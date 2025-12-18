Vinasoy đưa dinh dưỡng thực vật đến gần trẻ em Việt

Dinh dưỡng từ thực vật gắn với lối sống lành, sống xanh và khỏe mạnh đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Hơn 28 năm bền bỉ nghiên cứu về dinh dưỡng thực vật, Vinasoy đang góp phần đưa nguồn dưỡng chất lành tính, an toàn và khoa học này đến với hàng triệu gia đình. Dấu ấn mới nhất là sự ra đời của dòng sữa hạt đầu tiên cho trẻ.

Tư duy sức khỏe bền vững định hình tương lai

Dinh dưỡng thực vật đang lan toả mạnh mẽ trên toàn cầu. Theo khảo sát tại 31 quốc gia do GlobeScan phối hợp cùng tổ chức phi lợi nhuận EAT thực hiện, hơn 68% người tiêu dùng toàn cầu muốn bổ sung thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào bữa ăn hàng ngày. Đáng chú ý, Việt Nam dẫn đầu xu hướng này, với hơn 90% người khảo sát cho biết ngày càng sử dụng thực phẩm từ thực vật nhiều hơn, thể hiện sự thay đổi trong nhận thức về dinh dưỡng lành mạnh.

Các tổ chức WHO, FAO đều khuyến nghị chế độ ăn có nguồn gốc thực vật như một phần của "Planetary health diet" - mô hình dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe cá nhân, vừa bền vững cho hành tinh. Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu, hạt, ngũ cốc nguyên cám, rau củ, trái cây… giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim, tiểu đường, béo phì, cải thiện tiêu hóa và tăng miễn dịch.

Chế độ ăn giàu thực vật giúp trẻ em phát triển cân bằng và đầy đủ vi chất.

Nhiều gia đình hiện đại cũng chọn chế độ ăn xanh để giảm tác động môi trường, đóng góp vào nỗ lực sống bền vững. Trong đó, các loại sữa hạt như hạnh nhân, yến mạch, đậu nành, óc chó… dần trở thành lựa chọn quen thuộc trên bàn ăn gia đình. Thực phẩm này được khoa học chứng minh giàu chất béo tốt, vitamin, khoáng chất và chất xơ tự nhiên, chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Cơ hội tiếp cận nguồn dinh dưỡng từ thực vật

Tại Việt Nam, nhu cầu tiếp cận nguồn dinh dưỡng lành tính hơn cho trẻ em đang trở nên cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt, suy dinh dưỡng vẫn phổ biến.

Theo báo cáo của PubMed năm 2020, vẫn còn khoảng trống phát triển lớn ở trẻ, khi khoảng 66% trẻ dưới 5 tuổi thiếu hụt vi chất, dẫn đến chậm phát triển chiều cao, thiếu cân... Nguyên nhân do bữa ăn của trẻ hiện nay vẫn thiếu chất xơ và chất béo tốt, gây tình trạng táo bón, đầy bụng, hệ tiêu hoá hấp thu kém, từ đó ảnh hưởng đến khả năng học tập, vận động và sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, có đến 98% người Việt Nam gặp vấn đề về dung nạp lactose ở mức độ khác nhau, khiến việc dùng sữa động vật còn nhiều bất cập.

Thực trạng này cũng mở ra nhu cầu cho giải pháp dinh dưỡng mới, đặc biệt là ngày càng nhiều phụ huynh hiện đại nhận thức sâu hơn về giá trị khoa học và bền vững của dinh dưỡng xanh. Tư duy chuyển hướng sang sản phẩm từ thực vật trở thành lựa chọn chủ động: Ưu tiên nguồn tự nhiên, không dư thừa đường và chất béo bão hòa cho con em. Khảo sát từ ResearchGate năm 2024 tại Việt Nam cho thấy 68% phụ huynh ưu tiên sản phẩm tự nhiên và từ thực vật cho con, với lượng cholesterol và chất béo thấp hơn, giảm nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch.

Vinasoy tiên phong trong dinh dưỡng thực vật

Với doanh nghiệp dinh dưỡng, việc phát triển giải pháp sữa hạt và thực phẩm thực vật dành riêng cho trẻ em không chỉ là hướng đi theo xu hướng, mà còn là nhiệm vụ xã hội, góp phần tạo dựng thế hệ tương lai khỏe mạnh bền vững.

Mỗi sản phẩm của Vinasoy là một hành trình kiên trì nghiên cứu về dinh dưỡng thực vật phù hợp người Việt Nam.

Với gần ba thập kỷ kiên trì theo đuổi dinh dưỡng thực vật, Vinasoy trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành sữa đậu nành. Đây là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam tham gia Hiệp hội Thực phẩm có nguồn gốc Thực vật Quốc tế (PBFA) - tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thực phẩm có nguồn gốc thực vật, thúc đẩy tiêu chuẩn bền vững toàn ngành.

Cam kết mở đường dinh dưỡng thực vật của Vinasoy thêm củng cố với bước tiến quan trọng: Veyo Smarty - dòng sữa hạt đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng cho trẻ em, do Vinasoy nghiên cứu và sản xuất. Veyo Smarty được phát triển dựa trên công thức 3 tốt tự nhiên - chất béo lành mạnh, xơ tự nhiên và đạm thực vật. Đây là những dưỡng chất cơ bản và thiết yếu cho hệ tiêu hóa, miễn dịch, não bộ của trẻ, kết hợp nguồn thực vật giàu dinh dưỡng từ óc chó và yến mạch. Hương vị của Veyo Smarty được tinh chỉnh để thơm ngon, phù hợp khẩu vị trẻ em Việt, góp phần hình thành niềm yêu thích và thói quen dinh dưỡng lành mạnh từ sớm.

“Với Veyo Smarty, Vinasoy mong muốn mang đến cho phụ huynh lựa chọn dinh dưỡng vừa an toàn, khoa học, vừa thân thiện với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Đây không chỉ là sản phẩm mới, mà còn là lời cam kết bền bỉ của Vinasoy trong hành trình đồng hành cùng gia đình Việt: Mang nguồn dinh dưỡng thực vật chuẩn khoa học đến thế hệ tương lai để trẻ lớn lên khỏe mạnh, tự tin và bền vững hơn mỗi ngày”, đại diện Vinasoy chia sẻ.