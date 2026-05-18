Vietnam Padel Open 2026 khép lại sôi động tại TP.HCM.

Vietnam Padel Open 2026 lần thứ I chính thức khép lại tối 17/5 tại cụm sân Vietpadel Country Club (TP.HCM), sau hai ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn.

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 100 VĐV hàng đầu Việt Nam cùng nhiều tay vợt quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Gần 70 cặp đấu đã diễn ra ở nhiều nội dung khác nhau, mang tới chất lượng chuyên môn đáng chú ý cùng tinh thần thi đấu fair-play.

Ban tổ chức trao tổng giá trị giải thưởng hơn 71 triệu đồng cùng nhiều phần quà từ các nhà tài trợ cho 7 nội dung thi đấu gồm đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam Semi-Amateur, đôi nam nữ Semi-Amateur, đôi nữ Semi-Amateur và đôi Newbie.

Không khí sôi động xuyên suốt giải đấu cho thấy sức hút ngày càng lớn của padel tại Việt Nam. Đây cũng là giải padel cấp quốc gia thứ hai được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức trong lộ trình xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2025.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Vietnam Padel Open 2026 còn được xem là sân chơi kết nối cộng đồng yêu thể thao, góp phần lan tỏa phong cách sống năng động và hiện đại mà padel đang đại diện trên thế giới.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam dự kiến tổ chức thêm 4 giải padel cấp quốc gia nhằm thúc đẩy phong trào và nâng cao chất lượng chuyên môn cho các VĐV trong nước.

Giải đấu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển chọn lực lượng hướng tới các sân chơi quốc tế, đặc biệt là ASIAD 2026. Điều này cho thấy padel đang từng bước được đầu tư bài bản hơn tại Việt Nam, cả ở khía cạnh phong trào lẫn thành tích cao.