đó, dòng trà trái cây của thương hiệu có Blendy Trà Đào hương Cam Sả và Blendy Trà Vải hương Hoa Hồng.

Blendy là thương hiệu trà hòa tan dạng bột số 1 tại Nhật Bản, theo kết quả nghiên cứu thị trường về doanh số và thị phần của Blendy trong lĩnh vực thức uống trà hòa tan dạng bột tại thị trường Nhật Bản do Công ty INTAGE Nhật Bản công bố ngày 6/3. Tại Việt Nam, thương hiệu phát triển sản phẩm thuộc hai nhóm chính là trà sữa và trà trái cây, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của người tiêu dùng.

Blendy Trà Chanh Đào và Blendy Trà Đào nối dài danh mục trà hòa tan Blendy.

Với hương vị trà trái cây hấp dẫn, thao tác pha chế đơn giản và tính tiện lợi cao, Blendy Trà Chanh Đào và Blendy Trà Đào hứa hẹn là lựa chọn phù hợp cho ai yêu thích thức uống giải khát thơm ngon trong khoảnh khắc thư giãn hàng ngày. Sản phẩm hiện được phân phối tại chợ, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc và Ajinomoto Zalo Shop.

Từ đổi mới sản phẩm đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Được thành lập năm 1991 với sản phẩm đầu tiên là bột ngọt AJI-NO-MOTO, Ajinomoto Việt Nam hiện sở hữu danh mục hơn 60 sản phẩm, trải rộng từ gia vị, thực phẩm, thức uống giải khát, thực phẩm đông lạnh đến thực phẩm dinh dưỡng y học điều trị động kinh kháng thuốc.

Song song với hoạt động phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp triển khai nhiều sáng kiến hướng đến sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Trong lĩnh vực dinh dưỡng, sáng kiến tiêu biểu có thể kể đến dự án Bữa ăn học đường, chương trình Dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em và nền tảng Sức khỏe gia đình Việt.

Dự án Bữa ăn học đường mang đến bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho hàng triệu học sinh trên cả nước.

Trong lĩnh vực môi trường, Ajinomoto Việt Nam thực hiện nhiều sáng kiến nhằm giảm phát thải khí nhà kính, giảm rác thải nhựa, hạn chế thất thoát và lãng phí thực phẩm, bảo tồn nguồn nước và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất… Dự án Khoai mì bền vững và mô hình “Chu trình sinh học” trong sản xuất bột ngọt là hai trong nhiều ví dụ tiêu biểu.

Dự án Khoai mì bền vững giúp tăng gấp đôi năng suất khoai mì, cải thiện thu nhập cho nông dân.

Các hoạt động này gắn với mục đích tồn tại của doanh nghiệp: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về axit amin’ (AminoScience)”.

Đến năm 2030, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục định hướng phát triển ở ba lĩnh vực tăng trưởng gồm thực phẩm và sức khỏe; chăm sóc sức khỏe và công nghệ xanh thông qua việc phát huy thế mạnh từ “AminoScience”. Trong hành trình đó, việc phát triển danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng tiếp tục là một trong những hướng đi của doanh nghiệp, song hành mục tiêu tạo ra giá trị kinh tế và đóng góp tích cực cho xã hội.