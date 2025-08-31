Vikki trao vàng cho khách hàng mở tài khoản An sinh dịp Quốc khánh

Diễn ra từ 29/8, chương trình "Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh" của Ngân hàng số Vikki đã tìm ra khách hàng thứ 10.000 trúng thưởng một lượng vàng SJC.

Sáng 31/8, khách hàng thứ 10.000 mở tài khoản Vikki trú tại Bạc Liêu đã trúng thưởng một lượng vàng SJC đầu tiên trong chương trình "Mở tài khoản Vikki, Nhận quà mừng Quốc khánh" từ một chỉ vàng đến 10 lượng vàng từ Ngân hàng số Vikki.

Ông Trần Thanh Phan - khách hàng thứ 10.000 - được thông báo trúng giải và nhận quà trực tiếp ngay trên livestream trong sáng ngày 30/8 sau khi mở tài khoản thành công. Ảnh chụp từ livestream của thương hiệu.

Theo đó, từ 21h ngày 29/8, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, người dùng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ một chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng .

Chương trình cơ cấu giải thưởng giá trị, đặc biệt, khách hàng thứ 1 triệu mở tài khoản thành công sẽ nhận phần thưởng cao nhất là 10 lượng vàng SJC, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, khách hàng thứ 10.000 và 100.000 cũng sẽ nhận một lượng vàng SJC, trị giá khoảng 130 triệu đồng mỗi giải. Đối với các mốc sớm hơn, khách hàng thứ 1.000, 2.000 và 3.000 sẽ được trao 1 chỉ vàng SJC - mỗi chỉ trị giá khoảng 13 triệu đồng. Tổng cộng, chương trình dự kiến trao tới 997 chỉ vàng cho những người tham gia sớm và may mắn nhất.

Trước đó vào ngày 30/8, đã có 9 khách hàng đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam nhận một chỉ vàng/giải từ Vikki gửi tặng, bên cạnh 100.000 đồng từ Chính phủ. Còn 900 phần quà từ một chỉ vàng và 10 lượng vàng sẽ được trao tặng trong các ngày kế tiếp của chương trình.

Khách hàng chia sẻ niềm vui đến Ngân hàng số Vikki khi biết tin trúng quà.

Ngân hàng số Vikki cũng tổ chức livestream hướng dẫn mở tài khoản Vikki An sinh - hỗ trợ nhận tiền an sinh qua VNeID và quà tặng vàng vào lúc 11h hàng ngày, từ nay cho đến hết ngày 3/9.

Đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại lễ Quốc khánh, Ngân hàng số Vikki sẽ tổ chức chương trình mega livestream đặc biệt vào tối 31/8, trong khung 19h-24h, phát trực tiếp trên fanpage Ngân hàng số Vikki.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ tiếp tục được công khai, cập nhật liên tục trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng Số Vikki.

Danh sách khách hàng nhận quà được cập nhật liên tục trên website, fanpage của Ngân hàng số Vikki.

Thông qua chương trình "Mở tài khoản Vikki An sinh - nhận quà mừng Quốc khánh", Ngân hàng số Vikki đồng hành chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, khẳng định cam kết trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, mang lại giá trị thiết thực và lan tỏa tinh thần an sinh xã hội trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Đặc biệt, là một ngân hàng số vì cộng đồng, Vikki cũng sẽ trao 1.100 điện thoại Samsung 5G dành cho các hộ dân khó khăn - hỗ trợ thiết thực để nhận quà từ Chính Phủ trên VNeID.

Đại diện Ngân hàng Số Vikki trao tặng điện thoại thông minh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.

Độc giả có thể tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như cách liên kết tài khoản Vikki An sinh trên ứng dụng VNeID, thông qua hotline 19006608 và 212 chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng số Vikki trên toàn quốc.