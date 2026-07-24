Ajinomoto Việt Nam chăm lo cho đời sống của người lao động

Không chỉ cải thiện bữa ăn tại nơi làm việc, Ajinomoto Việt Nam hướng đến chăm sóc sức khỏe cho người lao động bằng nhiều sáng kiến, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngày nay, chăm sóc sức khỏe nhân viên không còn đơn thuần là chính sách phúc lợi mà đang trở thành xu hướng được thúc đẩy thông qua Liên minh Dinh dưỡng Toàn cầu (Workforce Nutrition Alliance - WNA), khuyến khích doanh nghiệp triển khai chương trình dinh dưỡng tại nơi làm việc.

Là thành viên của WNA từ năm 2022, Tập đoàn Ajinomoto triển khai nhiều sáng kiến tại 17 công ty thành viên ở 10 quốc gia. Tại Việt Nam, Ajinomoto hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động bằng nhiều sáng kiến thiết thực.

Hình thành lối sống lành mạnh

Hiện nay, Ajinomoto Việt Nam tổ chức bữa ăn cho người lao động tại 2 nhà máy ở Biên Hòa và Long Thành, đồng thời phục vụ bữa trưa cho nhân viên khối văn phòng tại TP.HCM. Thực đơn được xây dựng đa dạng với nhiều lựa chọn như cơm, bún, phở và thực đơn chay. Mỗi bữa ăn đều có trái cây tráng miệng, quầy rau bổ sung, trong khi người lao động tại nhà máy còn được phục vụ buffet trái cây định kỳ.

Bữa ăn cân đối dinh dưỡng của nhân viên tại nhà máy.

Đặc biệt, thông qua phần mềm Chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe mà công ty phát triển dành riêng cho nhân viên, người lao động có thể biết thông tin dinh dưỡng của từng bữa ăn (Bao gồm: Thông tin về năng lượng, chất bột đường, chất béo, chất đạm, rau củ, trái cây, muối) trước ít nhất nửa tháng. Nhờ đó, người lao động chủ động được kế hoạch cho các bữa ăn còn lại trong ngày.

Quầy rau bổ sung khuyến khích nhân viên tiêu thụ rau xanh theo khuyến nghị dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, chức năng tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe của Phần mềm còn hỗ trợ người lao động nhận biết nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, biết được thực đơn cá thể hóa, các loại thực phẩm nên ăn, thực phẩm nên hạn chế và khuyến nghị khác giúp bữa ăn trở nên lành mạnh, phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi nhân viên.

Trang bị kiến thức cho nhân viên

Nhận thấy rằng thay đổi hành vi mới là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài của chương trình chăm sóc sức khỏe, bên cạnh việc cải thiện bữa ăn, Ajinomoto Việt Nam triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng dài hạn đến năm 2030 cho toàn thể nhân viên.

Người lao động được đào tạo kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe hàng năm.

Mỗi năm, nhân viên tham gia trung bình khoảng 140 phút đào tạo với nhiều chuyên đề do các chuyên gia phụ trách - từ dinh dưỡng hợp lý, vai trò của axit amin, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm đến xây dựng lối sống lành mạnh. Nội dung liên tục được cập nhật theo các vấn đề sức khỏe được quan tâm như chăm sóc sức khỏe tinh thần, phòng ngừa vấn đề phổ biến như căng thẳng, lo âu và trầm cảm, bệnh lý gan, rối loạn giấc ngủ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hay sức khỏe tâm thần sau sinh.

Nhân viên bán hàng tập thể dục tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Ajinomoto Việt Nam chú trọng thúc đẩy hoạt động thể chất thông qua buổi đào tạo về lợi ích của vận động, chương trình tập thể dục tại nơi làm việc, đồng thời tích hợp công cụ tư vấn hoạt động thể chất, giấc ngủ, cảm xúc, tư vấn dinh dưỡng… trên phần mềm Chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe.

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ được Ajinomoto Việt Nam xem là một trong những trụ cột của mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hàng năm, toàn bộ nhân viên được khám sức khỏe trong giờ làm việc và vẫn được hưởng đầy đủ chế độ lương.

Không dừng lại ở hoạt động khám định kỳ, doanh nghiệp còn ứng dụng công nghệ để giúp nhân viên quản lý sức khỏe liên tục. Chức năng "Sổ tay sức khỏe" trên phần mềm Chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho phép lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử và theo dõi các chỉ số qua từng năm. Theo kế hoạch, hệ thống tiếp tục bổ sung chức năng theo dõi huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Kết hợp với máy đo huyết áp được trang bị tại nơi làm việc, người lao động có thể cập nhật dữ liệu thường xuyên để chủ động quản lý sức khỏe mỗi ngày.

Môi trường làm việc thuận lợi cho lao động nữ

Không chỉ tập trung vào dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Ajinomoto Việt Nam còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho lao động nữ trong giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ.

Ajinomoto Việt Nam xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho lao động nữ.

Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chế độ thai sản theo quy định, doanh nghiệp áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ như giảm 60 phút làm việc mỗi ngày đối với lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; không bố trí làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa đối với lao động nữ mang thai từ tháng thứ bảy trở đi và lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Đồng thời, doanh nghiệp đầu tư khu vực nghỉ ngơi, không gian vắt và bảo quản sữa mẹ tại nhà máy và văn phòng, cũng như tổ chức chương trình hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và trẻ nhỏ.