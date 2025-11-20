Vikki lan tỏa yêu thương trong đêm nhạc 'Tôi! Người Việt Nam'

Sáng 19/11, hơn 5,3 tỷ đồng quyên góp từ đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" được ban tổ chức và ngân hàng số Vikki trao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, ngân hàng số Vikki cùng các "Anh trai vượt ngàn chông gai" như NSND Tự Long, MC Anh Tuấn, Jun Phạm, Thanh Duy, Rhymastic… tổ chức đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Trên nền không gian nghệ thuật, hàng nghìn khán giả cùng trải qua đêm nhạc mang thông điệp: "Tôi! Người Việt Nam". Trong đó, ngân hàng số Vikki đóng góp vai trò đặc biệt - không chỉ là đơn vị đồng hành tài chính, mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, kết nối và nâng đỡ cộng đồng.

Ngay khi chương trình diễn ra, khu vực check-in của ban tổ chức và đối tác rực rỡ với quầy Vikki - Vietjet. Mỗi khán giả khi đến tham dự được nhận e-voucher trị giá 100.000 đồng cùng nhiều phần quà lưu niệm, như lời cảm ơn từ Vikki tới những người đã đến lắng nghe, góp sức và lan tỏa yêu thương.

Nghệ thuật hòa vào hành động

Đêm nhạc không chỉ là lời kêu gọi nhân ái mà còn là show diễn đầy cảm xúc. Đêm nhạc có sự góp mặt của hơn 25 nghệ sĩ - được khán giả gọi thân mật là "Anh trai vượt ngàn chông gai" - như Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, Rhymastic… Họ cùng góp giọng, kết nối khán giả và truyền tải thông điệp "Chúng ta là người Việt Nam - luôn sẵn lòng tương thân tương ái".

"Tôi! Người Việt Nam" vượt qua khuôn khổ một đêm nhạc. Show diễn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc.

Từ ánh đèn sân khấu cho đến từng khúc ca vang lên, người tham dự như được nhắc nhớ về trách nhiệm cộng đồng. Đó là mỗi tấm vé, mỗi tiếng vỗ tay hôm ấy không chỉ là giải trí, mà còn là lời cam kết chia sẻ, hỗ trợ người dân đang đối mặt bão lũ, thiên tai.

Ngân hàng số Vikki - ngân hàng của cảm xúc và hành động

Vikki không đơn thuần là ngân hàng số, mà là người bạn đồng hành cùng cộng đồng. Việc tạo ra trải nghiệm check-in tươi trẻ, hiện đại, kết hợp với giá trị nhân văn tạo nên hình ảnh ngân hàng Vikki gần gũi "chạm cảm hứng, bật tương lai".

Ngay tại đêm nhạc, khán giả chung tay đóng góp qua cổng quyên góp chính thức cùng ngân hàng số Vikki.

Đại diện Vikki cho biết chỉ trong 2 tuần chuẩn bị, chương trình đã thực hiện trọn vẹn và ngay lập tức chạm đến trái tim công chúng. Điều này cho thấy khả năng kết nối nhanh và hiệu quả của Vikki để kịp hoàn thành chương trình cộng đồng nhiều ý nghĩa.

Lan tỏa hành động - lan tỏa cảm xúc

Khép lại đêm nhạc, có thể thấy rõ giá trị lớn nhất không chỉ là số tiền thu được 5,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào hay tên tuổi nghệ sĩ, mà là sự lan tỏa cảm xúc, sự thôi thúc mỗi người tham dự đứng lên hành động - dù bằng việc mua vé, check-in, ký gửi lời động viên, hay lan truyền thông điệp yêu thương đến bà con vùng bão lũ.

Với Vikki ở bên, lời kêu gọi "Tôi! Người Việt Nam" không chỉ là khẩu hiệu, mà biến thành hành động cụ thể. Đó là khi ngân hàng số đặt mình vào vị trí dẫn dắt - dẫn dắt cảm xúc cộng đồng, dẫn dắt hành động từ hiện tại tới tương lai.

Dưới ánh đèn sân khấu và lời ca đầy cảm xúc, ngân hàng số cùng "Anh trai vượt ngàn chông gai" và hàng nghìn khán giả chung tay hướng về miền Trung. Đêm nhạc không chỉ bùng cháy trên sân khấu, mà còn bùng cháy trong lòng mỗi người. Đó là một tổ hợp nghệ thuật, lòng nhân ái và công nghệ kết nối - nơi cảm xúc hòa quyện cùng hành động vì cộng đồng.