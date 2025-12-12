Người Việt chọn an toàn, sinh lời và đón lộc cùng Vikki Bank

Trong bối cảnh thị trường vàng và chứng khoán nhiều biến động, tiết kiệm ngân hàng đang quay lại vị thế ưu tiên nhờ tính an toàn, sinh lời, ít rủi ro.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi tăng gần 13% so với cùng kỳ, một con số ấn tượng trong thời điểm thị trường tài chính đầy thách thức. Người gửi đang chuyển từ “gửi rồi để đó” sang chủ động theo dõi và tối ưu dòng tiền. Đó là lý do ngân hàng số lên ngôi.

Tiết kiệm thông minh là chiến lược của người Việt, khi vừa giữ dòng tiền an toàn, vừa bảo toàn vốn và tận hưởng lộc cuối năm.

Nắm bắt tâm lý người dùng, Vikki Bank triển khai chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký”. Theo đó, chỉ với 20 triệu đồng, khách hàng được nhận 1 mã dự thưởng tham gia chuỗi quay số xuyên suốt đến 10/2/2026, với cơ cấu giải thưởng đến 10 lượng vàng (giải đặc biệt). Các buổi quay đều được livestream minh bạch, tạo trải nghiệm tương tác và hào hứng chưa từng có.

Ứng dụng Vikki hiển thị lãi suất theo thời gian thực, giúp người dùng gửi - rút linh hoạt, tự động đồng bộ sổ tiết kiệm từ quầy lên ứng dụng và quản lý 24/7. Dù quen giao dịch truyền thống hay yêu công nghệ, ai cũng có thể tận hưởng hành trình tiết kiệm số hóa đơn giản và thuận tiện.

Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi.

Không cần là nhà đầu tư chuyên nghiệp hay bắt sóng thị trường, chỉ với 20 triệu đồng, người dùng đã có thể bắt đầu một hành trình vừa tích lũy an toàn, vừa có cơ hội nhận vàng thật mỗi ngày. “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký” đang trở thành xu hướng hấp dẫn nhất của mùa gửi tiền cuối năm, nơi tiết kiệm không chỉ sinh lời, mà còn mang lại niềm vui và may mắn bất ngờ.