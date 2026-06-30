VinaCapital, Dragon Capital, Mitsubishi hiến kế cho Việt Nam hút vốn ngoại

Các nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự ủng hộ đối với Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời kiến nghị loạt giải pháp giúp Việt Nam thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế quỹ đầu tư VinaCapital. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra sáng 30/6 đã thu hút sự tham dự của nhiều đại diện quỹ đầu tư và tập đoàn quốc tế lớn như VinaCapital, Dragon Capital, Mitsubishi Corporation... Tại hội nghị, các nhà đầu tư này đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm giúp Việt Nam thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, dài hạn; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hai "bánh xe" của tăng trưởng

Tại hội nghị, ông Takuya Sahashi - Phó chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation Việt Nam - bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị.

Ông Takuya Sahashi, Phó chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ông đánh giá Nghị quyết này cùng với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ban hành năm 2025 là 2 "bánh xe" của tăng trưởng. Lãnh đạo Tập đoàn Mitsubishi Corporation Việt Nam cho rằng việc hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam.

Theo ông Takuya Sahashi, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp vào sự phát triển công nghiệp của Việt Nam, đầu tư đáng kể vào các lĩnh vực sản xuất như thiết bị vận tải, điện tử và bán dẫn để tạo việc làm và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để hỗ trợ ngành công nghiệp tại Việt Nam. Nhờ vậy, tỷ lệ nội địa hóa đã tăng đều đặn theo thời gian.

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, ông Takuya Sahashi nhấn mạnh một số khuyến nghị trọng tâm, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 10.

Trong đó, Việt Nam cần xác định các doanh nghiệp trong nước có tiềm năng phát triển cao và dành cho các doanh nghiệp này chính sách hỗ trợ có trọng tâm. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp FDI có thể giúp hình thành và phát triển các nhà cung ứng nòng cốt, có năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có chiến lược phát triển các ngành công nghiệp thượng nguồn. Việc đầu tư phát triển các ngành sản xuất vật liệu và linh kiện là yếu tố then chốt để gia tăng giá trị gia tăng trong nước, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời tạo nền tảng thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao và các dự án công nghệ cao.

Ông Takuya Sahashi khuyến nghị Việt Nam nâng cao khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song song, Việt Nam nên tăng cường đào tạo nghề, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng như nâng cao kỹ năng thực hành để tăng cường năng lực tiếp nhận và hấp thụ công nghệ chuyển giao.

Theo ông Takuya Sahashi, khoảng 57% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đây là tỷ lệ cao nhất trong khu vực ASEAN, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản vào môi trường đầu tư tại đây.

"Các doanh nghiệp Nhật Bản cam kết tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và tất cả các bên liên quan nhằm hiện thực hóa tầm nhìn được đề ra trong Nghị quyết số 10", ông Takuya Sahashi nhấn mạnh.

Cần cơ chế để doanh nghiệp FDI giữ lại lợi nhuận tại Việt Nam

Cũng tại hội nghị, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, cũng kiến nghị cho Việt Nam một số giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital. Ảnh: VGP.

Trước hết, ông đề xuất Chính phủ nghiên cứu cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp FDI giữ lại lợi nhuận tại Việt Nam thay vì chuyển toàn bộ ra nước ngoài. Một giải pháp có thể xem xét là xây dựng cơ chế lãi suất phù hợp đối với các khoản tiền gửi bằng USD của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hệ thống ngân hàng Việt Nam. Điều này sẽ góp phần bổ sung nguồn vốn ngoại tệ ổn định cho nền kinh tế.

Kiến nghị thứ hai của Chủ tịch Dragon Capital là Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi trước năm 2030.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc triển khai hệ thống CCP, lãnh đạo quỹ Dragon Capital kiến nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hai nội dung quan trọng, bao gồm: Xem xét nới lỏng hoặc điều chỉnh các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với những ngành nghề và doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực trọng yếu liên quan đến an ninh quốc gia; và tiếp tục hoàn thiện cơ chế giao dịch ngoại hối nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường vốn Việt Nam.

Đại diện quỹ Dragon Capital cũng đồng tình với quy định doanh nghiệp đang thua lỗ không đủ điều kiện niêm yết. Tuy nhiên, quy định không cho phép doanh nghiệp có lỗ lũy kế được niêm yết đang tạo ra rào cản đáng kể đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Đây là những doanh nghiệp thường phải trải qua giai đoạn đầu tư dài, chấp nhận lỗ trong thời kỳ đầu trước khi tạo ra lợi nhuận. Qua đây, ông kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh quy định này theo hướng phù hợp hơn với đặc thù của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo phân tích của lãnh đạo Dragon Capital, trong khuôn khổ các trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng, Việt Nam đang có cơ hội xây dựng cơ chế phát hành riêng lẻ chuyên biệt dành cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp quốc tế. Đây sẽ là một kênh huy động vốn rất hiệu quả cho nền kinh tế.

Sau cùng, ông Dominic Scriven kiến nghị Việt Nam đẩy mạnh phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp thị trường vốn Việt Nam phát triển ổn định, bền vững và giảm phụ thuộc vào dòng vốn ngắn hạn.

Nhiều quỹ đầu tư quy mô hàng trăm tỷ USD đang theo dõi Việt Nam

Nhằm thu hút các quỹ đầu tư, khuyến khích dòng vốn nước ngoài dài hạn, ổn định, ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư VinaCapital đã đưa ra một số kiến nghị.

Theo ông Michael Kokalari, Việt Nam cần tiếp tục theo đuổi các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn và đầy tham vọng. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, các dự án hạ tầng đòi hỏi nguồn lực tài chính rất lớn, và đây chính là lĩnh vực mà VinaCapital cũng như các nhà đầu tư quốc tế có thể đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn dài hạn.

Trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, VinaCapital đã xây dựng mạng lưới sâu rộng với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới như London, New York, Singapore và nhiều thị trường khác; đồng thời cũng hiểu rõ nhu cầu, kỳ vọng cũng như mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường Việt Nam.

Từ góc độ đó, VinaCapital đề xuất 4 khuyến nghị.

Thứ nhất, Việt Nam cần ưu tiên hoàn thành mục tiêu được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, sau khi đã được FTSE Russell nâng hạng trong thời gian qua. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp thu hút dòng vốn đầu tư thụ động và chủ động quy mô lớn từ các quỹ quốc tế.

Thứ hai, Việt Nam cần sớm đạt được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư (Investment Grade) từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như S&P, Moody's hoặc Fitch. Cùng với đó, Việt Nam cần đẩy nhanh việc đưa trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động, qua đó tạo thêm một kênh quan trọng để thu hút dòng vốn quốc tế.

Thứ ba, Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cũng như các hình thức huy động vốn khác. Điều này sẽ giúp Việt Nam mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn, từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Thứ tư, để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng hạng của MSCI, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung quan trọng. Trước hết là sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Bên cạnh đó, Việt Nam cần cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với hoạt động đầu tư gián tiếp, tiếp tục xem xét nới lỏng các giới hạn về sở hữu nước ngoài ở những lĩnh vực phù hợp, đồng thời nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn về minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Ông Michael Kokalari khẳng định: "Hiện nay có rất nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô lên tới hàng trăm tỷ USD đang theo dõi rất sát thị trường Việt Nam. Khi những điều kiện nêu trên được hoàn thiện và Việt Nam chính thức được MSCI nâng hạng, VinaCapital tin rằng sẽ có một lượng vốn rất lớn được giải ngân vào thị trường Việt Nam".