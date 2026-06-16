Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam

Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan.

Sự kiện tiếp tục khẳng định nỗ lực của Hãng hàng không Quốc gia trong việc mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường kết nối Việt Nam với các trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch hàng đầu châu Âu.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN83 khởi hành lúc 3h50 ngày 16/6 từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài với gần 300 hành khách được khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A350. Dự kiến sau 12 giờ bay, chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Amsterdam Schiphol. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN82 từ Amsterdam đi Hà Nội cất cánh lúc 14h cùng ngày theo giờ địa phương.

Đường bay Hà Nội - Amsterdam được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy bằng tàu bay thân rộng Airbus A350. Đường bay mới kết nối trực tiếp thủ đô Hà Nội với Amsterdam - một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và logistics quan trọng của châu Âu, đồng thời mang đến cho hành khách thêm lựa chọn thuận tiện khi di chuyển giữa Việt Nam và Hà Lan, cũng như tới các điểm đến khác trong khu vực.

Chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam.

Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh: “Đường bay Hà Nội - Amsterdam thể hiện định hướng phát triển mạng bay quốc tế có trọng tâm của Vietnam Airlines, với mục tiêu đưa hành khách Việt Nam đến gần hơn với các trung tâm lớn của thế giới, đồng thời đưa bạn bè quốc tế đến với Việt Nam thuận tiện hơn. Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng mạng bay phù hợp với nhu cầu thị trường, qua đó khẳng định vai trò cầu nối hàng không giữa Việt Nam và thế giới”.

Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung phát biểu trong buổi lễ khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam.

Amsterdam là một trong những cửa ngõ hàng không lớn của châu Âu, sở hữu mạng lưới kết nối rộng khắp tới hàng trăm điểm đến trong khu vực và trên thế giới. Việc Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam mang đến cho hành khách thêm lựa chọn thuận tiện khi di chuyển giữa Việt Nam và Hà Lan, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận linh hoạt hơn tới nhiều điểm đến tại châu Âu thông qua sân bay Amsterdam Schiphol.

Đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam tiếp tục khẳng định nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc mở rộng sự kết nối của Việt Nam và thế giới, đặc biệt tại thị trường châu Âu. Việc khai thác đường bay Hà Nội - Amsterdam giúp nâng tổng số đường bay thẳng của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và châu Âu lên 12 đường bay với 8 điểm đến gồm: Paris, London, Frankfurt, Munich, Milan, Copenhagen, Moscow và Amsterdam.

Hành khách trên chuyến bay thẳng Hà Nội - Amsterdam của Vietnam Airlines.

Việc đưa Amsterdam vào mạng đường bay quốc tế không chỉ mở rộng phạm vi kết nối của Vietnam Airlines mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới, tạo động lực thúc đẩy giao lưu kinh tế, du lịch và hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Moscow từ 3 lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Việc Vietnam Airlines đồng thời mở đường bay mới tới Amsterdam và tăng tần suất khai thác tới Moscow cho thấy định hướng phát triển mạng bay quốc tế một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường.