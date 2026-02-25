Vikki Bank đồng hành doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh

Trong giai đoạn doanh nghiệp cần nguồn lực, Vikki Bank đưa ra loạt ưu đãi tài chính và giải pháp vốn linh hoạt, hỗ trợ khách hàng ổn định dòng tiền và mở rộng hoạt động.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 với tinh thần “Mã đáo thành công”, Vikki Bank tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống và tạo đà tăng trưởng bền vững.

Chương trình được áp dụng đến hết ngày 31/3, với hạn mức tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn và thời hạn vay linh hoạt. Việc tiếp tục duy trì gói hỗ trợ thể hiện cam kết lâu dài của Vikki Bank trong việc sát cánh cùng khách hàng vượt qua khó khăn, tái thiết hoạt động và tự tin bước vào năm mới với khí thế mới.

Gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng sẽ được triển khai từ nay đến 31/3.

Trong giai đoạn phục hồi và tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn kịp thời đóng vai trò then chốt. Thông qua việc tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi, Vikki Bank giúp khách hàng bổ sung vốn lưu động, khôi phục chuỗi cung ứng, đầu tư máy móc, nguyên vật liệu và mở rộng thị trường ngay từ những tháng đầu năm.

Quy trình xét duyệt hồ sơ được tinh gọn và chuẩn hóa, kết quả thông báo ngay trong ngày giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn. Ngân hàng áp dụng mức giảm lãi suất linh hoạt, tối đa 1,5%/năm cho khoản vay mới, ưu đãi 1,0%/năm với khách hàng mới và giảm 0,5%/năm đối với dư nợ hiện hữu.

Đồng thời, doanh nghiệp được miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước và miễn phí sử dụng các gói ngân hàng điện tử, qua đó tiết giảm chi phí vận hành, duy trì dòng tiền ổn định và tạo dư địa tăng trưởng trong năm Bính Ngọ.

Với khách hàng cá nhân, chương trình mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như cộng thêm 0,68%/năm cho tiền gửi tiết kiệm online trên ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch khi gửi từ 1 triệu đồng.

Các khoản vay có tài sản bảo đảm cũng được giảm lãi suất theo nhu cầu thực tế, tối đa 1,5% trong 6 tháng đối với vay tiêu dùng phục vụ đời sống và tối đa 1% trong 6 tháng đối với vay sản xuất kinh doanh, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính đầu năm.

Việc tiếp tục duy trì gói hỗ trợ thể hiện cam kết lâu dài của Vikki Bank trong việc sát cánh cùng khách hàng.

Với nhóm khách hàng nữ, ngân hàng triển khai gói vay tín chấp với lãi suất từ 8%/năm, thấp hơn mức hiện hành, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thuận lợi cho nhu cầu chi tiêu và phát triển kinh tế cá nhân.

Song song đó, thẻ tín dụng VikkiGO+ mang đến giải pháp tài chính linh hoạt với mô hình thẻ 2 trong 1 tích hợp thanh toán và tín dụng, cho phép rút tiền miễn phí tại hơn 700 ATM trên toàn quốc, hạn mức lên đến 1 tỷ đồng , miễn lãi tối đa 55 ngày, đồng thời miễn phí phát hành và phí thường niên, giúp khách hàng chủ động quản lý dòng tiền trong nhiều tình huống chi tiêu khác nhau.

Việc tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi trong năm Bính Ngọ 2026 khẳng định nỗ lực bền bỉ của Vikki Bank trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ vượt qua khó khăn trước mắt, ngân hàng còn góp phần tạo nền tảng tài chính ổn định để khách hàng chủ động tái đầu tư, mở rộng hoạt động và phát triển bền vững.

Năm mới là thời điểm của khởi đầu, của niềm tin và kỳ vọng. Với sự đồng hành liên tục từ Vikki Bank, cộng đồng doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực vững chắc để tăng tốc phục hồi, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và cùng nhau “Mã đáo thành công” trong năm 2026.