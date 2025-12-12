Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Từ nay đến hết 31/3/2026, Vikki triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng với hạn mức tài trợ 100% nhu cầu vốn và thời hạn linh hoạt.

Gói tín dụng mới của Vikki giúp khách hàng tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Song song, "Tiết kiệm Vikki - trúng vàng ký" dành ưu tiên cộng lãi và cơ hội trúng vàng mỗi ngày cho bà con vùng bão lũ. Vikki không chỉ là ngân hàng số, mà là "bạn" đồng hành cộng đồng.

Hòa chung tinh thần tương thân tương ái và đồng hành cộng đồng trước thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, Ngân hàng số Vikki triển khai gói tín dụng ưu đãi đến 10.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống.

Chương trình được triển khai từ nay đến 31/3/2026, với thời hạn ưu đãi vay linh hoạt lên đến 6 tháng và hạn mức tài trợ đến 100% nhu cầu vốn. Thông qua gói hỗ trợ này, Vikki kỳ vọng giúp khách hàng dễ dàng bổ sung nguồn vốn cần thiết, giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn.

Theo đó, Vikki triển khai chính sách lãi suất ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, khách hàng vay mới được giảm lãi suất đến 1,5%/năm, trong khi khách hàng mới khi phát sinh khoản vay đầu tiên sẽ được ưu đãi giảm đến 1,0%/năm. Đối với khoản vay đang còn dư nợ, Vikki tiếp tục hỗ trợ giảm đến 0,5%/năm, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn và chủ động hơn trong hoạt động tài chính.

Ngoài ra, Vikki cũng sẽ miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước cho khách hàng doanh nghiệp gặp khó khăn vì bão lũ, bao gồm chuyển khoản nội bộ, liên ngân hàng, cùng dịch vụ tra soát và hủy lệnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được sử dụng miễn phí toàn bộ gói dịch vụ Ngân hàng điện tử (basic, silver, gold)...

Vikki miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước cho khách hàng doanh nghiệp.

Đối với khách hàng cá nhân, Vikki áp dụng nhiều ưu đãi thiết thực. Với các khoản vay có tài sản bảo đảm, khách hàng được giảm tối đa 1,5%/6 tháng cho mục đích vay tiêu dùng phục vụ đời sống và giảm tối đa 1,0%/6 tháng đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Riêng gói vay tín chấp dành cho phụ nữ, lãi suất được ưu đãi chỉ từ 8%/năm, thấp hơn mức thông thường 9%/năm.

Về tiết kiệm, khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 6 tháng tại quầy sẽ được cộng thêm 0,3%/năm và có cơ hội nhận quà tặng vàng mỗi ngày, dành riêng cho khu vực chịu ảnh hưởng.

Song song gói tín dụng ưu đãi, Vikki giới thiệu thêm thẻ tín dụng VikkiGO+, giải pháp tài chính linh hoạt giúp khách hàng cá nhân dễ dàng thanh toán, dự phòng chi tiêu và tiếp cận nguồn tín dụng nhanh chóng trong giai đoạn sau thiên tai. Thẻ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như thiết kế "2 trong 1" kết hợp thẻ thanh toán và thẻ tín dụng; rút tiền 0 phí tại hơn 700 ATM Vikki Bank trên toàn quốc; hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng ; miễn lãi tối đa 55 ngày; cùng chính sách miễn phí phát hành và miễn phí thường niên.

Chương trình hướng đến khách hàng tại các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề như Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk.

Gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng sẽ được triển khai từ nay đến 31/3/2026.

Bên cạnh chính sách lãi suất cạnh tranh, Ngân hàng số Vikki còn linh hoạt áp dụng nhiều đặc quyền ưu đãi như miễn, giảm các loại phí dịch vụ nhằm giảm thiểu tối đa chi phí tài chính. Quy trình xét duyệt hồ sơ được chuẩn hóa, đơn giản hóa và thông báo kết quả trong ngày, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện.

Việc triển khai gói tín dụng ưu đãi sau bão là minh chứng cho nỗ lực của Ngân hàng số Vikki trong việc đồng hành, sẻ chia cùng doanh nghiệp và người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định vận hành, khôi phục chuỗi cung ứng và góp phần tạo dựng nền tảng phát triển bền vững sau thiên tai.