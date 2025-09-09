Phiên livestream 'Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký mùa 2' bùng nổ dịp 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngân hàng số Vikki tổ chức phiên livestream “Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký mùa 2”, trao tặng 29 phần quà giá trị cho khách hàng may mắn.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Galaxy Innovation Hub, với sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, ông Võ Hoàng Long - Giám đốc Vikki Bank khu vực TP.HCM, cùng nhiều khách hàng đến theo dõi trực tiếp.

Ngân hàng số Vikki tổ chức phiên livestream đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trên nền tảng Facebook, phiên livestream thu hút hơn 1,3 triệu lượt tiếp cận và 4.000 lượt tương tác, cho thấy sức hút từ cộng đồng. Sau 2 tháng triển khai, chương trình trao hơn 170.000 phần quà may mắn từ “Vòng quay VikkiWOW”, khẳng định sự quan tâm và tin tưởng ngày càng lớn của khách hàng.

Danh sách 9 khách hàng may mắn trúng 1 chỉ vàng trong phiên livestream ngày 4/9.

Đại diện ngân hàng số Vikki chia sẻ: “Những kết quả tích cực cho thấy khách hàng, đặc biệt là nhóm từng ‘ngủ đông’, đã quay trở lại đồng hành cùng Vikki. Đây là minh chứng rõ ràng cho tính minh bạch, an toàn và lợi ích thiết thực mà chúng tôi mang đến”.

Hòa chung không khí đại lễ, Vikki triển khai ưu đãi đặc biệt: Từ 3/9 đến 30/9, khách hàng từ 80 tuổi trở lên khi gửi tiết kiệm tại 212 điểm giao dịch được cộng thêm 0,4% lãi suất và nhận bộ quà tặng kỷ niệm 2/9. Khách hàng thuộc lực lượng vũ trang cũng được hưởng ưu đãi tăng lãi suất 0,4% đến hết 31/12. Cả hai nhóm khách hàng đều nhận mã dự thưởng tham gia chương trình “Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký mùa 2” với tổng giải thưởng hơn 8 tỷ đồng , trong đó giải đặc biệt là 10 lượng vàng SJC.

Ngoài giải thưởng 1 chỉ vàng, ngân hàng số Vikki còn trao tặng 20 giải tiền mặt trị giá 2,9 triệu đồng.

“Chúng tôi xem đây là lời tri ân gửi tới khách hàng cao tuổi và lực lượng vũ trang - những người luôn được xã hội trân trọng. Vikki cam kết mang lại trải nghiệm an toàn, lợi ích vượt trội và lan tỏa niềm vui trong dịp đại lễ trọng đại của dân tộc”, đại diện Vikki nhấn mạnh.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương cùng nhiều khách hàng trực tiếp đến theo dõi.

Khách hàng có thể gửi tiết kiệm 24/7 trên ứng dụng Vikki hoặc đến hệ thống 212 điểm giao dịch toàn quốc. Các kỳ quay số được livestream trực tiếp trên fanpage chính thức của ngân hàng số Vikki, đảm bảo minh bạch và công bằng. Để biết thêm chi tiết chương trình, độc giả tham khảo tại đây.