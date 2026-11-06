Vinamilk Optimum Gold được vinh danh thương hiệu của năm tại Anh

Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026-2027 ở Vương quốc Anh.

Vinamilk Optimun Gold là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em. Giải thưởng ghi nhận uy tín thương hiệu, niềm tin của người tiêu dùng và nỗ lực nâng chuẩn dinh dưỡng của Vinamilk.

Niềm tin của người tiêu dùng Việt được ghi nhận trên trường quốc tế

Ngày 3/11, tại Hampton Court Palace (Vương quốc Anh), Vinamilk Optimum Gold được xướng tên tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới (World Branding Awards - WBA) 2026-2027 với danh hiệu Thương hiệu của năm, hạng mục Sữa công thức trẻ em dành cho thị trường Việt Nam.

Giải thưởng do Diễn đàn Thương hiệu Thế giới (World Branding Forum - WBF), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, tổ chức. Kết quả được xác định từ ba yếu tố: Định giá thương hiệu (30%), nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng (40%) cùng bình chọn công khai (30%). Yếu tố liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng chiếm tới 70% trọng số đánh giá, cho thấy vai trò quan trọng của sự tín nhiệm đối với thương hiệu.

Ông Richard Rowles, Chủ tịch World Branding Forum, nhận định: “Sữa công thức trẻ em là một trong những hạng mục có yêu cầu đánh giá khắt khe nhất, bởi cha mẹ đang đưa ra lựa chọn quan trọng đối với sự phát triển của con. Optimum Gold được vinh danh nhờ đáp ứng cả ba tiêu chí đánh giá của chúng tôi: Nền tảng khoa học, sức mạnh thương mại và sự ủng hộ thực chất từ các bậc phụ huynh”.

Đối với ngành hàng sữa công thức trẻ em, sự tín nhiệm của phụ huynh càng có ý nghĩa quan trọng khi mỗi lựa chọn đều gắn liền sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Giải thưởng cũng ghi nhận quá trình đầu tư lâu dài của Vinamilk vào nghiên cứu, chất lượng và đổi mới sản phẩm.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, nhận giải thưởng tại Lễ trao giải Thương hiệu thế giới 2026-2027, Vương quốc Anh. Ảnh: Desmond Liu.

Đột phá dinh dưỡng của Vinamilk Optimum Gold

Ứng dụng tiến bộ khoa học dinh dưỡng là hướng đầu tư quan trọng của Vinamilk nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc dinh dưỡng trẻ em cao cấp.

Tháng 11/2024, Vinamilk tái tung Optimum Gold với công thức đột phá chứa 6 HMO (Human Milk Oligosaccharides), trở thành sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp 6 HMO.

HMO là nhóm dưỡng chất hiện diện tự nhiên trong sữa mẹ, có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, góp phần hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ. Điểm nổi bật của Optimum Gold là phức hợp 6 HMO, đặc biệt có sự kết hợp đồng thời của DFL và 3-FL - hai loại HMO trước đây thường xuất hiện riêng lẻ trong công thức sữa.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, cho biết: “Việc Optimum Gold được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới là niềm tự hào không chỉ của Vinamilk mà còn của toàn ngành dinh dưỡng Việt Nam. Mỗi đổi mới của Optimum đều bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: Làm thế nào để hỗ trợ cha mẹ tốt hơn trong hành trình nuôi con? Chính điều đó thôi thúc chúng tôi không ngừng nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới, trong đó có công thức đột phá chứa 6 HMO”.

Bên cạnh phức hợp 6 HMO, Optimum Gold còn kết hợp đạm whey giàu alpha-Lactalbumin, 2 tỷ lợi khuẩn BB-12 và LGG cùng chất xơ hòa tan GOS/FOS, hướng đến hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng cho trẻ.

Sữa công thức trẻ em Vinamilk Optimum Gold với công thức đột phá chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam.

Thấu hiểu tâm lý nuôi con trong thời đại mới

Chọn sữa cho con không chỉ là câu chuyện về thành phần dinh dưỡng. Cha mẹ còn quan tâm đến sự phù hợp, nguồn gốc, cơ sở khoa học và chất lượng sản phẩm. Kỳ vọng ấy đặt ra trách nhiệm ngày càng lớn đối với doanh nghiệp dinh dưỡng trẻ em.

Ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ thêm: “Đằng sau mỗi quyết định nuôi con là rất nhiều yêu thương và kỳ vọng, nhưng cũng không ít áp lực. Thấu hiểu điều đó, Vinamilk luôn nỗ lực tiên phong phát triển những giải pháp dinh dưỡng lấy cảm hứng từ dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ. Với Optimum Gold và công thức đột phá 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng giúp các bậc phụ huynh thêm an tâm trên hành trình nuôi con, đặc biệt khi việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ không phải lúc nào cũng khả thi”.

Bên cạnh đổi mới công thức, Vinamilk còn nâng chuẩn an toàn và tinh khiết thông qua kiểm nghiệm độc lập tại Clean Label Project (Mỹ), với chỉ tiêu về chất gây ô nhiễm tiềm ẩn vượt ngoài yêu cầu an toàn thực phẩm bắt buộc của FDA Mỹ. Những nỗ lực này góp phần mang đến ghi nhận như First 1,000 Day Promise và Purity Award.

Sản phẩm Vinamilk Optimum được trưng bày tại Lễ trao giải World Branding Awards 2026-2027 ở Vương quốc Anh. Ảnh: Desmond Liu.

Lấy khoa học làm nền tảng, chất lượng làm cam kết và sự phát triển của trẻ em làm mục tiêu, Vinamilk tiếp tục hành trình không ngừng nâng chuẩn, phát triển sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế, góp phần chăm sóc và nuôi dưỡng các thế hệ trẻ em Việt Nam.