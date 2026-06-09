Vietnam Airlines Group mở bán gần 5,5 triệu ghế nội địa với giá ưu đãi

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến 16/8 để phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên những đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với loạt điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Quy Nhơn cùng nhiều địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh, Cần Thơ.

Trong mùa cao điểm năm nay, Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm đến 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay.

Vietnam Airlines Group sẽ khai thác thêm nhiều chuyến bay nội địa với giá vé hấp dẫn.

Bên cạnh những khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác nhiều chuyến bay sáng sớm và tối muộn với mức giá linh hoạt. Đây cũng là giải pháp giúp giãn nhu cầu trong ngày và nâng cao hiệu quả khai thác vào mùa hè.

Vietnam Airlines đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các kênh bán trực tuyến trong mùa hè năm nay. Chương trình “Quick sale app” áp dụng vào thứ 3 hàng tuần với mức giảm giá đến 10%, chương trình “Thứ 5 rực rỡ” giảm tới 15%, “Weekend sale” ưu đãi đến 10% trên tất cả hạng vé.

Để phục vụ cao điểm hè, từ đầu mùa, Vietnam Airlines Group đã chuẩn bị nguồn lực, chủ động bố trí tàu bay, nhân lực và nâng cao năng lực phục vụ tại sân bay. Hãng cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành khai thác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ.

Vietnam Airlines Group đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cao điểm du lịch hè.

Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm. Trong thời gian tới, hãng dự kiến đưa vào khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Phuket (Thái Lan), khai trương đường bay Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan) từ tháng 6 và nâng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow (Nga) lên 4 chuyến mỗi tuần từ 1/7.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động lập kế hoạch và đặt vé sớm thông qua website, ứng dụng di động, đại lý chính thức để có thêm lựa chọn về hành trình cũng như giá vé. Hành khách cũng có thể làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng Vietnam Airlines, ki-ốt tại sân bay hoặc tính năng “Dịch vụ hàng không” trên ứng dụng VNeID mức độ 2.

Để đặt vé ưu đãi và tìm hiểu thêm thông tin, độc giả truy cập website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, tài khoản Zalo, fanpage Facebook chính thức Vietnam Airlines, các phòng vé, đại lý chính thức hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 19001100.