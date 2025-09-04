Vifon nâng tầm phở Việt với 3 giá trị ‘thật’

Phở Vifon Hoàng Gia “làm mới” phở Việt bằng hình thức tiện lợi, phù hợp với nhịp sống bận rộn nhưng vẫn giữ trọn hương vị và tinh thần.

Dù thời gian đổi thay, phở vẫn là món ăn gắn bó với người Việt như một phần ký ức và văn hóa ẩm thực bao đời. Bát phở nóng hổi, thơm mùi quế hồi và nước dùng trong vắt đã trở thành hình ảnh thân thuộc trên bàn ăn mỗi sớm mai.

Định nghĩa lại phở ăn liền bằng “thịt thật” và vị thật

Phở đã trở thành biểu tượng văn hóa, hiện diện trong ký ức của biết bao thế hệ. Từ bát nước dùng trong veo mà đậm đà, sợi bánh mềm dẻo, cho tới hương thơm hấp dẫn của quế, hồi, gừng nướng… tất cả hòa quyện tạo nên màu sắc quen thuộc của ẩm thực Việt.

Phở Vifon mang hương vị đặc trưng cùng sợi phở dai mềm, trở thành sự lựa chọn “quốc dân” không chỉ của người tiêu dùng Việt Nam mà còn trên thế giới.

Ra đời từ năm 2003, dòng sản phẩm phở Vifon Hoàng Gia đánh dấu bước chuyển mình của phở ăn liền khi đưa tiêu chuẩn chất lượng lên tầm cao mới. Điểm khác biệt đầu tiên và cũng là cốt lõi nằm ở yếu tố thịt thật.

Trong một gói phở Vifon Hoàng Gia, ngoài sợi phở trắng mềm dai và nước dùng thơm, người tiêu dùng còn được trải nghiệm gói thịt thật 61 g được chế biến từ nguyên liệu thịt tươi. Tùy khẩu vị, người dùng có thể lựa chọn giữa phở bò hay phở gà - đều được Vifon chăm chút từ sợi phở, nước dùng cho đến gói thịt thật, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khác biệt, hiện đại nhưng vẫn giữ được dấu ấn đặc trưng của phở Việt.

Vifon đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại với quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo từng gói phở được chế biến và đóng gói trong điều kiện an toàn tuyệt đối. Thịt được xử lý, đóng gói và tiệt trùng ở nhiệt độ và áp suất cao, giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên. Đặc biệt, bao bì “túi thịt thật” đạt chuẩn QCVN và tiêu chuẩn an toàn của EU, tạo niềm tin cho người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng.

Phở Vifon Hoàng Gia được chăm chút và nâng tầm nhằm giữ được hương vị quen thuộc mà vẫn đảm bảo về chất lượng, dinh dưỡng cho người tiêu dùng.

Một trong những nỗi băn khoăn của người tiêu dùng khi sử dụng phở ăn liền là hương vị thiếu chiều sâu, đặc biệt là phần nước dùng và sợi phở. Nhưng với Vifon, đây lại là thế mạnh, bởi các sản phẩm phở của thương hiệu được sản xuất với công nghệ tráng bánh phở, hấp chín bằng hơi nước và sấy khô đảm bảo an toàn về sức khỏe cũng như độ ngon, dai mềm.

Với 3 phút, từ gói phở tiện lợi, người dùng đã có ngay một tô phở nghi ngút khói, nước dùng đậm đà hương vị Việt, sợi phở mềm dai, thịt thật thơm ngọt. Sản phẩm còn đảm bảo đủ dinh dưỡng để tiếp năng lượng cho ngày làm việc bận rộn.

Tự hào mang hương vị Việt ra thế giới

Không chỉ tập trung vào hương vị và chất lượng, Vifon còn xây dựng một hành trình dài hơi, góp phần định vị giá trị ẩm thực Việt trên trường quốc tế. Từ năm 1963 đến nay, Vifon đã trở thành một trong những thương hiệu thực phẩm hàng đầu, với mạng lưới phân phối trải rộng hơn 120 quốc gia.

Sản phẩm phở Vifon tự hào hiện diện trên các kệ hàng quốc tế từ Mỹ, Hàn, EU đến Nhật, Hong Kong (Trung Quốc)...

Trên những kệ hàng quốc tế, không khó để bắt gặp các sản phẩm mang thương hiệu Vifon. Đặc biệt, dòng Hoàng Gia đã chinh phục thành công những thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Hàn Quốc nhờ chất lượng nguyên liệu, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và hương vị đậm đà đặc trưng.

Chiến dịch “Đậm đà phở Việt - Tự hào năm châu” không đơn thuần là quảng bá sản phẩm, mà thương hiệu còn mong muốn nâng cao tinh thần yêu nước cho người tiêu dùng thông qua các ấn phẩm truyền thông.

Chiến dịch truyền thông mới nhất của Vifon mang tên “Đậm đà phở Việt - Tự hào năm châu” tiếp tục nối dài câu chuyện này, đánh thức tinh thần tự hào dân tộc đúng thời điểm cận kề Quốc khánh 2/9. Với một gói phở Hoàng Gia, người dùng cảm nhận được một phần của văn hóa, lịch sử và lòng tự hào dân tộc.

Chiến dịch lan tỏa rộng và thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng người tiêu dùng trên khắp cả nước nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9.

Việc một thương hiệu Việt như Vifon dày công nghiên cứu và đầu tư để cho ra đời dòng phở Hoàng Gia thịt thật là minh chứng cho sự trân trọng đối với di sản ẩm thực dân tộc. Bằng công nghệ hiện đại và tâm huyết gìn giữ bản sắc, thương hiệu đã mang phở Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và lan tỏa trên thị trường quốc tế. Không chỉ là sản phẩm tiện lợi, mỗi gói phở Hoàng Gia còn là câu chuyện về nỗ lực bảo tồn di sản ẩm thực Việt. Đó là thịt thật, vị thật và giá trị thật mà Vifon góp phần cho phở Việt nói riêng và ẩm thực dân tộc nói chung.