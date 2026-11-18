Chưa đầy 2 năm sau khi bắt đầu tái định vị hệ thống bán lẻ, Vinamilk đưa tổng số cửa hàng lên đến 1.000 điểm, hiện diện rộng khắp tỉnh, thành trên cả nước.

Cột mốc 1.000 cửa hàng trong năm 2026 đánh dấu bước tiến của hệ thống bán lẻ Vinamilk, đồng thời cho thấy tốc độ chuyển đổi và mở rộng của mô hình bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C). Đằng sau con số 1.000 không chỉ là quy mô hệ thống, mà còn là khoản đầu tư dài hạn để Vinamilk rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng, đưa giải pháp dinh dưỡng đến gần hơn từng gia đình và chủ động nâng cao trải nghiệm phục vụ.

Nhu cầu dinh dưỡng ngày càng mở rộng

Trong 50 năm phát triển, Vinamilk từng bước chuyển mình từ thương hiệu sữa đến biểu tượng dinh dưỡng gắn bó sâu rộng với đời sống người Việt. Mỗi bước tiến của thương hiệu đều gắn liền hành trình chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người tiêu dùng - từ nhu cầu tăng trưởng của trẻ em đến chăm sóc sức khỏe chủ động ở người trưởng thành, kể cả nhu cầu chuyên biệt ở người lớn tuổi.

Sự đa dạng này đặt ra vai trò chiến lược khác nhau cho từng kênh bán hàng. Nếu kênh phân phối gián tiếp đảm nhiệm vai trò gia tăng độ phủ thị trường, hệ thống cửa hàng D2C (Direct-to-Customer: Bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng), cho phép thương hiệu nhanh chóng giới thiệu đầy đủ dải sản phẩm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của khách hàng và nâng cao trải nghiệm mua sắm liền mạch.

Nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, đòi hỏi thương hiệu liên tục đổi mới sản phẩm và hình thức phục vụ.

Thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ, Vinamilk mang đến hành trình trải nghiệm sâu hơn, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhu cầu của bản thân và gia đình. Việc mở rộng mạng lưới cửa hàng không chỉ dừng lại ở độ phủ, mà còn là cách Vinamilk rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như mang lại trải nghiệm mới mẻ.

Cửa hàng Vinamilk gắn bó cùng gia đình Việt

Từ đô thị lớn đến khu dân cư, hệ thống cửa hàng Vinamilk đang từng bước mở rộng trên toàn quốc, trở thành chuỗi bán lẻ tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, F&B (dịch vụ ẩm thực) và M&B (mẹ và bé) tại 34 tỉnh, thành. Song song thị trường trong nước, Vinamilk từng bước đưa mô hình cửa hàng bán lẻ trực tiếp ra thị trường quốc tế, mở rộng quy mô và phạm vi kết nối với người tiêu dùng.

Hệ thống cửa hàng Vinamilk được thiết kế linh hoạt theo nhiều quy mô, phù hợp từng địa điểm.

Độ phủ rộng giúp sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk tiếp cận người tiêu dùng thuận tiện hơn. Trên hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, sự thuận tiện khi tìm mua và lựa chọn sản phẩm phù hợp dần trở thành một phần của trải nghiệm. Vì vậy, mỗi cửa hàng không chỉ là điểm bán, mà còn là nơi Vinamilk kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, đưa sản phẩm dinh dưỡng đến gần hơn nhu cầu và nhịp sống của mỗi gia đình.

1.000 cửa hàng - dấu mốc của hành trình chuyển đổi

Cột mốc 1.000 cửa hàng không phải kết quả của kế hoạch mở rộng trong ngắn hạn, mà là thành quả của quá trình xây dựng mạng lưới bán lẻ qua nhiều năm. Chỉ trong 8 tháng của năm 2025, thương hiệu chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện từ diện mạo cũ sang mô hình D2C với diện mạo và định vị mới. Tốc độ chuyển đổi cho thấy mô hình D2C tại Vinamilk không chỉ có khả năng tạo khác biệt, phát triển bền vững về quy mô, mà còn đảm bảo năng lực vận hành đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Chuỗi cửa hàng của Vinamilk tạo dấu ấn bởi cách trưng bày sản phẩm bắt mắt và lòng hiếu khách, tận tâm của nhân viên.

Đặc biệt, khi danh mục sản phẩm được mở rộng với nhiều nhóm nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt, cửa hàng bán lẻ không chỉ mang lại sự thuận tiện trong mua sắm, mà còn trở thành không gian trải nghiệm trực quan, đậm bản sắc thương hiệu. Tại đây, danh mục sản phẩm được tổ chức khoa học cùng sự tư vấn tận tình, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn giải pháp phù hợp.

Người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp theo từng nhu cầu của bản thân và gia đình.

Xuyên suốt hành trình 50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk không ngừng mở rộng và đa dạng hóa cách thức hiện diện trong đời sống người tiêu dùng: Gần gũi, thuận tiện và chuyên biệt hơn. Trong hành trình đó, hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tiếp (D2C) giữ vai trò quan trọng, không chỉ góp phần mở rộng độ phủ thương hiệu mà còn tạo nên điểm chạm gần gũi, nơi mỗi khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận giải pháp dinh dưỡng phù hợp để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Độc giả khám phá hệ thống 1.000 cửa hàng Vinamilk trên toàn quốc để trải nghiệm danh mục dinh dưỡng đa dạng và tìm kiếm lựa chọn phù hợp cho cả gia đình tại đây: vinamilk.com.vn/store-list.