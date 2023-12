Vietnam Airlines giảm lỗ sau kiểm toán nhờ giảm 200 tỷ đồng tiền lương

Lỗ sau thuế của công ty mẹ Vietnam Airlines sau soát xét giảm gần 11%, tương đương giảm lỗ 142 tỷ đồng nhờ điều chỉnh giảm chi phí lương khoảng 200 tỷ.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) vừa công bố BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đã tăng 46%, đạt 44.275 tỷ đồng . Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế 1.386 tỷ đồng , tương đương giảm lỗ gần 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân khoản lỗ hợp nhất của Vietnam Airlines giảm mạnh kỳ này là nhờ giảm lỗ tại công ty mẹ. Trong khi các công ty con như Skypec, Vaeco, Viags… đều kinh doanh có lãi.

Riêng về BCTC của công ty mẹ, tổng doanh thu và thu nhập khác tăng mạnh 58% so với 6 tháng đầu năm 2022 (tăng hơn 12.308 tỷ đồng ).

Tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ Vietnam Airlines tăng 34%, tương đương tăng 8.832 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022 chủ yếu do chi phí nhiên liệu và chi phí tài chính (chi chênh lệch tỷ giá) tăng. Mức tăng tổng doanh thu và thu nhập khác cao hơn so với tổng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm lỗ được hơn 3.479 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lỗ sau thuế của công ty mẹ sau soát xét giảm 11% (giảm lỗ 142 tỷ đồng ), do điều chỉnh giảm chi phí lương khoảng 200 tỷ.

Ngoài ra, số liệu công ty mẹ của hãng cũng thay đổi do cập nhật dự tính chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí phục vụ chuyến bay và doanh thu dịch vụ theo hóa đơn thực nhận.

Hiện, Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Đề án, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.