Viktor Gyokeres chốt bến đỗ mới

Chân sút chủ lực của Sporting Lisbon, ghi tới 52 bàn trên mọi đấu trường mùa vừa qua, nằm trong tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu như Arsenal, Manchester United, Juventus, thậm chí cả Liverpool ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng hè.

Theo tiết lộ mới nhất từ L’Equipe, Gyokeres chọn Arsenal là điểm dừng tiếp theo trong sự nghiệp. Tân giám đốc Thể thao Andrea Berta của "Pháo thủ" trực tiếp dẫn đầu cuộc đàm phán, trong khi phía Gyokeres thông báo mong muốn cập bến Emirates. Người đại diện Hasan Cetinkaya được cho là chốt thỏa thuận hợp đồng với Arsenal.

Tuy vậy, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở bàn đàm phán giữa Arsenal và Sporting Lisbon. Chủ tịch Frederico Varandas mới đây tái khẳng định với tờ O Jogo rằng chưa có đội bóng nào đáp ứng mức giá mà Sporting yêu cầu cho Gyokeres.

Thậm chí, Varandas còn tố phía đại diện của Gyokeres đang tìm cách gây áp lực, “tống tiền” để ép Sporting phải nhả người với giá thấp hơn thỏa thuận đã đạt được từ mùa hè năm ngoái, khi đôi bên thống nhất sẽ để anh ra đi với giá 60 triệu euro kèm 10 triệu phụ phí.

Gyokeres được coi là lời giải cho bài toán tiền đạo mà HLV Mikel Arteta đau đầu suốt nửa cuối mùa trước. Chấn thương dây chằng nghiêm trọng của Gabriel Jesus, cùng những vấn đề thể lực của Kai Havertz, buộc Arteta phải xoay tua hàng công bằng những cái tên không phải trung phong thuần như Mikel Merino, Leandro Trossard hay Raheem Sterling.

Nếu không có gì thay đổi, "Pháo thủ" sẽ khép lại cơn khát số 9 đẳng cấp bằng cái tên đã ghi bàn như máy tại Bồ Đào Nha. Khi ấy, Viktor Gyokeres có thể trở thành mảnh ghép quan trọng nhất trong tham vọng lật đổ Man City mùa tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.